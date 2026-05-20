ETV Bharat / state

અમદાવાદ શહેરમાં સ્ટ્રીટ ડોગ સેસન્સ શરૂ, બહેરામપુરા વોર્ડમાં 1100 જેટલા કુતરાઓ નોંધાયા

શહેરમાં રખડતા કૂતરાઓની ગણતરી અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વોર્ડ અને ઝોનમાં શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદ શહેરમાં સ્ટ્રીટ ડોગ સેસન્સ શરૂ, બહેરામપુરા વોર્ડમાં 1100 જેટલા કુતરાઓ નોંધાયા
અમદાવાદ શહેરમાં સ્ટ્રીટ ડોગ સેસન્સ શરૂ, બહેરામપુરા વોર્ડમાં 1100 જેટલા કુતરાઓ નોંધાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 10:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં સ્ટ્રીટ ડોગ સેસન્સ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. 4 એપ્રિલથી તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શહેરમાં રખડતા કૂતરાઓની ગણતરી અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વોર્ડ અને ઝોનમાં શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ સર્વેક્ષણ ડિજિટલ સર્વે પ્લેટફોર્મ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, એમાં સૌથી પહેલા બહેરામપુરા વોર્ડમાં કુતરાઓની ગણતરી કરવામાં આવી. જેમાં 1100 જેટલા કુતરાઓ નોંધાયા છે.

આ અંગે સીએનસીડી વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ સ્ટ્રીટ ડોગ સેન્સસ કાર્યક્રમ 4 એપ્રિલ 2026 થી આયોજન, રૂટ મેપિંગ, સર્વે ડિઝાઇન, સોફ્ટવેર સેટઅપ અને ટીમ ડિપ્લોયમેન્ટ પ્રવૃત્તિઓ સાથે શરૂ થશે. ક્ષેત્ર-સ્તરીય કૂતરાઓની ગણતરીનું કાર્ય 14 એપ્રિલ 2026 થી અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વોર્ડ અને ઝોનમાં સત્તાવાર રીતે શરૂ થયું.

અમદાવાદ શહેરમાં સ્ટ્રીટ ડોગ સેસન્સ શરૂ, બહેરામપુરા વોર્ડમાં 1100 જેટલા કુતરાઓ નોંધાયા (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) એ 2030 સુધીમાં શહેરને હડકવા મુક્ત બનાવવા માટે zero by 30 દ્વાર અને 'નેશનલ એક્શન પ્લાન ફોર રેબીઝ એલિમિનેશન' (NAPRE) ના મહત્વાકાંક્ષી ધ્યેય હેઠળ એક વ્યાપક અને વ્યવસ્થિત ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. એક આરોગ્ય' અભિગમ અપનાવીને CNCD વિભાગ એ શહેરના તમામ 48 વોર્ડમાં અત્યાધુનિક જીઓ-ટેગિંગ અને ડિજિટલ મેપિંગ ટેકનોલોજી દ્વારા રખડતા કૂતરાઓની વૈજ્ઞાનિક ગણતરી શરૂ કરી છે. આ દૂરંદેશી પહેલ હેઠળ, આશરે ₹18.8 કરોડના ખર્ચે અત્યાર સુધીમાં 1,96,894 કૂતરાઓનું સફળતાપૂર્વક નસબંધી કરવામાં આવ્યું છે, જેના પરિણામે રહેણાંક વિસ્તારોમાં ગલુડિયાઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. આ ઝુંબેશને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે, 'પશુ જન્મ નિયંત્રણ (ABC) નિયમો, 2023' અનુસાર રસીકરણ અને નસબંધી પ્રક્રિયાને મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે, જેમાં કૂતરાઓની ઓળખ માટે RFID માઇક્રોચિપ્સ ઇન્જેક્શન જેવી આધુનિક ટેકનોલોજીનો સમાવેશ થાય છે.

