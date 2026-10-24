40.98 કરોડની કસ્ટમ ડ્યૂટી ચોરીના આરોપીને ઝટકો, હોંગકોંગ જવાની પરવાનગી આપવાનો મેટ્રો પોલિટન કોર્ટનો ઇનકાર
40.98 કરોડની કસ્ટમ ડ્યૂટી ચોરીના ગંભીર કેસમાં ડિફોલ્ટ જામીન પર મુક્ત થયેલા આરોપીને અમદાવાદની કોર્ટમાંથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
Published : October 24, 2026 at 6:26 PM IST
અમદાવાદ: 40.98 કરોડની કસ્ટમ ડ્યૂટી ચોરીના ગંભીર કેસમાં ડિફોલ્ટ જામીન પર મુક્ત થયેલા આરોપીને અમદાવાદની કોર્ટમાંથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પાસપોર્ટ પરત મેળવવા અને હોંગકોંગ જવાની પરવાનગી માગતી આરોપીની અરજી એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટે ફગાવી દીધી છે. તપાસમાં સહકાર આપવાની જામીનની શરત, તપાસ અધિકારી સમક્ષ હાજર ન રહેવા અને વિદેશ જવાથી તપાસમાં અવરોધ ઊભો થવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે આ નિર્ણય લીધો છે.
આ કેસની વિગત મુજબ, આરોપી ગૌરવ મહાબીર ગુપ્તાએ અગાઉ 20 ઓક્ટોબરથી 30 ઓક્ટોબર, 2026 દરમિયાન હોંગકોંગ જવા માટે સેશન્સ કોર્ટમાંથી પરવાનગી મેળવી હતી. જોકે, બીમારીના કારણે તેઓ તે સમયે વિદેશ જઇ શક્યા નહોતા. આરોપીએ ફરીથી એ જ સમયગાળા દરમિયાન હોંગકોંગ જવા માટે પરવાનગી મેળવવા કોર્ટ સમક્ષ અરજી કરી હતી.
અરજીનો વિરોધ કરતાં સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર ઇમરાન પઠાણે કોર્ટને રજૂઆત કરી હતી કે આરોપી સામે 40.98 કરોડની કસ્ટમ ડ્યૂટી ચોરીનો ગંભીર આક્ષેપ છે. તપાસ અધિકારી દ્વારા આરોપીનું નિવેદન નોંધવા અને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે હાજર રહેવા માટે વારંવાર સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યાં હોવા છતાં આરોપી હાજર રહ્યા નથી. આરોપીને 12 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ હાજર રહેવા જણાવાયું હતું, તેમ છતાં તેઓ હાજર થયા નહોતા. ફરીથી 23 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ નિવેદન નોંધાવવા માટે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું હતું. સરકારી પક્ષે કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું હતું કે જામીનની શરતો અનુસાર આરોપીએ તપાસમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપવો જરૂરી છે. તપાસની પ્રક્રિયા ચાલુ હોવા છતાં આરોપી તપાસ અધિકારી સમક્ષ હાજર થતા ન હોય અને બીજી તરફ વિદેશ જવાની પરવાનગી માગતા હોય, ત્યારે તેમને વિદેશ જવા દેવામાં આવે તો તપાસની કામગીરીને ગંભીર અસર પહોંચી શકે છે.
કોર્ટે પણ નોંધ્યું હતું કે, આરોપીએ જામીનની શરતોનું પાલન કરીને તપાસમાં સહકાર આપવો જરૂરી છે. આરોપીને હોંગકોંગ જવાની પરવાનગી આપવામાં આવે તો 23 ઓક્ટોબરે નિર્ધારિત તપાસમાં તેમની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવામાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે અને તપાસમાં ગંભીર અવરોધ સર્જાઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, આરોપી વિદેશ જઈને નાસી જાય તો સરકારને કરવેરાની આવકના મોટા નુકસાનની આશંકા પણ નકારી શકાય નહીં. આ તમામ સંજોગો અને તપાસની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ એમ.બી. ભાવસારે આરોપી ગૌરવ મહાબીર ગુપ્તાની પાસપોર્ટ પરત મેળવવા તથા હોંગકોંગ જવાની પરવાનગી માગતી અરજી ફગાવી દીધી હતી.
આ પણ વાંચો: