સેવન્થ ડે સ્કૂલ કેસમાં હાઇકોર્ટની લાલ આંખ: નવા એડમિશન પર રોક યથાવત, બાળકોની સુરક્ષા પર સમાધાન નહીં
આ કેસમાં શાળાની કામગીરી, વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા અને સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં અંગે હાઇકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે.
Published : February 10, 2026 at 6:31 PM IST
અમદાવાદ: સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની ચાકુ મારીને હત્યાની ઘટનાને લઈને ઉભા થયેલા ગંભીર વિવાદ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આજે વધુ એક મહત્વની સુનાવણી યોજાઈ હતી. આ કેસમાં શાળાની કામગીરી, વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા અને સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં અંગે હાઇકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે.
શાળા તરફથી હાઇકોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, શાળાનું મેનેજમેન્ટ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO) દ્વારા પોતાના હસ્તક લઈ લેવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા એક મહિના કરતાં વધુ સમયથી શાળામાં નવા એડમિશન બંધ કરવામાં આવ્યા છે. શાળાનું કહેવું હતું કે આ કાર્યવાહી કરતા પહેલા તેમને યોગ્ય તક અને જરૂરી પ્રક્રિયા અપાઈ નથી.
આ સુનાવણી દરમિયાન શાળાના સમર્થન અને વિરોધમાં વાલીઓના અલગ-અલગ જૂથો તેમજ શાળાના સમર્થનમાં શિક્ષકો દ્વારા અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી. જો કે ગુજરાત હાઇકોર્ટે આ તમામ અરજીઓમાં સ્વહિત સંકળાયેલું હોવાનું કહીને તેને સ્વીકારવા ઇનકાર કર્યો હતો. પરિણામે તમામ અરજીઓ પરત ખેંચવામાં આવી હતી.
હાઇકોર્ટે શાળાની દલીલો પર કડક ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું હતું કે, ’જે શાળા પોતાના વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા જ કરી શકતી નથી, તેને શાળાનું મેનેજમેન્ટ સોંપવું યોગ્ય કેવી રીતે ગણાય?’
રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિરકે જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીની હત્યાની ઘટના બાદ પણ આ જ શાળામાં બીજી એક ગંભીર ઘટના બની છે. જેમાં એક વિદ્યાર્થીએ બીજા વિદ્યાર્થી પર બ્લેડથી હુમલો કરી તેનો શર્ટ ફાડી નાખ્યો હતો. આ ઘટનામાં પીડિત બાળકના માતા-પિતાએ પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાવી છે.
મુખ્ય સરકારી વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, શાળાના હેડમાસ્ટરે બ્લેડથી થયેલી ઘટનાને ‘મોટી નથી’ તેમ કહીને નાની ગણાવી હતી. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે જ્યારે આવી ઘટનાઓને પણ ગંભીરતાથી લેવામાં આવતી ન હોય, ત્યારે બાળકોની સુરક્ષા કેવી રીતે સુનિશ્ચિત થઈ શકે. અગાઉની સુનાવણીમાં સરકારી વકીલે દાવો કર્યો હતો કે શાળાએ તપાસ દરમિયાન DEOને પૂરતો સહકાર આપ્યો નથી. માગવામાં આવેલા દસ્તાવેજો આપવામાં આવ્યા નથી. આ મુદ્દે હાઇકોર્ટે પણ કડક ટિપ્પણી કરતા કહ્યું હતું કે, ઘટના સમયે વોચમેન ઊંઘતો હતો અને આવી બેદરકારી અસહ્ય છે.
સરકારી વકીલે હાઇકોર્ટમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શાળા ફી પણ રોકડમાં જ વસૂલતી હતી અને તેના એકાઉન્ટ્સની વિગતો DEOને આપવામાં આવી નથી. આ અંગે હાઇકોર્ટે શાળાના મેનેજમેન્ટ પર ગંભીર ટીકા કરી હતી.
શાળા તરફથી કરવામાં આવેલી દલીલ કે તે લઘુમતી સંસ્થા છે અને સરકાર તેનું મેનેજમેન્ટ લઈ શકે નહીં, તે પણ કોર્ટને માન્ય રહી નહોતી. મુખ્ય સરકારી વકીલે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે લઘુમતી સંસ્થા હોવી એ બાળકોની જિંદગી જોખમમાં મૂકવાનો અધિકાર નથી.
તમામ દલીલો સાંભળ્યા બાદ ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને શાળાની અરજી સંદર્ભે જવાબ દાખલ કરવા જણાવ્યું છે અને વધુ સુનાવણી 7 મેના રોજ રાખી છે. ત્યાં સુધી શાળાને કોઈપણ પ્રકારની રાહત આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે અને નવા એડમિશન પર રોક યથાવત રાખવામાં આવી છે.
