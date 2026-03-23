અમદાવાદમાં ઘણા પેટ્રોલ પંપ બંધ તો ઘણી જગ્યાએ લાગી લાંબી લાઈન, જુઓ શું છે સ્થિતિ
શહેરના કયા કયા પેટ્રોલ પંપ બંધ છે તેનું ETV BHARAT દ્વારા રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : March 23, 2026 at 6:56 PM IST
અમદાવાદ: ખાડી દેશો માં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે અને યુદ્ધની અસર ઘણા દેશો પર પડી રહી છે ત્યારે હવે પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદ શહેરના ઘણા પેટ્રોલ પંપ બંધ હાલતમાં છે તો ઘણા પેટ્રોલ પંપ પર મોટી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. આવી પરિસ્થિતિમાં લોકોને શું હાલત થઈ રહી છે અને શહેરના કયા કયા પેટ્રોલ પંપ બંધ છે તેનું ETV BHARAT દ્વારા રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું.
અમદાવાદના નારાયણ પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલની અછત જોવા મળી હતી, જેના કારણે પેટ્રોલ પંપ બંધ કરવા પડ્યો હતો અને બીજી જગ્યાઓની વાત કરવામાં આવે તો માનવ મંદિર, બોડકદેવ, પકવાન જેવા વિસ્તારોમાં પેટ્રોલ પંપ બંધ હાલતમાં છે, જેને કારણે વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે.
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સામે આવેલ ભારત પેટ્રોલિયમ પેટ્રોલ પંપના મેનેજર ધર્મેન્દ્ર જાનીએ જણાવ્યું હતું કે, અહીંયા ભારત પેટ્રોલિયમનો 1965 થી પંપ છે. આ પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલની કોઈ અછત નથી. દર ત્રીજા દિવસે ગાડી પેટ્રોલની ગાડી આવે છે. પેટ્રોલનો પૂરતો જથ્થો છે, પેટ્રોલની અછત અહીંયા નથી. અમારી કંપનીમાંથી પણ આવી કોઈ જાણ કરવામાં આવી નથી. છેલ્લા ઘણા સમયથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે પરંતુ હજી સુધી અમને એવું લાગતું નથી કે ભાવમાં વધારો થશે. અહીંયા પેટ્રોલ ભરાવા માટે ગાડીઓ અને બીજા વાહનો પણ આવેલા છે અને લોકોની ભારે ભીડ પણ છે.
વાહન ચાલક ભરતભાઈએ જણાવ્યા હતા કે, હું અહીંયા પેટ્રોલ પુરાવા માટે આવ્યો છું. મને તો અહીંયા કોઈ તકલીફ જોવા મળી નથી અને સારી રીતે પેટ્રોલ ભરીને આપી રહ્યા છે. લોકો પેટ્રોલની અછતની વાત કરે છે જે અફવા છે.
અલ્તાફ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, હું ગાયકવાડ હવેલી વિસ્તારમાં રહું છું, ત્યાંથી અહીંયા કામ છે એટલે પેટ્રોલ ભરાવા માટે આવ્યા. અહીંયા મોટી લાઈન લાગી છે પરંતુ જેવી રીતે લોકો આપવા આવતા લાગી રહ્યા છે કે અમદાવાદમાં પેટ્રોલની અછત છે એવી પરિસ્થિતિ અહીંયા નથી.
પકવાન ચાર રસ્તા પાસે આવેલા પેટ્રોલ પંપની વાત કરવામાં આવે તો આ પેટ્રોલ પંપ બંધ છે અને બધા જ વાહન ચાલકોને પેટ્રોલ વગર જવું પડે છે, જેના કારણે બીજા પેટ્રોલ પંપ પર લાઈન લાગી છે અને ઘણા વાહન ચાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે.
મકરબાથી આવેલા રાજ રઘુવંશીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં આજે ઘણી જગ્યાએ પેટ્રોલ પંપ બંધ છે. હું સરખેજ ગયો હતો ત્યાં પણ પેટ્રોલ પંપ બંધ હતો અને પછી પકવાન આવ્યો, અહીંયા એચપી પેટ્રોલ પંપ પણ બંધ છે. નાયરા કંપનીના ઘણા પેટ્રોલ પંપ બંધ છે. યુદ્ધની અસર આ પેટ્રોલ પંપ પર પડી રહી છે અને હવે આવી પેટ્રોલ પંપ બંધ કરવાનું વારો આવી ગયો છે, જેને લીધે અમારે જેવા લોકોને પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે. હવે અમે ઘરે ક્યાંથી જઈશું અને કઈ જગ્યાથી પેટ્રોલ ભરાવીશું એ પ્રશ્ન થઈ રહ્યું છે?
પેટ્રોલ ભરાવવા માટે આવેલા સાહિલ ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, હું અહીંયા આવ્યો તો મને ખબર પડી કે આ પેટ્રોલ પંપ તો બંધ છે. હવે ધક્કો મારીને ગાડી લઈ જવાનું વારો આવ્યો છે. પેટ્રોલ પંપ થવાના કારણે બહુ જ તકલીફ પડી રહી છે. હવે આવા ઉનાળામાં ધક્કો મારવું પડશે.
રેપિડો, ઓલા, ઉબેર વાહન ચાલક અકબરભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, હું દરરોજ રેપીડો, ઓલા, ઉબેર દ્વારા બાઈકથી લોકોને લઈ જાઉં છું. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી હું આ કામ કરું છું પરંતુ આજે પહેલી વખત તમારો પેટ્રોલ પૂરો થઈ ગયો અને અહીંયા આવીને પેટ્રોલ પંપ બંધ જોવા મળ્યો. મારી ગાડીમાં પેટ્રોલ નહીં ભરાશે તો હું બીજાને કેવી રીતે લઈ જઈશ? મારી રોજેરોટી પર મોટી અસર પડશે. હું દરરોજ 1000 થી 2000 રૂપિયા કમાઈ લઉં છું પરંતુ આજે નુકસાન થશે અને ગાડીને પણ ધક્કો મારીને ઘરે લઈ જવું પડશે.
