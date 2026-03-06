ETV Bharat / state

સેવન્થ ડે સ્કુલે હાઈકોર્ટમાંથી પીટિશન પરત ખેંચી, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં થશે સુનાવણી

સેવન્થ ડે સ્કૂલ સામે કાયદાકીય કાર્યવાહીનો માર્ગ મોકળો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 10:57 PM IST

અમદાવાદ: સેવન્થ ડે સ્કૂલ મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આપવામાં આવેલી શોકોઝ નોટિસના જવાબમાં સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ તરફથી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કરવામાં આવેલી પીટિશનને પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે. આના કારણે હવે સ્કૂલ સામે લાગેલા નિયમભંગના આરોપ મામલે સુનાવણી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જ કરવામાં આવશે. હવે સેવન્થ ડે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટને AMC ખાતે બોલાવી તેમનો પક્ષ સાંભળવામાં આવશે તથા આગળની કાર્યવાહી થશે. આના માટે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર અથવા તેનાથી ઉપરના અધિકારી જગ્યા બાબતે હિયરિંગ કરશે. સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ ને નોટિસ આપી જરૂરી કાગળો સાથે સુનાવણી માટે બોલાવાશે.

આ મુદ્દે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની લીગલ કમિટીના ચેરમેન ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે, સેવન્થ ડે સ્કૂલ ટ્રસ્ટ દ્વારા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આપેલી શોકોઝ નોટિસ સામે દાખલ કરવામાં આવી હતી. Showcose નોટિસમાં 99 વર્ષની લીઝ પર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ જગ્યાએ ભાડે આપવામાં આવી હતી. આ સંસ્થા દ્વારા લીઝની જે શરતો હતી તેનો વ્યાપક પ્રમાણે ભંગ કરવામાં આવ્યો હતો. તે વાતની જાણ થતા કોર્પોરેશન દ્વારા સેવન્થ ડે સ્કુલ ને શોખોઝની નોટિસ આપવામાં આવી હતી. આ નોટિસ ની સામે આ સંસ્થા દ્વારા નામદાર હાઇકોર્ટમાં એક પિટિશન એક પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી હતી. હવે અરજદારોએ પિટિશનને પરત ખેંચી લીધી છે. એટલે હવે જે કંઈ કાયદાકીય કાર્યવાહી છે એ કરવા માટેનું માર્ગ મોકલો થયો છે.

હવે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ખાતે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર અથવા તેનાથી ઉચ્ચ ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ આ મામલે હિયરિંગ કરશે. ત્યારે સ્કૂલને જરૂરી કાગળો રજૂ કરવાના રહેશે અને ત્યાર પછી આ બાબતે ઓર્ડર કરવામાં આવશે.

SEVENTH DAY SCHOOL AMC
SEVENTH DAY SCHOOL CONTROVERSY
AMC
SEVENTH DAY SCHOOL CONTROVERSY

