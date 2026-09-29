કેજરીવાલને ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઝટકો, PM મોદીની ડિગ્રી જાહેર કરવાના કેસમાં અપીલ ફગાવી
ગુજરાત હાઈકોર્ટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રી જાહેર કરવાના મામલે અરવિંદ કેજરીવાલની અપીલ ફગાવી દીધી છે.
Published : September 29, 2026 at 5:05 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રી જાહેર કરવાના મામલે અરવિંદ કેજરીવાલની અપીલ ફગાવી દીધી છે. કેજરીવાલે સિંગલ જજના ₹25 હજારના કોસ્ટના આદેશને પડકારતી અપીલ કરી હતી, પરંતુ ડિવિઝન બેન્ચે હવે તેમની અપીલ ફગાવી દીધી છે. આ સાથે સિંગલ જજ દ્વારા કરવામાં આવેલો ₹25 હજારનો દંડ યથાવત રહ્યો છે.
શું છે સમગ્ર કેસ?
આ સમગ્ર વિવાદની શરૂઆત 2016માં થઈ હતી. કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ એટલે કે CIC દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની શૈક્ષણિક ડિગ્રી અંગેની માહિતી અરવિંદ કેજરીવાલને આપવા નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્દેશ સામે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગુજરાત હાઈકોર્ટ પહોંચી હતી અને અરવિંદ કેજરીવાલને કેસમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા હતા.
માર્ચ 2023માં ગુજરાત હાઈકોર્ટના સિંગલ જજે CICના આદેશને રદ કરી દીધો હતો. કોર્ટે RTI એક્ટની કલમ 8(1)(e) અને 8(1)(j)નો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું હતું કે મોટા જાહેર હિતનું કારણ ન હોય તો વડાપ્રધાનની શૈક્ષણિક ડિગ્રી સંબંધિત માહિતી જાહેર કરવાની ફરજ ઊભી થતી નથી. આ સાથે કેજરીવાલ પર 25 હજારનો દંડ પણ લાદવામાં આવ્યો હતો.
અરજદાર વતી એડવોકેટ ડૉ ઓમ કોટવાલે જણાવ્યું હતું કે, સિંગલ જજના આ ચુકાદા સામે અરવિંદ કેજરીવાલે રિવ્યૂ અરજી કરી હતી, પરંતુ તે પણ ફગાવી દેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેમણે સિંગલ જજના ચુકાદા અને ₹25 હજારના દંડને પડકારતી ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરી હતી.
આ અપીલ પર ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ અને જસ્ટિસ ડી.એન. રેની ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી થઈ હતી. 24 સપ્ટેમ્બરે બંને પક્ષોની દલીલો પૂર્ણ થયા બાદ કોર્ટે ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો અને હવે આજે અપીલ ફગાવી દેવામાં આવી છે. આમ,વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રી અંગે CIC દ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્દેશને રદ કરતો સિંગલ જજનો ચુકાદો અને અરવિંદ કેજરીવાલ પર લાદવામાં આવેલો ₹25 હજારનો દંડ હાલ યથાવત છે.
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