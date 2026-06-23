અમદાવાદમાં કાર ચાલકને આંચકી આવતા અકસ્માતની હારમાળા સર્જાઈ, 1 મહિલાનું મોત, 5 લોકો ઈજાગ્રસ્ત
કાર ચાલકનો વાહન પર કોઈ કાબુ નહોતો, જેના કારણે કાર સીધી એક દુકાનમાં ઘૂસી ગઈ. આ અકસ્માતમાં, એક મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું.
Published : June 23, 2026 at 3:54 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ગરીબ નગર વિસ્તારમાં સોમવારે મોડી રાત્રે અકસ્માતની ઘટના બની હતી. જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે અને અન્ય 10 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. અકસ્માતની સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. જેમાં જોઈ શકાય છે કે કાર ચારથી પાંચ વાહનોને અડફેટે લીતા આગળ જાય છે અને દુકાનમાં ઘુસી જાય છે.
સમગ્ર મામલે અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે કે, ગઈકાલે આશરે પોણા દસ વાગ્યાની આસપાસ આ બનાવ બન્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ તુરંત ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. આ બનાવમાં આશરે 10 જેટલા વ્યક્તિઓને ઇજા થઈ છે અને એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે. આ બનાવમાં “એચ” ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુના રજી. 11191058260254/2026, 106(1), 125(a), 125(b), 281, 324(4) તેમજ MVAની કલમ 177, 184 મુજબ પુરઝડપે, બેદરકારીપૂર્વક તેમજ ગફલતભરી રીતે વાહન ચલાવવા બદલ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat | PI, Traffic H Division HV Dhandhukiya says, " ... a car driver was traveling with his family and he was suffering from fits due to which he lost control of the vehicle. after that, this accident suddenly occurred with an auto and a bike. the car… pic.twitter.com/nyLPqL3QJS— ANI (@ANI) June 23, 2026
અમદાવાદ ટ્રાફિક એચ ડિવિઝનના PI, એસ.વી ધંધુકિયાએ જણાવ્યું કે, એક કાર ચાલક તેના પરિવાર સાથે મુસાફરી કરી રહ્યો હતો અને તેને આંચકી આવવાના કારણે વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો. ત્યારબાદ, અચાનક એક રીક્ષા અને બાઇક સાથે આ અકસ્માત થયો. કાર ચાલકનો વાહન પર કોઈ કાબુ નહોતો, જેના કારણે કાર સીધી એક દુકાનમાં ઘૂસી ગઈ. આ અકસ્માતમાં, એક મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું અને કેટલાક અન્ય લોકો ઘાયલ થયા. અહીં, પોલીસ સમગ્ર વ્યવસ્થા પર નજર રાખી રહી છે. આ કેસમાં જે પણ કાર્યવાહી કરવાની જરૂર હોય, પોલીસ તેના પર કાર્યવાહી કરશે. આ અકસ્માતમાં, કુલ પાંચ લોકો ઘાયલ થયા અને એક મહિલાનું મોત થયું."
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