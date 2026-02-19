ETV Bharat / state

અમરેલી તાલુકામાં સગીર દીકરી સાથે શોષણનો ગંભીર કિસ્સો, બે આરોપીની ધરપકડ

આરોપીઓએ દીકરીના ફોટા અને વીડિયો ઉતારી તેને વાયરલ કરવાની ધમકી આપી અવારનવાર શારીરિક સંબંધ બાંધવા મજબૂર કરી હતી.

અમરેલી તાલુકામાં સગીર દીકરી સાથે શોષણનો ગંભીર કિસ્સો, બે આરોપીની ધરપકડ
અમરેલી તાલુકામાં સગીર દીકરી સાથે શોષણનો ગંભીર કિસ્સો, બે આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 19, 2026 at 5:40 PM IST

અમરેલી: અમરેલી તાલુકામાં સમાજને ઝંઝોડીને નાંખે તેવી એક ગંભીર અને ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અમરેલી તાલુકામાં રહેતી એક સગીર વયની દીકરી સાથે બે આરોપીઓએ વિશ્વાસઘાત કરીને શારીરિક શોષણ કર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આરોપીઓએ દીકરીના ફોટા અને વીડિયો ઉતારી તેને વાયરલ કરવાની ધમકી આપી અવારનવાર શારીરિક સંબંધ બાંધવા મજબૂર કરી હતી.

મળતી માહિતી મુજબ, બે આરોપીઓ સગીર દીકરીના સંપર્કમાં આવી તેને બહાર ગાર્ડનમાં બોલાવતા હતા. ત્યાં ફોટા અને વીડિયો ઉતારી, “જો શારીરિક સંબંધ નહીં બાંધે તો ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરી દેવામાં આવશે” તેવી ભયજનક ધમકી આપતા હતા. આ ધમકીઓના કારણે ડરી ગયેલી સગીર દીકરી પર માનસિક દબાણ ઉભું કરી આરોપીઓએ વારંવાર શારીરિક શોષણ કર્યું હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

અમરેલી તાલુકામાં સગીર દીકરી સાથે શોષણનો ગંભીર કિસ્સો, બે આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આ ગંભીર મામલે પોલીસ દ્વારા પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે બંને આરોપી અતુલ અમલીયા અને સાગર સોલંકી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી તેમની ધરપકડ કરી છે. હાલ બંને આરોપીઓને જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યા છે.

પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં આરોપો અત્યંત ગંભીર હોવાથી તમામ પાસાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે. ડિજિટલ પુરાવા, મોબાઇલ ફોન અને અન્ય મહત્વના સાક્ષ્યો એકત્ર કરી કડક ચાર્જશીટ તૈયાર કરવામાં આવશે.

આ ઘટના સમાજ માટે કલંકરૂપ બની છે. નાની નાની દીકરીઓને ફસાવી આવા શખ્સો દ્વારા કરવામાં આવતું શોષણ અત્યંત ચિંતાજનક છે. આવા કિસ્સાઓ સામે સમાજે એકસાથે લડવું જરૂરી છે અને સગીર બાળકોની સુરક્ષા માટે કાયદાની કડક અમલવારી તથા જાગૃતિ અત્યંત આવશ્યક હોવાનું જાણકારો માને છે.

સંપાદકની પસંદ

