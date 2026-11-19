CA પ્રણવ શાહને અમદાવાદ સેશન્સ કોર્ટનો મોટો ઝટકો! 843 કરોડના ચૂંટણી ફંડિંગ કૌભાંડમાં આગોતરા જામીન ફગાવ્યા
રાજકીય પક્ષોના ચૂંટણી ફંડિંગ અને કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓના કેસમાં અમદાવાદની સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આપ્યો છે.
Published : November 19, 2026 at 12:36 PM IST
અમદાવાદ: રાજકીય પક્ષોના ચૂંટણી ફંડિંગ અને કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓના કેસમાં અમદાવાદની સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આપ્યો છે. આમ જનમત પાર્ટીના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પ્રણવ રાજેશકુમાર શાહને કોર્ટે મોટો ઝટકો આપતા તેમની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.
CID ક્રાઈમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ગુનામાં પ્રણવ શાહે ધરપકડથી બચવા માટે આગોતરા જામીન અરજી કરી હતી. તપાસ એજન્સી દ્વારા તેમના પર આમ જનમત પાર્ટીના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કામગીરી દરમિયાન નાણાકીય હિસાબો અને ઓડિટમાં ગંભીર બેદરકારી દાખવવા ઉપરાંત કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓમાં સંડોવણીના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલી વિગતો અનુસાર, વર્ષ 2022થી 2024 દરમિયાન રાજકીય પક્ષોને કુલ 843.97 કરોડ રૂપિયાનું ડોનેશન મળ્યું હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ રકમમાંથી કમિશન કાપીને બાકીની રકમ દાતાઓને રોકડમાં પરત કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે. આ સમગ્ર વ્યવહારના માધ્યમથી આવકવેરામાં છૂટ મેળવવાનું કથિત કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હોવાની તપાસ એજન્સીની રજૂઆત છે.
તપાસ એજન્સીનો વધુમાં આક્ષેપ છે કે, પ્રણવ શાહે જરૂરી દસ્તાવેજો, બિલ અને નાણાકીય વ્યવહારોની યોગ્ય ચકાસણી કર્યા વિના ઓડિટ સર્ટિફિકેટ આપ્યાં હતાં. આ સમગ્ર પ્રકરણમાં સરકારી તિજોરીને અંદાજે 250 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ, અરજદાર પ્રણવ શાહ તરફથી એડવોકેટ ધ્રુવ તોલીયાએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે, પ્રણવ શાહ માત્ર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને ઓડિટર તરીકે પોતાની વ્યાવસાયિક ફરજ બજાવતા હતા. તેમણે કોઈપણ પ્રકારનું કમિશન મેળવ્યું નથી અને કથિત નાણાકીય કૌભાંડમાં તેમની સીધી સંડોવણી નથી. આથી તેમને આગોતરા જામીનનો લાભ આપવા માટે અરજદાર પક્ષે દલીલો કરી હતી.
જોકે, સરકારી પક્ષે તપાસની ગંભીરતા અને નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ માટે પ્રણવ શાહની પૂછપરછ જરૂરી હોવાનું જણાવી આગોતરા જામીનનો વિરોધ કર્યો હતો. બંને પક્ષોની દલીલો તથા તપાસ એજન્સી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી વિગતોને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે આગોતરા જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આમ, 843.97 કરોડ રૂપિયાના કથિત ચૂંટણી ફંડિંગ કૌભાંડમાં CA પ્રણવ શાહને હાલ ધરપકડથી રક્ષણ મેળવવામાં નિષ્ફળતા મળી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે આ કેસમાં રજૂ થયેલા નાણાકીય ગેરરીતિઓના આક્ષેપો તપાસ હેઠળ છે અને કોર્ટ દ્વારા આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી છે.
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