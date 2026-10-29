વેપારીઓ સાથે 250 કરોડથી વધુની ઠગાઈના કેસમાં OSIAના ડિરેક્ટર ધીરેન્દ્ર ચોપરાની આગોતરા જામીન અરજી સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે ફગાવી
ધીરેન્દ્ર ચોપરાએ ધરપકડથી બચવા માટે આગોતરા જામીન અરજી કરી હતી
Published : October 29, 2026 at 9:21 PM IST
અમદાવાદ: ઓસિયા હાઇપર રિટેઇલ લિમિટેડના ડિરેક્ટર ધીરેન્દ્ર ચોપરાને અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે આગોતરા જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. 267 જેટલા વેપારીઓ પાસેથી માલ મંગાવી રૂ.250 કરોડથી વધુની ચૂકવણી નહીં કરવાના આક્ષેપો સાથે સંકળાયેલા આ કેસમાં કોર્ટે ગુનાની ગંભીરતા, આરોપીની ભૂમિકા અને તપાસની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને રાહત આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ કેસમાં કંપની સામે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) સમક્ષ રૂ.634 કરોડના દાવા પણ કરવામાં આવ્યા હોવાનું સરકારી પક્ષે રજૂ કર્યું હતું.
આ કેસમાં અમદાવાદ પોલીસના સીઆઈડી ક્રાઇમ પોલીસ મથકે ગુનો નોંધાયો છે. ધીરેન્દ્ર ચોપરાએ ધરપકડથી બચવા માટે આગોતરા જામીન અરજી કરી હતી. તેમના વતી એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, તેઓ કંપનીના ડિરેક્ટર છે, પરંતુ તેમને ખોટી રીતે કેસમાં સંડોવી દેવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર વિવાદ વેપારી વ્યવહારોમાં બાકી રહેલી રકમનો છે, જેને ફોજદારી ગુનાનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. કંપનીના રોજિંદા વ્યવહારોમાં તેઓ સીધી રીતે સામેલ નહોતા અને માત્ર ડિરેક્ટર હોવાના નાતે ચેક પર તેમની સહી હોવાને કારણે તેમની સામે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હોવાનું બચાવ પક્ષે જણાવ્યું હતું. બચાવ પક્ષે વધુમાં એવી દલીલ કરી હતી કે આ કેસના અન્ય એક સહઆરોપીને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાંથી આગોતરા જામીન મળ્યા હોવાથી સમાનતાના સિદ્ધાંતના આધારે ધીરેન્દ્ર ચોપરાને પણ જામીન મળવા જોઈએ.
સરકારી વકીલ એ.એમ. પઢિયારે જામીન અરજીનો વિરોધ કરતાં રજૂઆત કરી હતી કે ધીરેન્દ્ર ચોપરા, તેમનાં પત્ની કવિતા ચોપરા અને અન્ય આરોપીઓએ ઓસિયા મોલના સ્ટાફ મારફતે નાના-મોટા વેપારીઓ પાસેથી માલ મંગાવ્યો હતો. શરૂઆતમાં વેપારીઓને સમયસર નાણાં ચૂકવી તેમનો વિશ્વાસ કેળવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ બેંક ખાતામાં પૂરતું બેલેન્સ ન હોવાની જાણ હોવા છતાં પંજાબ નેશનલ બેંકના ચેકો આપીને વેપારીઓને ચૂકવણીની ખાતરી આપવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે.
સરકારી પક્ષના જણાવ્યા અનુસાર, આ ચેકો પરત ફર્યા બાદ વેપારીઓને તેમની બાકી રકમ મળી નહોતી. વેપારીઓ પાસેથી મંગાવેલો માલ મોલમાં વેચીને મળેલી રકમનો ઉપયોગ પોતાના અને પરિવારના નામે મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.
સરકારી વકીલે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે મૂળ ફરિયાદમાં આશરે રૂ.4.43 કરોડની છેતરપિંડીનો મુદ્દો હતો, પરંતુ તપાસ આગળ વધતાં આશરે 267 વેપારીઓ પાસેથી રૂ.250 કરોડથી વધુના માલસામાનના વ્યવહારો સામે આવ્યા છે. આ ઉપરાંત કંપની સામે NCLTમાં કુલ રૂ.634 કરોડના દાવા કરવામાં આવ્યા હોવાનું પણ કોર્ટના ધ્યાન પર લાવવામાં આવ્યું હતું.
સરકારી પક્ષે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ધીરેન્દ્ર ચોપરા અને તેમનાં પત્ની વિદેશ જતા રહ્યા છે તથા NCLT કે કોર્ટ સમક્ષ હાજર થતા નથી. આરોપીઓ સામે મુંબઈ સહિત અન્ય રાજ્યોમાં પણ છેતરપિંડી સંબંધિત ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. સરકારી વકીલ એ.એમ. પઢિયારે દલીલ કરી હતી કે કેસમાં નાણાકીય વ્યવહારોનું વિશાળ નેટવર્ક, વેપારીઓ પાસેથી મંગાવવામાં આવેલા માલની વિગતો, ચેક અને બેંક વ્યવહારો તથા મિલકતોની ખરીદી અંગે તપાસ કરવાની જરૂર છે. આ માટે આરોપીની કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ જરૂરી હોવાનું સરકારી પક્ષે જણાવ્યું હતું. આરોપીને આગોતરા જામીન આપવામાં આવે તો સાક્ષીઓ પર પ્રભાવ પાડવા અથવા પુરાવા સાથે ચેડાં થવાની શક્યતા હોવાની દલીલ પણ કરવામાં આવી હતી.
સરકારી વકીલ એ.એમ પઢિયારે જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટે નોંધ્યું અરજદાર પોતે ચેક પર સહી કરતા હતા અને કંપનીના મુખ્ય ડિરેક્ટર તરીકે તેમની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ હતી. અન્ય સહઆરોપીઓની સરખામણીએ તેમની ભૂમિકા અલગ અને સક્રિય જણાતી હોવાથી અન્ય આરોપીને મળેલા જામીનના આધારે તેમને સમાન રાહત આપી શકાય નહીં. કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે આરોપીઓ વિદેશ જતા રહ્યા હોવાની રજૂઆત અને કેસમાં દેખાતા નાણાકીય વ્યવહારોને ધ્યાનમાં લેતાં પ્રથમદર્શનીય રીતે સુવ્યવસ્થિત ગુનાહિત કાવતરું હોવાની શક્યતા જણાય છે. ગુનાની ગંભીરતા અને કથિત નાણાકીય કૌભાંડના વ્યાપને ધ્યાનમાં રાખીને આગોતરા જામીન આપવાનું યોગ્ય જણાતું નથી. આ તમામ પાસાં અને સુપ્રીમ કોર્ટના પ્રસ્થાપિત સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે ધીરેન્દ્ર ચોપરાની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી.
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