સ્માર્ટ સિટી સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલ 'ICU'માં! સર્વર 'ડાઉન' થતાં બે કલાક અફરાતફરી
દૂર-દૂરથી સારવાર માટે આવેલા હજારો દર્દીઓ, જેમાં બાળકો અને વૃદ્ધો પણ સામેલ હતા, તેમને લાંબી કતારોમાં ઊભા રહેવું પડ્યું હતું.
Published : December 3, 2025 at 4:58 PM IST
સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સંચાલિત અને દક્ષિણ ગુજરાતના ગરીબ-મધ્યમવર્ગ માટે આશીર્વાદ ગણાતી સ્મીમેર હોસ્પિટલ ફરી એકવાર તેના રેઢીયાર વહીવટને કારણે વિવાદમાં આવી છે. આજે સવારે ઓપીડી (OPD) માટે ટોકન લેવાની પ્રક્રિયામાં અચાનક હોસ્પિટલનું સર્વર ડાઉન થઈ જતાં બે કલાકથી વધુ સમય સુધી સંપૂર્ણ કામગીરી ઠપ્પ થઈ ગઈ હતી. દૂર-દૂરથી સારવાર માટે આવેલા હજારો દર્દીઓ, જેમાં બાળકો અને વૃદ્ધો પણ સામેલ હતા, તેમને લાંબી કતારોમાં ઊભા રહેવું પડ્યું હતું.
બે કલાકની કતાર, શૂન્ય સારવાર
બે કલાકની અસહ્ય રાહ જોયા બાદ પણ ટોકન ન મળતાં દર્દીઓના સગાં-સંબંધીઓનો રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. હોસ્પિટલના વહીવટી તંત્ર સામે ઉગ્ર રજૂઆતો સાથે હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો હતો. રોષે ભરાયેલા એક દર્દીના સગાએ જણાવ્યું હતું કે, "સવારથી લાઈનમાં ઊભા છીએ, બે કલાક વીતી ગયા પણ સર્વર ચાલુ નથી. દર્દીઓ પીડાય છે, આ સમય બગાડ્યાનો જવાબ કોણ આપશે?"
પૂર્વ કોર્પોરેટરના આકરા પ્રહાર
આ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં સુરત મનપાના પૂર્વ કોર્પોરેટર ભાવેશભાઈ રબારીએ હોસ્પિટલની 'લાલીયાવાડી' પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, "રોજીરોટી કમાનાર ગરીબ દર્દીઓ પોતાનો ધંધો છોડીને અહીં આવે છે, પરંતુ સર્વર બે કલાકથી અટવાયેલું છે. દુઃખની વાત એ છે કે આટલો હોબાળો થવા છતાં RMO હોય કે SMCના ઉપરી અધિકારી, એક પણ વ્યક્તિ દર્દીઓની વારે ડોકાયા નથી. સ્મીમેરમાં વર્ષોથી ચાલતી લાલીયાવાડી સામે કડક કાર્યવાહી થતી નથી."
વહીવટી તંત્રનો 'લૂલો' બચાવ
જ્યારે એક દર્દી સુરેશભાઈ કલાલે તો ગંભીર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે, સર્વર ડાઉન હોવાથી એક કર્મચારીએ તેમને "વધુ તકલીફ હોય તો પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ જાવ" તેવો જવાબ આપ્યો હતો.
બીજી તરફ, હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ જિતેન્દ્ર દર્શને આ સમગ્ર ઘટનાને માત્ર 15 મિનિટની ગણાવીને લૂલો બચાવ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે ત્યારબાદ સર્વર રાબેતા મુજબ શરૂ થઈ ગયું હતું. જોકે, ઘટનાસ્થળે હાજર દર્દીઓ અને પૂર્વ કોર્પોરેટરના નિવેદનો દર્શાવે છે કે સ્થિતિ બે કલાકથી વધુ ગંભીર હતી.
સુરત મહાનગરપાલિકા એક તરફ શહેરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવાની વાતો કરે છે, ત્યારે તેની જ સંચાલિત સૌથી મોટી હોસ્પિટલમાં સામાન્ય ટેકનિકલ ખામીને કારણે હજારો ગરીબ દર્દીઓને કલાકો સુધી હેરાન થવું પડે તે બાબત વહીવટી તંત્રની પ્રાથમિકતાઓ પર મોટો સવાલ ઊભો કરે છે. સ્થાનિકોએ માંગ કરી છે કે તંત્ર આ મામલે કાયમી અને કડક પગલાં ભરે.
