સાત અઠવાડિયાના 'રાજા'ને નવજીવન બક્ષવા માટે એરલિફ્ટ કરીને વનતારા લાવવામાં આવ્યો
આસામમાં સાથળનું હાડકું તૂટી ગયા બાદ, રાજાને વિશેષ હોસ્પિટલ સારવાર માટે વિમાન માર્ગે વનતારા લાવવામાં આવ્યો છે
Published : November 20, 2026 at 9:39 PM IST
જામનગર / ગુવાહાટી: જન્મતાની સાથે જ જીવન માટે સંઘર્ષ કરી રહેલા સાત અઠવાડિયાના એશિયન હાથીના બચ્ચાં 'રાજા'ને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ સારવાર માટે આસામના પોહુમારાથી ગુજરાતના જામનગર સ્થિત 'વનતારા' ખાતે એરલિફ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. છેલ્લા સાત અઠવાડિયાથી વનતારાની પશુચિકિત્સકોની ટીમ રાજાના માલિકના ઘરે જ તેની સારવાર કરી રહી હતી. પરંતુ હવે તેની હાલત એવા તબક્કે પહોંચી ગઈ છે જ્યાં તેને સાજા થવાની સાચી તક આપવા માટે સઘન હોસ્પિટલ સારવાર (Intensive Hospitalisation) જ એકમાત્ર રસ્તો છે. આટલા નાના અને નાજુક બચ્ચા માટે 2500 કિલોમીટરથી વધુની સડક માર્ગની મુસાફરી શક્ય નથી.
વનતારાના CEO વિવાન કરાણીએ જણાવ્યું કે, "રાજા તૂટેલા પગ સાથે આ દુનિયામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેની હિંમત ક્યારેય તૂટી નથી. સાત અઠવાડિયા સુધી તે પોતાના નાનકડા શરીર કરતાં પણ ઘણી મોટી હિંમત સાથે લડ્યો છે. હવે તેને ઉપાડી લેવાનો અમારો વારો છે. અનંત અંબાણીની કરુણા અને સહયોગથી, જે મુસાફરીમાં સડક માર્ગે દિવસો લાગી જાત તે હવાઈમાર્ગે માત્ર થોડા કલાકોમાં પૂરી થશે. વનતારામાં અમે તેને ઊભા થવાની, ચાલવાની અને એક દિવસ દોડવાની દરેક તક આપીશું."
રાજાનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ આસામના ગોગામુખ ખાતે થયો હતો. તેની માતા, જે પોતે માત્ર 11 વર્ષની છે, તે નાની અને બિનઅનુભવી હતી. જન્મ બાદ ગભરાટ અને બેચેનીમાં તેણે પોતાના નવજાત બચ્ચાને લાત મારી દીધી હતી, જેના કારણે જન્મના પહેલા જ દિવસે રાજાના પાછળના જમણા પગના સાથળનું મોટું હાડકું (ફીમર) સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયું હતું.
જે ઉંમરે હાથીનું બચ્ચું પોતાની માતાની બાજુમાં ડગમગતા પગલે ચાલતા શીખે છે, તે ઉંમરે રાજા ઊભો પણ રહી શકતો ન હતો કે પોતાના પગ પર વજન પણ આપી શકતો ન હતો. આ ઉપરાંત, તે પોતાની માતાનું 'કોલોસ્ટ્રમ' (પહેલું દૂધ) પણ પી શક્યો ન હતો, જે નવજાત હાથીને રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને તાકાત આપે છે.
ઘરે સાત અઠવાડિયાની સારવાર
રાજાના માલિક અને સંભાળ રાખનારાઓને સમજાયું કે તેને વિશેષ મદદની જરૂર છે, તેથી તેમણે વનતારાની મદદ માંગી. વનતારાની 'રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ' 8 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ તેની પાસે પહોંચી ગઈ હતી.
એક્સ-રે (X-rays) દ્વારા જાણવા મળ્યું કે તેનું હાડકું સંપૂર્ણપણે તૂટીને એકબીજા પર ચડી ગયું છે (ઓવરરાઇડિંગ ફ્રેક્ચર). ટીમે પ્લાસ્ટર કાસ્ટ અને સપોર્ટિવ પાટા બાંધીને પગને સ્થિર કર્યો, રાજાને ઊભા રહેવામાં મદદ કરવા અને ઈજાગ્રસ્ત પગ પરથી વજન ઓછું કરવા માટે 'સ્લિંગ' (ઝોળી જેવા સાધન) નો ઉપયોગ કર્યો, અને ખાસ તૈયાર કરાયેલું દૂધ (મિલ્ક રિપ્લેસમેન્ટ), ફીડિંગ બોટલ તથા સંભાળ રાખનારાઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું.
