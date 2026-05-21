સુરેન્દ્રનગરમાં ડીઝલની ભયંકર અછત: વાવણી ટાણે જ ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં, પેટ્રોલ પંપો પર 24 કલાકનું વેઇટિંગ
પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતને કારણે પેટ્રોલ પંપ સંચાલકો દ્વારા વાહનોમાં જ ઇંધણ આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
Published : May 21, 2026 at 3:50 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: મિડલ ઇસ્ટ દેશો વચ્ચે યુદ્ધની પરિસ્થિતિને કારણે રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની ભારે અછત સર્જાઇ છે. સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની તીવ્ર અછતને કારણે હાહાકાર મચી ગયો છે. સુરેન્દ્રનગર શહેર અને આસપાસના પેટ્રોલ પંપો પર હાલ 24-24 કલાકનું વેઇટિંગ જોવા મળી રહ્યું છે. પરિસ્થિતિ એટલી હદે વણસી છે કે ખેડૂતો આકરી ગરમીમાં પણ કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલ પંપ પર 24 કલાકનું વેઇટિંગ
સુરેન્દ્રનગર શહેરના પેટ્રોલ પંપ ઉપર 24 કલાકનું વેઇટિંગ જોવા મળી રહ્યું છે. એક બાજુ ગરમીનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે ત્યારે ગરમીમાં પણ ખેડૂતો ડીઝલ લેવા માટે તડકામાં લાંબી લાઈનો લગાવીને ઊભા છે બીજી તરફ ડીઝલ સાથે ફરજિયાત ઓઇલના ડબ્બા ખરીદવા માટે પણ દબાણ કરવામાં આવતું હોવાનો આક્ષેપ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે.
વાહનોમાં જ ઇંધણ આપવાનો નિર્ણય
પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતને કારણે પેટ્રોલ પંપ સંચાલકો દ્વારા વાહનોમાં જ ઇંધણ આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. કેન કે અન્ય વાસણમાં ઇંધણ આપવામાં નહીં આવે. આ નિયમને કારણે ખેડૂતો ફરજિયાત પોતાના ટ્રેક્ટર લઇને પેટ્રોલ પંપ પર પહોંચ્યા હતા જેને કારણે વાહનોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો એ કપાસ ઉત્પાદનનો હબ ગણાય છે. હાલમાં કપાસનું વાવેતર શરૂ થયું છે પણ ડીઝલની અછત સર્જાતા વાવણી અટકી પડી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં ઇંધણની અછત સર્જાતા પેટ્રોલ પંપ પર ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર લઇને કલાકો સુધી લાઇનમાં ઉભા રહેવા મજબૂર થવું પડ્યું છે.
"અમે વઢવાણ ગેબનશાપીર સર્કલ પાસે આવેલા પેટ્રોલ પંપ પર ગઈકાલ બપોરથી લાઈનમાં ઊભા છીએ. આજે બપોરે 24 કલાક થઈ ગયા છતાં હજુ વારો આવ્યો નથી. ટ્રેક્ટરમાં જ ડીઝલ આપતા હોવાથી ટ્રેક્ટર અહીં લાવવું પડ્યું છે. ડીઝલ વિના અમારું વાવેતર અટકી ગયું છે." સુરેશ પરમાર, ખેડૂત
અન્ય એક ખેડૂતે ઇંધણની અછત સર્જાતા નેતાઓને સરકારી બસ કે ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપી હતી.
"નેતાઓ આપણને સરકારી બસો વાપરવાની અને ડીઝલ બચાવવાની સલાહ આપે છે, પણ ખુદ વડાપ્રધાન વિદેશ પ્રવાસમાં વ્યસ્ત છે. બીજી તરફ અમે ખેડૂતોના દીકરાઓ તડકામાં લાઈનો લગાવીને બેઠા છીએ. સરકાર તાત્કાલિક પૂરતો સ્ટોક ફાળવે તે જરૂરી છે. ડીઝલ નહીં મળે તો ટ્રાન્સપોર્ટ બંધ થતાં મોંઘવારી ફાટી નીકળશે." વિહા રબારી, ખેડૂત
આ પણ વાંચો: