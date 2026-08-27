ગાંધીનગર કોર્ટમાં ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આક્ષેપોથી ખળભળાટ, મુખ્ય સરકારી વકીલ સહિત અનેક સામે તપાસની માંગ
ગાંધીનગર બાર એસોસિએશનના મહામંત્રી દ્વારા આ બાબતે મુખ્યમંત્રીથી લઈને એસીબી સુધી લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
Published : August 27, 2026 at 9:29 AM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર કોર્ટમાં વર્ષોથી ફરજ બજાવતા સરકારી વકીલ સામે ભ્રષ્ટાચારની આંગળી ચિંધવામાં આવી છે. ગાંધીનગર બાર એસોસિએશનના મહામંત્રી દ્વારા આ બાબતે મુખ્યમંત્રીથી લઈને એસીબી સુધી લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે. માત્ર ગણતરીના કેસમાં જ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. જ્યારે જજ સાથે સેટીંગ કરીને કરોડો રૂપિયાની બેનામી સંપત્તિ ઊભી કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આ બાબતને લઈને હવે કોર્ટ સંકુલમાં ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે.
ગાંધીનગર બાર એસોસિએશનના મહામંત્રી દિલીપસિંહ. સી. ગોહિલે મુખ્યમંત્રી સમક્ષ લેખિત રજૂઆત કરતા જણાવ્યું છે કે, ગાંધીનગર જિલ્લા કોર્ટના મુખ્ય સરકારી વકીલ હિતેશભાઈ નવીનચંદ્ર રાવલ સહિત કેટલાક સરકારી વકીલો, કોર્ટ કર્મચારીઓ અને અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર, મિલીભગત, કેસોમાં દખલગીરી, મિલકતોમાં બેનામી વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, આ તમામ આક્ષેપોની સત્યતા સત્તાવાર તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. સરકારી વકીલના પરિવારજનોની સામે પણ આંગળી ચીંધવામાં આવી છે.
25 વર્ષથી એક જ હોદ્દો ? નિમણૂકની પારદર્શિતા સામે સવાલ.
રજૂઆતમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે હિતેશભાઈ રાવલ આશરે વર્ષ 2004થી 2026 સુધી ગાંધીનગર જિલ્લાના મુખ્ય સરકારી વકીલ તરીકે કાર્યરત છે. લાંબા સમયથી એક જ વ્યક્તિ મહત્વના સરકારી વકીલના પદે રહેતા હોવાના કારણે પારદર્શિતા અને નિષ્પક્ષતા અંગે પ્રશ્નો ઊભા થઈ રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. ગાંધીનગર બાર એસોસિએશન મહામંત્રી દિલીપસિંહ.સી. ગોહિલે કહ્યું કે, મુખ્ય સરકારી વકીલ, મદદનીશ સરકારી વકીલો, આસિસ્ટન્ટ ગવર્મેન્ટ પ્લીડર અને સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરની નવી જાહેરાત બહાર પાડી પારદર્શક પ્રક્રિયા દ્વારા નિમણૂક કરવાની માંગ કરી છે.
“કેસનું પરિણામ નક્કી થતું હોવાના ગંભીર આક્ષેપ”
ગાંધીનગર બાર એસોસિએશનના મહામંત્રી દિલીપસિંહ ગોહિલે આક્ષેપ કરતા કહ્યું છે કે, કયા કેસમાં કોને આગોતરા જામીન આપવા અને કોને નહીં આપવા, રેગ્યુલર જામીન, આરોપીઓને નિર્દોષ છોડાવવા અથવા સજા અપાવવી તે સમગ્ર બાબત 8 લોકોની મંડળી નક્કી કરે છે અને તે કેસોમાં ભરપૂર સેટીંગ કરવામાં આવે છે. જજ સાથે સેટિંગ કરીને અઢળક રૂપિયા કમાઈ રહ્યા છે. આ રૂપિયાથી કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ ઉભી કરવામાં આવી છે.
