સેવન્થ ડે સ્કૂલનો વહીવટ હવે સરકાર હસ્તક, શાળા સંચાલને હાઈકોર્ટના દરવાજા ખટખટાવ્યા
સેવન્થ ડે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરતા કહ્યું કે, શાળાની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લીધા વગર આ એક તરફી નિર્ણય છે.
Published : December 17, 2025 at 9:09 AM IST
અમદાવાદ : મણિનગર ખોખરા વિસ્તારમાં સ્થિત સેવન્થ ડે સ્કૂલને રાજ્ય સરકારે પોતાના હસ્તક લઇ લીધી છે. આ મામલે શાળા મેનેજમેન્ટે ગુજરાત હાઇકોર્ટના દરવાજા ખટખટાવ્યા છે. શાળા મેનેજમેન્ટનું કહેવું છે કે, ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન ઓફિસરે શાળાની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લીધા વગર એક તરફી નિર્ણય લીધો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આ મામલે ટૂંક સમયમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.
સેવન્થ ડે સ્કૂલ માટે 15 ડિસેમ્બરે રાજ્ય સરકારે સત્તાવાર ઠરાવ જાહેર કર્યો હતો કે, શાળામાં ગંભીર વહીવટી અનિયમિતતા, માન્યતાના ઉલ્લંઘન, બિલ્ડીંગની ખામીઓ અને લીઝની શરતોના ભંગના કારણે આખી શાળાનો વહીવટ સરકાર હસ્તગત કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ અમદાવાદ શહેરના DEO ની વહીવટકર્તા તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
સ્કૂલ મેનેજમેન્ટે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી : સરકારી હસ્તગત સામે શાળા મેનેજમેન્ટ દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દે શાળાના મેનેજમેન્ટે અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે, DEO દ્વારા તેમની બાજુ સાંભળ્યા વગર અને રજૂઆતોને અવગણીને એક તરફી નિર્ણય કર્યો છે. આ પહેલા પણ શાળાએ DEO ની અમુક નોટિસ અને તપાસ સમિતિની કાયદેસરતાને હાઈકોર્ટમાં પડકારી હતી. શાળાના સંચાલકોનું આ મુદ્દે કહેવું છે કે, આ કાર્યવાહી ગેરકાયદેસર છે અને તેનાથી વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસને અસર થશે
સ્કૂલના વહીવટદાર તરીકે DEO : આપને જણાવી દઈએ કે સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં લગભગ 10,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ વર્તમાન વ્યવસ્થા હેઠળ પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખી શકશે. જેના માટે આ સ્કૂલને સરકાર હસ્તગત કરવામાં આવી છે, અને સ્કૂલના વહીવટદાર તરીકે DEOની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
સેવન્થ ડે સ્કૂલ વિદ્યાર્થી હત્યા કેસ: ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદ શહેરના ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં 19 ઓગસ્ટના દિવસે એક વિદ્યાર્થી દ્વારા બીજા વિદ્યાર્થી પર હુમલા કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં આ વિદ્યાર્થીનું મોત થયું હતું. સેવન્થ ડે શાળામાં વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવેલી હત્યા બાદ લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. વાલીઓ દ્વારા શાળા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા.
