ETV Bharat / state

નારાયણ સાંઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મોટો ઝટકો: સજા માફી અને જામીન બંને અરજીઓ ફગાવાઈ

આ કેસ વર્ષ 2013માં સુરતમાં નોંધાયો હતો, જેમાં પીડિતાએ નારાયણ સાઈ સામે બળાત્કાર અને શોષણના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા.

નારાયણ સાંઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મોટો ઝટકો: સજા માફી અને જામીન બંને અરજીઓ ફગાવાઈ
નારાયણ સાંઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મોટો ઝટકો: સજા માફી અને જામીન બંને અરજીઓ ફગાવાઈ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 7:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: સુરતના બહુચર્ચિત બળાત્કાર કેસમાં દોષિત નારાયણ સાંઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટ તરફથી મોટો ઝટકો મળ્યો છે. હાઇકોર્ટે તેમની સજા માફી કરવાની અરજી ફગાવી દીધી છે, તેમજ જામીન માટેની માંગણી પણ નામંજૂર કરી છે.

આ કેસ વર્ષ 2013માં સુરતમાં નોંધાયો હતો, જેમાં પીડિતાએ નારાયણ સાઈ સામે બળાત્કાર અને શોષણના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. તપાસ અને સુનાવણી બાદ ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા નારાયણ સાઈને દોષિત ઠરાવી કડક સજા સંભળાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સજા સામે રાહત મેળવવા માટે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી.

સુનાવણી દરમિયાન સરકાર પક્ષના વકીલ એલ.બી. ડાભીએ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે આરોપી સામેના ગુનાઓ અત્યંત ગંભીર અને સંવેદનશીલ છે. આવા કેસોમાં દોષિતને રાહત આપવાથી સમાજમાં ખોટો સંદેશ જાય તેવી શક્યતા છે.

તેમણે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે પીડિતાને ન્યાય મળવો અત્યંત મહત્વનો છે અને સજા ઘટાડવી કે માફ કરવી યોગ્ય નથી.

હાઇકોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં નોંધ્યું કે કેસના પુરાવા, સાક્ષીઓ અને ટ્રાયલ કોર્ટના તારણોને ધ્યાનમાં લેતાં આરોપી સામેનો ગુનો ગંભીર સ્વરૂપનો સાબિત થાય છે. તેથી સજા માફી કે જામીન આપવાની કોઇ યોગ્યતા જણાતી નથી. કોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આવા ગુનાઓમાં કડક વલણ જાળવવું જરૂરી છે.

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURT
MERCY PETITION BAIL PLEA DISMISSED
MERCY PETITION DISMISSED
NARAYAN SAI GUJARAT HIGH COURT
NARAYAN SAI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.