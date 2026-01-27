ETV Bharat / state

નવનિર્મિત વાવ થરાદ જિલ્લા અને ચાર તાલુકા માટે ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી

પ્રદેશમાંથી રાજુભાઈ ધ્રુવ,ભાનુબેન બાબરીયા, ગૌતમભાઈ શાહની ઉપસ્થિતિમાં સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 6:59 PM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદ જિલ્લામા આવનારી આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય જનતા પાર્ટી એક્શનમાં જોવા મળી રહી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પાલનપુર ચડોતર કમલમ કાર્યાલય ખાતે નવા પ્રમુખોની સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ હતી. પ્રદેશમાંથી રાજુભાઈ ધ્રુવ,ભાનુબેન બાબરીયા, ગૌતમભાઈ શાહની ઉપસ્થિતિમાં સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી નવા રચાના વાવ થરાદ જિલ્લામાં નવા જિલ્લા પ્રમુખ મુકવા માટે પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવતા વાવ થરાદ જિલ્લામાંથી મોટી સંખ્યામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો કમલમ કાર્યાલય ખાતે હાજર રહ્યા હતા. નવ નિર્મિત ચાર તાલુકા એટલે કે રાહ ધરણીધર ઓગડ અને અને હદાડ તાલુકામાં પણ તાલુકા પ્રમુખ બનાવવા માટે સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમલમ કાર્યાલય ખાતે 50 કરતા વધુ ઉમેદવારો સેન્સ પ્રક્રિયા માટે પહોંચ્યા હતા.

દિયોદરના ધારાસભ્ય કેશાજી ચૌહાણ શહીદ ભાજપના આગેવાનો પ્રમુખ માટે લેવામાં આવી રહેલી સેન્સર પ્રક્રિયામાં હાજર રહ્યા હતા. આગામી દિવસમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી આવી રહી છે તે પહેલા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સ્થાનિકે લેવલે સંગઠન મજબૂત બને તે દિશામાં હવે પ્રમુખોની નિમણુક કરવા જઈ રહી છે. પ્રદેશમાંથી આવેલા નેતાઓ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. બનાસકાંઠામાંથી વાવ થરાદ જીલ્લો અલગ બન્યા બાદ સૌપ્રથમવાર ત્યાં જિલ્લા પ્રમુખ બનાવવા માટે ભાજપે કવાયત હાથ ધરી હતી. જોકે પ્રમુખ માટે વાવ થરાદ જિલ્લામાંથી ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ કમલમ કાર્યાલય ખાતે પહોંચ્યા હતા.

પ્રદેશ નિરીક્ષકોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોને સાંભળ્યા હતા, જે બાદ સેન્સ લીધા બાદ તેમના રિપોર્ટ બનાવ્યા છે. જેઆ રિપોર્ટ ગુજરાત સંગઠનમાં આપશે જેના આધારે પ્રમુખોની નિયુક્તિ કરવામાં આવનાર છે. આજે મંગળવારે સવારથી સાંજ સુધી કમલમ કાર્યાલય ખાતે નિરીક્ષકોની હાજરીમાં સેન્સ પ્રક્રિયા ચાલી હતી. વાવ થરાદ જિલ્લામાંથી અને ચાર તાલુકાઓમાંથી આવેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોને નિરીક્ષકોએ સાંભળ્યા બાદ તેમના રિપોર્ટ કાર્ડ તૈયાર કર્યા છે.

જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કિર્તીસિંહ વાઘેલાએ કહ્યું કે, પ્રદેશ નિરીક્ષકોએ પ્રમુખની નિયુક્તિ માટે પાર્ટીની પદ્ધતિ અનુસાર સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. તમામ કાર્યકરોને સાંભળ્યા બાદ તેમના રિપોર્ટ તૈયાર કરીને ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિત નેતાઓ સમક્ષ રિપોર્ટ કાર્ડ મુકાશે, જે બાદ ચાર નવનિર્મિત તાલુકા પ્રમુખો અને નવા રચિત વાવ થરાદના જિલ્લા પ્રમુખની નિયુક્તિ કરાશે.

TAGGED:

SENSITIZATION PROCESS
BJP
NEWLY FORMED VAV THARAD DISTRICT
BJP VAV THARAD DISTRICT
VAV THARAD DISTRICT