વધુમાં, કૂતરાઓના સ્થાનો અને રસીકરણની વિગતોનું ડિજિટલ ટ્રેકિંગ મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે ભવિષ્યમાં સચોટ ડેટા સંગ્રહ અને પ્રાણી કલ્યાણ કાર્યમાં અત્યંત મદદરૂપ સાબિત થશે. માનવ સલામતી અને પ્રાણીઓ પ્રત્યે કરુણાનું અનોખું સંયોજન દર્શાવતા, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સલામત, સ્વસ્થ અને ભયમુક્ત સમાજના નિર્માણ માટે સતત પ્રતિબદ્ધ છે.

તેમણે વધું જણાવ્યું હતું કે આ સર્વેક્ષણ ડિજિટલ સર્વે પ્લેટફોર્મ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે જેમાં લાઇવ વસ્તી વિશ્લેષણ અને વોર્ડ મુજબ દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. વસ્તી ગણતરીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પશુ જન્મ નિયંત્રણ (ABC) અને હડકવા વિરોધી રસીકરણ (ARV) કાર્યક્રમોના અસરકારક અમલીકરણ માટે શેરી કૂતરાઓની વસ્તીનો વૈજ્ઞાનિક રીતે અંદાજ કાઢવાનો છે.

આજ સુધી, બહેરામપુરા વોર્ડમાં સર્વેક્ષણો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. એકત્રિત ડેટા સર્વેક્ષણ કરાયેલા વિસ્તારોમાં નસબંધી કરાયેલા કૂતરાઓની નોંધપાત્ર સંખ્યા દર્શાવે છે, જે અગાઉના ABC હસ્તક્ષેપોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જોકે, ઘણા સ્થળોએ નસબંધી ન કરાયેલા નર અને માદા કૂતરા, ગલુડિયાઓ અને સ્તનપાન કરાવતી માદાઓ, જે ચાલુ નસબંધી અને રસીકરણ પ્રયાસો દર્શાવે છે.

કુલ મળી આવેલા કૂતરા - ૪૯૦૬

  • નર વંધ્યીકૃત - 3019
  • માદા વંધ્યીકૃત - 1467
  • નર વંધ્યીકૃત - 224
  • માદા વંધ્યીકૃત - 105
  • કુરકુરિયું - 63
  • સ્તનપાન કરાવતું માદા કૂતરું - 23
  • અજાણ્યો કૂતરો - 5

સર્વેના તારણો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ સત્તાવાળાઓને હોટસ્પોટ વિસ્તારોની ઓળખ કરવામાં, ભવિષ્યમાં ABC કામગીરીનું આયોજન કરવામાં, હડકવા નિવારણ પગલાંને મજબૂત બનાવવામાં અને પશુ જન્મ નિયંત્રણ નિયમો, 2023 અને NAPRE-2030 હેઠળ વૈજ્ઞાનિક રીતે શેરી કૂતરાઓની વસ્તી વ્યવસ્થાપનમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરશે.

સુપ્રીમ કોર્ટના રખડતા શ્વાન અંગે ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી. હિંસક અને હડકાયા શ્વાન ને દવા આપીને મારવા નુ કહેવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ સીએનસીડી ના ડાયરેક્ટર નરેશ રાજપૂત એ આપી માહિતી આપી કે,

  • રૅબીઝ માટે કોર્પોરેશન પાસે રેપિડ કીટો છે.
  • 29 કીટોનો ઉપયોગ થયો છે.
  • 5 વેટરનીટી ડોક્ટરોની એક ટિમ બનાવવામાં આવી છે.
  • હિંસક શ્વાનને લાવ્યા બાદ 15 દિવસ નિરીક્ષણમાં રહેશે.
  • કેસ ટુ કેસ નિરીક્ષણ કર્યા બાદ સુપ્રીમ ગાઇડલાઇનનો ઉપયોગ થશે.
  • આવા કોઈ જ શ્વાન કોર્પોરેશન પાસે હડકવાના રોગવાળા કોઈ જ શ્વાન નહિ.

TAGGED:

DOG SENSUS AHMEDABAD AMC CBCD
STRAY DOGS
AHMEDABAD
SESSIONS FOR STRAY DOGS AHMEDABAD
SESSIONS FOR STRAY DOGS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.