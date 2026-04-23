સેવન્થ ડે સ્કૂલ વિવાદમાં મોટો ટ્વિસ્ટ: એડવોકેટ જનરલે સરકારને નિર્ણય પરત ખેંચવાનું સૂચન

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી સુનાવણી દરમિયાન રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ સરકારને આ નિર્ણય પરત ખેંચવા સૂચન કર્યું છે.

Published : April 23, 2026 at 4:49 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં બનેલી વિદ્યાર્થી હત્યાની ગંભીર ઘટનાએ હવે કાનૂની અને પ્રશાસનિક સ્તરે મોટો વળાંક લીધો છે. ઘટનાના અનુસંધાનમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO) દ્વારા શાળાના મેનેજમેન્ટ અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારે શાળાનો વહીવટ DEO હસ્તક સોંપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જો કે હવે આ નિર્ણય પર પુનર્વિચાર થવાની શક્યતા ઉભી થઈ છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી સુનાવણી દરમિયાન રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ સરકારને આ નિર્ણય પરત ખેંચવા સૂચન કર્યું છે. સાથે સાથે તપાસ કમિટી દ્વારા તૈયાર કરાયેલા રિપોર્ટને શાળાને સોંપીને તેમને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક આપવા પણ ભલામણ કરવામાં આવી છે.

આ સમગ્ર મામલે સેવન્થ ડે સ્કૂલ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચીફ જસ્ટિસની ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરવામાં આવી છે. શાળાની તરફથી દલીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ એક માઇનોરિટી સંસ્થા છે અને કાયદા મુજબ સરકાર તેમનું મેનેજમેન્ટ પોતાના હાથમાં લઈ શકતી નથી.

વધુમાં, શાળાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે તપાસ કમિટીના અહેવાલની નકલ પણ તેમને આપવામાં આવી નથી અને કોઈ શો-કોઝ નોટિસ આપ્યા વગર જ સીધી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

હાઈકોર્ટે પણ પ્રાથમિક અવલોકનમાં નોંધ્યું છે કે શાળાને યોગ્ય તક આપ્યા વગર લેવાયેલા આવા નિર્ણયો કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનો ભંગ કરે છે. કોર્ટે સરકારને પ્રશ્ન કર્યો છે કે શું તપાસનો રિપોર્ટ શાળાને આપવામાં આવશે, DEO દ્વારા કરાયેલા સૂચનો શેર કરવામાં આવશે અને શાળાને સાંભળવાની તક આપવામાં આવશે કે નહીં.

મહત્વનું છે કે વર્ષ 1987થી ચાલી રહેલી આ માઇનોરિટી શાળા સામે લેવાયેલા આ પગલાંને લઈને હવે કાનૂની ચર્ચા વધુ ગરમાઈ છે. શાળાએ દાવો કર્યો છે કે તેઓ તપાસમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહ્યા છે અને તેમને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા પૂરતો સમય પણ આપવામાં આવ્યો નથી.

હાલમાં સિંગલ જજ સમક્ષ આ મામલે વધુ સુનવણી મે મહિનામાં નિર્ધારિત છે, જ્યારે ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ આવનાર 28 એપ્રિલ ના રોજ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. તે દિવસ સરકારે અંતિમ શું નિર્ણય લીધો છે તે સ્પષ્ટ થશે.

