ETV Bharat / state

સેવા સંકલ્પ અભિયાનઃ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિધવા મહિલાઓને કર્યું અનાજની કીટનું વિતરણ

ગાંધીનગરના ચિલોડા ખાતે સેવા સંકલ્પ અભિયાનના ભાગરૂપે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિધવા મહિલાઓને કર્યું અનાજની કીટનું વિતરણ
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિધવા મહિલાઓને કર્યું અનાજની કીટનું વિતરણ (CMO GUJARAT)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2026 at 8:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગરઃ 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન'ના ભાગરૂપે ચિલોડા ખાતે 'ગંગા સ્વરૂપ' મહિલા લાભાર્થીઓને અનાજની કિટ્સનું વિતરણ કરવા માટે એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ 'વડનગરથી વારાણસી બાઇક રેલી'ના ભાગરૂપે આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી; તેમણે લાભાર્થીઓનું સન્માન કર્યું અને ઉપસ્થિત જનમેદનીને પણ સંબોધન કર્યું હતું.

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે અનાજની કિટ એ માત્ર એક ભેટ નથી, પરંતુ સેવા સંકલ્પ અભિયાનના ભાગરૂપે 'ગંગા સ્વરૂપ' મહિલા લાભાર્થીઓ પ્રત્યે આદર અને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો એક ભાવ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિકાસલક્ષી કાર્યોની પ્રશંસા કરતા હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, દાયકાઓથી કાચાં મકાનો અને ઝૂંપડીઓમાં રહેતા અનેક ગરીબ પરિવારોને પાકાં મકાનો અને ગરિમાપૂર્ણ જીવન મળ્યું છે. 'કિસાન સન્માન નિધિ યોજના' હેઠળ ખેડૂતોને વાર્ષિક ₹6,000ની સહાયની સાથે સિંચાઈનું પાણી અને 24 કલાક વીજળી મળે છે. તેમણે દેશભરમાં મહિલાઓ માટે શૌચાલયોના નિર્માણનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેને 'ઈજ્જત ઘર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે; આનાથી મહિલાઓને સન્માન પ્રાપ્ત થયું છે.

બાઇક રેલી વિશે વાત કરતા હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે, ગુજરાતના યુવાનો વડાપ્રધાનના જન્મસ્થળ વડનગરથી તેમની 'કર્મભૂમિ' વારાણસી સુધીની યાત્રા કરી રહ્યા છે અને ગામડે-ગામડે સેવાના સંદેશનો પ્રસાર કરી રહ્યા છે. તેઓ દરરોજ 10 ગ્રુપમાં મુસાફરી કરશે અને લગભગ 50 ગામોની મુલાકાત લેશે. આ દરમિયાન તેઓ સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવશે, ગૌ-સેવા કરશે, વરિષ્ઠ નાગરિકોના ખબરઅંતર પૂછશે અને સરકારી યોજનાઓ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરશે.

આ પ્રસંગે 'ગંગા સ્વરૂપ' લાભાર્થીઓએ આશીર્વાદ આપ્યા અને વડાપ્રધાન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સેવાકીય કાર્યોની પ્રશંસા કરી.

આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યકક્ષાના મંત્રી મનીષા વકીલ, ધારાસભ્ય અલ્પેશજી ઠાકોર, ધારાસભ્ય જે.એસ. પટેલ, ગાંધીનગર જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અનિલભાઈ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ રાજેશ પટેલ તેમજ પદાધિકારીઓ, સ્થાનિક અગ્રણીઓ, મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થી મહિલાઓ અને ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

આ પણ વાંચોઃ

TAGGED:

સેવા સંકલ્પ અભિયાન
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી
HARSH SANGHAVI
SEVA SANKALP ABHIYAN
HARSH SANGHVI SEVA SANKALP ABHIYAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.