અમદાવાદમાં ભારે વરસાદને પગલે અનેક અંડરપાસ બંધ, શાળાઓમાં રજા જાહેર; ન્યાયિક પ્રક્રિયા પ્રભાવિત
અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ભારે વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે.
Published : September 18, 2026 at 9:46 AM IST|
Updated : September 18, 2026 at 10:25 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ભારે વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. પરીમલ સહિતના અનેક અંડરપાસને બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. ભારે વરસાદને પગલે શાળાઓમાં રજા પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદના અનેક વિસ્તારમાં વરસાદ
અમદાવાદમાં આજ સવારથી જ મેઘરાજાની સવારી આવી પહોંચતા ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે.અમદાવાદમાં સાઉથ બોપલ, સેલા, બોપલ, એસજી હાઇવે, પ્રહલાદ નગર, સરખેજ, વટવા, નારોલ, જમાલપુર, ગોમતીપુર, બાપુનગર, વાડજ, શાહીબાગ, ઇન્કમટેક્સ, સરસપુર, રખિયાલ સહિતના વિસ્તારમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ શરૂ કરી છે.
અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ
અમદાવાદ પૂર્વમાં સતત બે કલાકથી વરસી રહેલા વરસાદને પગલે ફરી એકવાર અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હાટકેશ્વર સર્કલ જાણે તળાવમાં ફેરવાઈ ગયું હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી હતી. સર્કલ પર પાણી ભરાતા વાહનચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હાટકેશ્વરથી ખોખરા તરફ જતો મુખ્ય માર્ગ પણ વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થતાં ભારે ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. બીજી તરફ હાટકેશ્વરથી સીટીએમ તરફ જતો માર્ગ પણ અનેક સ્થળોએ પાણીમાં ડૂબી ગયો હતો. અમરાઈવાડીથી હાટકેશ્વર તરફના માર્ગ પર પણ ફરી ફરી પાણી ભરાતાં વાહનચાલકોની હાલાકી વધી હતી.
અમદાવાદ અડધા કલાકના વરસાદમાં જળબંબાકાર: હાટકેશ્વર સર્કલ તળાવમાં ફેરવાયું, સેવન ડે સ્કૂલ આસપાસના માર્ગ પાણીમાં ગરકાવ#Ahmedabad #Rain pic.twitter.com/vx7e9RuJjZ— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) September 18, 2026
ખોખરા વિસ્તારમાં ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની વસાહતોમાં મકાનોના ઓટલા સુધી વરસાદી પાણી પહોંચી ગયાં હતાં. મણિનગરના ગોરણ કૂવા પાસે પણ પાણી ભરાતા સ્થાનિકો અને વાહનચાલકો પરેશાન બન્યા હતા. હાટકેશ્વર તરફ જતા ગુરુજી ઓવરબ્રિજ, સેવન ડે સ્કૂલ આસપાસના માર્ગો સહિત અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા હતા. પુનિતનગર રેલવે ક્રોસિંગ પાસે પણ વરસાદી પાણી ભરાતા અવરજવરમાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ હતી.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, સતત વરસાદ દરમિયાન અનેક સ્થળોએ પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હોવા છતાં ગટરનાં કેચપિટ અને ચેમ્બરો ખોલવા કે પાણીના નિકાલ માટે એએમસીના કર્મચારીઓ અથવા સફાઈ કામદારો સ્થળ પર દેખાયા ન હોવાનું સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું. જેના કારણે વરસાદી પાણીનો નિકાલ ધીમો થતાં રસ્તાઓ પર લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાયેલું રહેવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
અમદાવાદ પૂર્વમાં વરસાદ પડતાં જ વારંવાર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાતી હોવા છતાં વરસાદી પાણીના ઝડપી નિકાલ માટેની વ્યવસ્થાને લઈને ફરી સવાલો ઊભા થયા છે. સ્થાનિકોએ પાણી ભરાતા વિસ્તારોમાં તાત્કાલિક ગટરનાં કેચપિટ અને ચેમ્બરોની સફાઈ કરી વરસાદી પાણીનો નિકાલ ઝડપી કરવાની માંગ કરી છે.
અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ#Ahmedabad #Rain pic.twitter.com/u8um2QmxPU— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) September 18, 2026
અનેક શાળાઓમાં રજા જાહેર
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ અને પાણી ભરાવાની ગંભીર સમસ્યાને કારણે બાળકોને પરેશાની ન વેઠવી પડે તે માટે અનેક શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી હતી. શાળાઓ દ્વારા વાલીઓને મેસેજ મોકલીને જાણ કરવામાં આવી હતી તેમજ શાળાએ પહોંચેલા બાળકોને હેમખેમ ઘરે પરત મોકલવાની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી.
પરીમલ ગાર્ડન સહિતના અનેક અંડરપાસ બંધ કરાયા
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદને પગલે પરીમલ ગાર્ડન, શાહિબાગ, અખબારનગર, મકરબા, મીથાખળી સહિતના અંડરપાસ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. અંડરપાસ બંધ કરાતા વાહન ચાલકોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
વાસણા બેરેજના ગેટ ખોલાયા
અમદાવાદમાં વરસાદને પગલે વાસણા બેરેજના ગેટ ખોલવામાં આવ્યા છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે વાસણા બેરેજના 14 ગેટ ખોલવામાં આવ્યા છે. વાસણા બેરેજના ગેટ ખોલવામાં આવતા નીચાણવાળા વિસ્તારોને સાવચેત કરાયા છે.
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદને પગલે ન્યાયિક પ્રક્રિયા પ્રભાવિત થઇ
મેટ્રો કોર્ટે બાર એસોસિએશનએ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને પત્ર લખ્યો અને કહ્યું કે શહેરમાં ભારે વરસાદ છે અને તેને પગલે આવાગમન પર ભારે અસર થઇ છે જેથી વકીલોની ગેરહાજરીને દર ગુજર કરી આરોપી સામે વોરંટ કે ન્યાયિક કાર્યવાહી ના કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદમાં સિઝનનો 34 ઇંચ વરસાદ
અમદાવાદમાં આ વર્ષે સિઝનનો 34.03 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં એવરેજ 94.53% વરસાદ વરસી ચુક્યો છે.
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