10 ઓક્ટોબરના રોજ રાજાને પોહુમારા સ્થિત તેના માલિકના નિવાસસ્થાને ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાં વનતારાની ટીમે સારવાર, નર્સિંગ અને 24 કલાક દેખરેખ ચાલુ રાખી. ફ્રેક્ચર પર વજન આપ્યા વિના તે હલનચલન કરી શકે અને તેનું શરીર મજબૂત બને તે માટે તે જ્યાં આરામ કરતો હતો તેની નજીક જ એક 'હાઇડ્રોથેરાપી તળાવ' (પાણીમાં કસરત કરવા માટેનો કુંડ) બનાવવામાં આવ્યું હતું.
હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા માટે હવે રાહ કેમ જોઈ શકાય તેમ નથી
માતાના દૂધ વિના અને મુક્તપણે હલનચલન ન કરી શકવાને કારણે રાજા એક પછી એક બીમારીઓનો સામનો કરી રહ્યો હતો. તેને ઝાડા (ડાયેરિયા) થઈ ગયા હતા અને લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં 'ક્લેબસિએલા ન્યુમોનિયા' (Klebsiella pneumoniae) નામનું બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન જોવા મળ્યું હતું. તેને વારંવાર લો બ્લડ સુગરની સમસ્યા થતી હતી. બ્લડ ટેસ્ટમાં લિવર પર દબાણ હોવાના સંકેતો મળ્યા હતા. લાંબા સમય સુધી સૂઈ રહેવાને કારણે તેના માથા પર ચાંદા (પ્રેશર સોર્સ) પડી ગયા છે, અને તેને નાભિની સારણગાંઠ (અમ્બિલિકલ હર્નિયા) તથા સામાન્ય નબળાઈ પણ છે.
ટીમે આ દરેક સમસ્યાની સારવાર ચોક્કસ એન્ટિબાયોટિક્સ, નસ દ્વારા અપાતા પ્રવાહી (IV ફ્લુઇડ્સ), લિવર સપોર્ટ, વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ, પ્રોબાયોટિક્સ, ઘાની સારવાર અને કાળજીપૂર્વકના પોષણ દ્વારા કરી છે. પરંતુ રાજાની હાલત હજુ પણ ગંભીર છે. હવે તેને એવી સારવારની જરૂર છે જે માત્ર સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત હોસ્પિટલમાં જ મળી શકે: જેમ કે અદ્યતન નિદાન (Advanced diagnostics), સતત દેખરેખ, નિષ્ણાત ઓર્થોપેડિક સારવાર અને વ્યવસ્થિત પોષણ તથા પુનર્વસન (Rehabilitation) કાર્યક્રમ.
રાજાને એક ખાસ પાંજરામાં રાખીને 20 નવેમ્બરના રોજ ગુવાહાટીથી જામનગરની લગભગ ચાર કલાકની ખાસ ફ્લાઇટ દ્વારા લાવવામાં આવ્યો. તે તેના નાના શરીરના માપ મુજબનું છે અને તેના તૂટેલા પગને સ્થિર તથા ટેકો આપવા માટે ડિઝાઇન કરાયું હતું. ટેક-ઓફ, ઉડાન અને લેન્ડિંગ દરમિયાન તેને આરામ મળે અને માથાના ચાંદાને રક્ષણ મળે તે માટે તેમાં જાડી અને નરમ પથારી પાથરવામાં આવી હતી.
આ દરમિયાન વનતારાના પશુચિકિત્સકો, પેરાવેટ્સ અને કેરગીવર્સની એક સમર્પિત ટીમ સમગ્ર મુસાફરી દરમિયાન તેની સાથે રહીને તેના હૃદયના ધબકારા, શ્વાસ, તાપમાન, હાઇડ્રેશન અને બ્લડ ગ્લુકોઝ પર સતત નજર રાખી, અને વિમાનમાં જરૂરી પ્રવાહી, દવાઓ તથા દૂધ તૈયાર રાખવામાં આવ્યા.
જામનગર પહોંચ્યા બાદ, રાજાને વનતારાની હાથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવશે જ્યાં પશુચિકિત્સકો તેનું સંપૂર્ણ નિદાન કરશે અને દુખાવામાં રાહત (પેઇન મેનેજમેન્ટ), દવાઓ, મોબિલિટી થેરાપી અને પોષણયુક્ત પુનર્વસનની સારવાર ચાલુ રાખશે.
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