જમીન સંપાદનના કેસોમાં વધુ પડતા રસનો પણ આક્ષેપ
મુખ્ય સરકારી વકીલ હિતેશ રાવલ દ્વારા માત્ર જમીન સંપાદન વળતર સંબંધિત કેસોમાં વધુ પડતો રસ ધરાવતા હોવાનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે. જેથી તેમની સામે અગાઉ પણ સરકારમાં રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. જોકે સરકારે રજૂઆતોને બેધ્યાન કરતા સરકારને આર્થિક નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું છે કે કેમ તેની વિઝિલન્સ મારફતે તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
કરોડોની મિલકતો અંગે તપાસની માંગ
હિતેશભાઈ રાવલ તથા તેમના પરિવારમાં તેમના પુત્ર, પિતા અને માતા સહિતના સભ્યોના નામે રહેલી વિવિધ સ્થાવર મિલકતોનો ઉલ્લેખ કરીને તેમની સરકારી વકીલ તરીકેની નિમણૂક પહેલાં અને ત્યારબાદની સંપત્તિની સરખામણી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગરના સેક્ટર-6, સેક્ટર-27 તેમજ કુડાસણ વિસ્તારમાં આવેલી કેટલીક મિલકતોની બજાર કિંમત અંગે પણ દાવા કરવામાં આવ્યા છે. આ મિલકતોની આવકના સ્ત્રોત સાથે સરખામણી કરી તપાસ કરવામાં આવે તો વધુ નામી-બેનામી મિલકતો સામે આવી શકે તેવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
કોર્ટની નિમણૂકો અને બાર રાજકારણ અંગે પણ સવાલો
ગાંધીનગર જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ હેઠળની Legal Aid Defense Counsel (LADC)ની કેટલીક નિમણૂકોમાં પક્ષપાત અને વ્યક્તિગત સંબંધોના આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત ગાંધીનગર બાર એસોસિએશનના આંતરિક રાજકારણના કારણે ચોક્કસ વકીલો સાથે ભેદભાવ થતો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત કેટલાક સરકારી વકીલો અને કોર્ટ સ્ટાફ વચ્ચેની કથિત મિલીભગત અંગે પણ તપાસની માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે.
હિતેશભાઈ રાવલ દ્વારા અત્યાર સુધી ચલાવવામાં આવેલા કેસોની પણ તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે, જેથી સરકાર તરફે કેસ ચલાવવામાં તેમની કામગીરીની નિષ્પક્ષતા અને સરકાર પ્રત્યેની જવાબદારીનું મૂલ્યાંકન થઈ શકે. ગાંધીનગર, કલોલ, માણસા અને દહેગામના વકીલો સહિત આશરે 1,700 જેટલા વકીલોની માંગણી હોવાનું રજૂઆતમાં જણાવાયું છે અને જો માંગણીઓ પર કાર્યવાહી નહીં થાય તો ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે.
સરકારની ‘ઝીરો ટોલરન્સ’ નીતિની કસોટી
સરકારની ભ્રષ્ટાચાર સામેની ‘ઝીરો ટોલરન્સ’ નીતિનો ઉલ્લેખ કરી સમગ્ર મામલે ઝડપી, નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સાથે જ મુખ્ય સરકારી વકીલ સહિત સંબંધિત હોદ્દાઓ પર નવી જાહેરાત કરીને પારદર્શક પ્રક્રિયા દ્વારા નિમણૂક કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
બોક્સ સંપત્તિ અંગે શું છે માંગ ?
- નિમણૂક પહેલાંની સ્થાવર-જંગમ મિલકતની વિગતો તપાસ કરવામાં આવી જોઈએ.
- હાલની સંપત્તિ સાથે આવકની સરખામણી કરવામાં આવે.
- મિલકતોના નાણાકીય સ્ત્રોતની તપાસ કરવામાં આવવી જોઈએ
- જરૂર જણાય તો વિઝિલન્સ/સક્ષમ તપાસ એજન્સી દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે.
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