ગુજરાત હાઈકોર્ટથી અમદાવાદ કલેક્ટરને ઝટકો! ખેડૂતની NA અરજી ફરી નામંજૂર કરતા કલેક્ટરે પગારમાંથી 1 લાખ દંડ ચૂકવવો પડશે
આ કેસમાં ભૂમિકાબેન નામનાં અરજદાર પોતાની ખેતીની જમીનને બિનખેતીના ઉપયોગમાં ફેરવવા માટે ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સંહિતા, 1879ની કલમ 65 હેઠળ મંજૂરી મેળવવા માગતાં હતાં.
Published : November 7, 2026 at 7:20 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદના કલેક્ટર સામે કડક વલણ અપનાવીને મહત્વપૂર્ણ આદેશ કર્યો છે. ખેડૂતની જમીનને બિનખેતી (NA) ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપવાના મામલે અગાઉ હાઈકોર્ટે આપેલા ચુકાદાનું પાલન ન કરવા બદલ કલેક્ટરને પોતાની સત્તાની મર્યાદા યાદ અપાવી છે. અગાઉ હાઈકોર્ટે જે કારણોસર અરજી નામંજૂર કરવાનો નિર્ણય રદ કર્યો હતો, એ જ કારણોનો ફરીથી આધાર લઈને કલેક્ટરે અરજી નામંજૂર કરી હતી. આ બાબતથી નારાજ થયેલી હાઈકોર્ટે અરજદારને થયેલી મુશ્કેલી બદલ અમદાવાદ કલેક્ટરને પોતાની સેલરીમાંથી રૂ.1 લાખનો ખર્ચ ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
આ કેસમાં ભૂમિકાબેન નામનાં અરજદાર પોતાની ખેતીની જમીનને બિનખેતીના ઉપયોગમાં ફેરવવા માટે ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સંહિતા, 1879ની કલમ 65 હેઠળ મંજૂરી મેળવવા માગતાં હતાં. આ માટે તેમણે 19 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ અરજી કરી હતી. જોકે, અમદાવાદ કલેક્ટરે 11 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ તેમની અરજી નામંજૂર કરી હતી. અરજી નામંજૂર કરવા પાછળ જમીનના અગાઉના વ્યવહારોમાં ટેનન્સી એક્ટની કલમ 63 હેઠળ મંજૂરી લેવામાં આવી હતી કે નહીં અને અરજદાર ખેડૂત છે કે નહીં તેવા મુદ્દાઓને આધાર બનાવવામાં આવ્યા હતા. કલેક્ટરના આ નિર્ણયને પડકારતાં અરજદારે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સ્પેશિયલ સિવિલ એપ્લિકેશન દાખલ કરી હતી.
માર્ચ 2026માં હાઈકોર્ટે કલેક્ટરનો નિર્ણય રદ કર્યો હતો
આ કેસમાં માર્ચ 2026માં ગુજરાત હાઈકોર્ટે અરજદારની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો હતો. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, જમીનને બિનખેતી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપતી વખતે ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સંહિતાની કલમ 65 હેઠળ કલેક્ટરે મુખ્યત્વે બે બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે. પ્રથમ, અરજી કરનાર વ્યક્તિ જમીનનો કબજેદાર છે કે નહીં અને બીજી, જમીન ખેતીના હેતુ માટે ધારણ કરવામાં આવેલી છે કે નહીં. હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટ અને પોતાના અગાઉના ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ કરીને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે કલમ 65 હેઠળની કાર્યવાહી દરમિયાન કલેક્ટર જમીનના માલિકી હક અંગે નિર્ણય કરી શકે નહીં. આથી અરજદારને નવેસરથી NA પરવાનગી માટે અરજી કરવાની છૂટ આપીને કાયદામાં નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં નિર્ણય લેવા આદેશ કર્યો હતો.
હાઈકોર્ટના આદેશ છતાં કલેક્ટરે ફરી એ જ કારણો આપ્યા
હાઈકોર્ટના ચુકાદા બાદ અરજદારે એપ્રિલ 2026માં ફરીથી NA પરવાનગી માટે અરજી કરી હતી. 11 એપ્રિલ, 2026ના રોજ અરજી સ્વીકારવામાં આવી હોવા છતાં અમદાવાદ કલેક્ટરે 6 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ ફરીથી અરજી નામંજૂર કરી દીધી હતી. આ વખતે પણ મામલતદાર અને ALTના નકારાત્મક અભિપ્રાય, ડેપ્યુટી કલેક્ટર લેન્ડ રિફોર્મ્સ ના અભિપ્રાય, જમીનના અગાઉના વ્યવહારો અને ટેનન્સી એક્ટની જોગવાઈઓનો આધાર લેવામાં આવ્યો હતો. એટલું જ નહીં, હાઈકોર્ટના 2 માર્ચના ચુકાદા સામે સરકાર દ્વારા લેટર્સ પેટન્ટ અપીલ દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હોવાનું પણ કારણ દર્શાવાયું હતું. જોકે, હાઈકોર્ટ સમક્ષ રાજ્ય સરકારના વકીલે સ્વીકાર્યું હતું કે, 2 માર્ચના ચુકાદા સામે આજદિન સુધી કોઈ LPA દાખલ કરવામાં આવી નથી.
