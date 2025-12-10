નવસારી શહેરના છાપરા રોડ પર ગંભીર અકસ્માત, બે લોકોને ગંભીર ઈજા
આ ગંભીર અકસ્માતને કારણે ટેમ્પો ટ્રાવેલરની આગળ એક્ટિવા પર બેસેલા 2 વ્યક્તિઓને પગમાં ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી.
Published : December 10, 2025 at 3:45 PM IST
નવસારી : શહેરમાં અકસ્માતોના બનાવો સતત વધી રહ્યા છે, જેના કારણે સ્થાનિક નાગરિકો અને વાહનચાલકોમાં ચિંતા વ્યાપી રહી છે. તાજેતરમાં બનેલો એક અકસ્માત ફરી એકવાર શહેરની ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને રખડતા ઢોરની સમસ્યાને ચર્ચામાં લાવ્યો છે.
નવસારીમાં ભયંકર અકસ્માત
મળતી માહિતી મુજબ, નવસારી શહેરના છાપરા રોડ પર આવેલી પટેલ સોસાયટી નજીક આ અકસ્માત થયો હતો. રોડની સાઈડમાં ઉભેલા ટેમ્પો ટ્રાવેલરના પાછળથી ટોયોટા હાઇરાઇડર કાર જોરદાર ગતિએ આવી અને સીધી ટેમ્પોમાં ઘૂસી ગઈ. આ ગંભીર અકસ્માતને કારણે ટેમ્પો ટ્રાવેલરની આગળ એક્ટિવા પર બેસેલા 2 વ્યક્તિઓને પગમાં ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી.
ઘટનાના પગલે સ્થળ પર જ ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. જે ઘટનાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે. જેમાં કાર ધડાકાભેર ટેમ્પો ટ્રાવેલર્સ સાથે ભટકાઈ તે સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. ટોયોટા હાઇરાઇડર કારના ચાલક વિનોદ પટેલ જેઓ નવસારી પંચવટી સોસાયટીના રહેવાસી હતા.
અકસ્માતમાં 2 વ્યક્તિઓને પહોંચી ઈજા
આ ભયંકર અકસ્માતને કારણે કારની તમામ એરબેગ ખુલી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં ઊભેલા ટેમ્પો ટ્રાવેલરની આગળ પાર્ક કરેલા મોપેડ (એક્ટિવા) પર બેઠેલા ગણેશ રાણા અને અશોક રાઠોડ નામના 2 વ્યક્તિઓને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. કારની ટક્કરને કારણે મોપેડ સીધું ટેમ્પો ટ્રાવેલરની નીચે ઘૂસી ગયું હતું, જેને જેક લગાવીને બહાર કાઢવું પડ્યું હતું."
અકસ્માતનું મુખ્ય કારણ બન્યું રસ્તા વચ્ચે અચાનક આવેલી ગાય, કાર ચાલક ગાયને બચાવવા સ્ટીયરિંગ ફેરવતાં વાહન કાબૂ બહાર થઈ ગયું અને સીધું ટેમ્પો પાછળ જઈ અથડાયું. અથડામણના ઝટકામાં ગાય પણ રસ્તાની બાજુએ ફેંકાઈ ગઈ હતી. બંને ઇજાગ્રસ્તોને તરત જ સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
સ્થાનિકોની માંગણી
સ્થાનિક રહેવાસીઓએ આ બનાવ બાદ શહેરમાં વધતી રખડતા ઢોરની સમસ્યા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. અકસ્માતોનું મુખ્ય કારણ બની રહેલા આ ઢોર વાહનચાલકો માટે સતત માથાના દુખાવા સમાન સાબિત થઈ રહ્યા છે. શહેરવાસીઓની માંગ છે કે મહાનગરપાલિકાએ તાત્કાલિક પગલાં લઈ રખડતા ઢોર પર નિયંત્રણ લાવે તથા પોલીસે શહેરના વ્યસ્ત વિસ્તારોમાં સલામત ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.
