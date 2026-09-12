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ગાંધીનગરવાસીઓ આજથી ભાઈબીજ સુધી પીએમ-ઈબસમાં માત્ર એક રુપિયામાં મુસાફરી કરી શકશે

તારીખ 12મી સપ્ટેમ્બરથી લઈને 11મી નવેમ્બર સુધી ગાંધીનગરના નાગરિકો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે.

ઇ-બસ
ઇ-બસ (Etv Bharat Gujarati)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 6:31 PM IST

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ગાંધીનગર શહેરની જાહેર પરિવહન વ્યવસ્થાને વધુ આધુનિક અને સુવિધાજનક બનાવવાના હેતુથી પીએમ-બસ સેવા અંતર્ગત નવી 30 ઈલેક્ટ્રિક બસોનું તાજેતરમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આગામી તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના નાગરિકો માટે 'ઉત્સવની સફર' સ્વરૂપે એક વિશેષ ભેટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત પીએમ-ઈબસ સેવામાં સંપૂર્ણ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં નાગરિકો માત્ર એક રૂપિયાના નજીવા દરે મુસાફરી કરી શકશે.

​આ વિશેષ એક રૂપિયાની ભાડા યોજના તહેવારોના દિવસોને અનુલક્ષીને ખાસ ભાદરવા સુદ એકમથી શરૂ કરીને છેક ભાઈબીજ સુધી અમલમાં રહેશે. અંગ્રેજી કેલેન્ડર મુજબ તારીખ 12મી સપ્ટેમ્બરથી લઈને 11મી નવેમ્બર સુધી ગાંધીનગરના નાગરિકો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે. મહાનગરપાલિકાની હદમાં આવતા તમામ વિસ્તારોને સાંકળી લેતી આ ઈલેક્ટ્રિક બસ સેવા દ્વારા નાગરિકો તહેવારોના સમયમાં ખરીદી, સગાસંબંધીઓની મુલાકાત તથા અન્ય રોજિંદા કાર્યો માટે શહેરના વિવિધ સ્થળો વચ્ચે મુસાફરી કરી શકશે.

પીએમ-ઈબસ સેવા હેઠળ દોડતી આ અત્યાધુનિક અને પર્યાવરણમૈત્રી બસો થકી શહેરમાં પ્રદૂષણનું પ્રમાણ ઘટશે અને હરિયાળા ગાંધીનગરની ઓળખ વધુ મજબૂત બનશે.

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