કલેક્ટર પોતાની જાતને સુપર પાવર ઓથોરિટી સમજતા હોય તેવું લાગે છે: હાઈકોર્ટ
આ સમગ્ર મામલે હાઈકોર્ટે અમદાવાદ કલેક્ટરની કામગીરી સામે ગંભીર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, અગાઉ જે કારણોસર અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી હતી, તે જ કારણો ફરીથી આગળ ધરીને અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી છે. જાણે અગાઉ હાઈકોર્ટે આપેલા ચુકાદાનું કોઈ મહત્ત્વ જ ન હોય તે રીતે કલેક્ટરે નિર્ણય લીધો છે. હાઈકોર્ટે વધુમાં કડક અવલોકન કરતાં જણાવ્યું હતું કે, કલેક્ટર પોતાને જાણે સુપર પાવર ઓથોરિટી માનતા હોય અને પોતાની મરજી મુજબ કામ કરી શકે તેવી માનસિકતા ધરાવતા હોય તેવું જણાય છે.
રાજ્ય સરકારનો પરિપત્ર પણ બચાવમાં કામ ન આવ્યો
રાજ્ય સરકાર તરફથી 7 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા પરિપત્રનો આધાર લેવામાં આવ્યો હતો. જોકે, હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, આ પરિપત્ર કલેક્ટરના 6 ઓગસ્ટના નિર્ણય બાદ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, આ પરિપત્રમાં કોઈ નવો કાયદો ઘડવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા અગાઉ નિર્ધારિત કાયદાકીય સિદ્ધાંતો અને માર્ગદર્શિકાઓ અનુસાર કાર્યવાહી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આથી અરજદારને ફરીથી કલેક્ટર સમક્ષ મોકલવાની રાજ્ય સરકારની દલીલ પણ હાઈકોર્ટે સ્વીકારી નહોતી.
અરજદારના વકીલ વિરલ શાહની રજૂઆત
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ વિરલ શાહે કેસમાં રજૂઆત કરી હતી. અગાઉ હાઈકોર્ટે આપેલા સ્પષ્ટ નિર્દેશો છતાં કલેક્ટરે ફરીથી એ જ આધાર પર અરજી નામંજૂર કરતાં અરજદારને બિનજરૂરી કાનૂની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું. હાઈકોર્ટના અગાઉના ચુકાદાની અવગણના કરીને લેવાયેલા નિર્ણયને પડકારવામાં આવ્યો હતો.
કલેક્ટરે પોતાના પગારમાંથી એક મહિનામાં રૂ.1 લાખ ચૂકવવા પડશે
ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદ કલેક્ટર દ્વારા 6 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ આપવામાં આવેલો અરજી નામંજૂર કરવાનો હુકમ રદ કર્યો છે. સાથે જ અરજદારની 11 એપ્રિલ, 2026ની અરજીને ફરીથી મૂળ ફાઇલમાં પુનઃસ્થાપિત કરીને અગાઉના ચુકાદા અને નિર્દેશો અનુસાર કાયદામાં નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં નિર્ણય લેવા આદેશ કર્યો છે. આ ઉપરાંત, અરજદારને થયેલી મુશ્કેલી અને કાનૂની ખર્ચની ભરપાઈ માટે રૂ.1 લાખનો ખર્ચ ચૂકવવાનો હુકમ કર્યો છે. આ રકમ અમદાવાદ કલેક્ટરે પોતાની સેલરીમાંથી એક મહિનાની અંદર ગુજરાત હાઈકોર્ટની રજિસ્ટ્રીમાં જમા કરાવવાની રહેશે. જો કલેક્ટર નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં આ રકમ જમા નહીં કરાવે તો રાજ્ય સરકાર દ્વારા રકમ જમા કરાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ કલેક્ટરના પગારમાંથી તેની વસૂલાત કરવામાં આવશે. ખેડૂતની જમીનને NA કરવાની મંજૂરીના મામલે અગાઉના હાઈકોર્ટના ચુકાદાનું પાલન ન કરવા બદલ ગુજરાત હાઈકોર્ટે વહીવટી તંત્રને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે અદાલતના આદેશોનું પાલન કરવું સત્તાધિકારીઓ માટે ફરજિયાત છે.
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