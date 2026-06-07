ભિલોડાના નાંદોદ ગામ નજીક હાઈવે પર ગંભીર અકસ્માત, બે સગા ભાઈઓ પૈકી એકનું મોત, એક ઈજાગ્રસ્ત
ડાયવર્ઝન પાસે આવેલા ખાડામાં બાઈક ખાબકતા એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું
Published : June 7, 2026 at 7:25 PM IST
અરવલ્લી: ભિલોડા તાલુકાના નાંદોદ ગામ નજીક હાઈવે પર મોડી રાત્રે એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાતા એક યુવાનનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય એક યુવાનને ઈજાઓ થતાં સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર નાંદોદ ગામ નજીક હાઈવે પર પુલનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ હોવાથી વાહનચાલકો માટે ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું હતું. મોડી રાત્રે બે સગા ભાઈઓ બાઈક પર પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી બાઈક ડાયવર્ઝન પાસે આવેલા ખાડામાં ખાબકી હતી. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે બાઈક સવાર બે ભાઈઓ રોડ પરથી ફંગોળાઈ ગયા હતા.
અકસ્માતમાં એક ભાઈને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે અન્ય ભાઈનો આબાદ બચાવ થયો હતો, પરંતુ તેના માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા તેમજ હાથમાં ફેક્ચર થતાં તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. હોસ્પિટલમાં તેની સારવાર ચાલી રહી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
અકસ્માતની જાણ થતાં જ ભિલોડા પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે મૃતદેહનો કબજો મેળવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી તેમજ અકસ્માત અંગે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. અકસ્માતના ચોક્કસ કારણો જાણવા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
બીજી તરફ ઘટનાની જાણ થતાં જ મોડાસા ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. અકસ્માત બાદ મૃતકનો મૃતદેહ ખાડામાં પડ્યો હોવાથી ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો. ત્યારબાદ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
ભિલોડા પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ.એમ.આર.સંગાળાએ જણાવ્યું હતું કે, નાંદોદ ગામ નજીક અકસ્માત થયાની જાણ મળતા પોલીસ સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત યુવકને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્તના ભાઈનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. મૃતદેહ ખાડામાં હોવાને કારણે મોડાસા ફાયર બ્રિગેડની ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર ટીમે મૃતદેહને બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડ્યો હતો. પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ દુર્ઘટનાએ હાઈવે પર ચાલી રહેલા પુલના કામ અને ડાયવર્ઝન વ્યવસ્થાને લઈને પણ અનેક પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. સ્થાનિક લોકો દ્વારા અકસ્માતપ્રવણ સ્થળોએ પૂરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા, ચેતવણીના બોર્ડ તેમજ રાત્રિના સમયે પ્રકાશની યોગ્ય સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાની માંગ ઉઠી છે. મૃતકના પરિવારજનો પર આભ ફાટી પડ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. સમગ્ર પંથકમાં આ ઘટનાને લઈને શોકની લાગણી વ્યાપી છે.
આ પણ વાંચો: