ભાવનગર: શહેર ભાજપ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા યોજાઈ, મોટા પ્રમાણમાં નવા ચહેરાઓને તક મળવાની વકી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને પગલે શહેર ભાજપ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેર ભાજપ દ્વારા કાળિયાબીડમાં કરાયેલા આયોજનમાં વોર્ડ વાઇઝ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 10:27 PM IST

ભાવનગર: સ્થાનીક સ્વરાજની ચૂંટણીને પગલે ભાવનગર જિલ્લા ભાજપ બાદ ભાવનગર શહેર ભાજપ દ્વારા મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકોને લઈને પોતાના કાર્યકર્તાઓ માટે સેન્સ પ્રક્રિયાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભાવનગર શહેરના કાળિયાબીડમાં આવેલા સપ્તપદી હોલ ખાતે પ્રક્રિયામાં જુના અને નવા તમામ નગરસેવકો અને અન્ય કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહીને ફોર્મ ભરીને પોતાની દાવેદારી નોંધાવી છે.

સવારથી યોજાઈ સેન્સ પ્રક્રિયા

ભાવનગર શહેર પ્રમુખ કુમાર શાહે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર કર્યા બાદ ભાજપ દ્વારા દરેક કાર્યકર્તાઓ માટે સેન્સ પ્રક્રિયાનું આયોજન કરાયું છે. જો કે આ વ્યવસ્થા વોર્ડ વાઇસ કરવામાં આવી છે. દરેક વોર્ડના ઈચ્છુક કાર્યકર્તાઓ પોતાનો ફોર્મ આપીને દાવેદારી નોંધાવી રહ્યા છે. આ પ્રક્રિયા સવારથી સાંજ સુધી આ ચાલી.

નવા જૂના તમામ નગરસેવકોએ હાજરી આપી

ભાવનગર શહેર ભાજપને યોજાયેલી સેન્સ પ્રક્રિયામાં લોકોનો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. જો કે અગાઉ પણ ચૂંટણી જીતીને નગરસેવક રહી ચૂકેલા અને હાલમાં નગરસેવક રહેલા લોકો દ્વારા પણ દાવેદારી નોંધાવવામાં આવી હોવાનું સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યું છે. જો કે યોજાયેલી સેન્સ પ્રક્રિયામાં નવા જૂના તમામ પ્રકારના ઈચ્છુક કાર્યકર્તાઓ દ્વારા દાવેદારી નોંધાવવામાં આવી છે. સાંજ સુધીમાં કેટલા લોકોએ દાવેદારી નોંધાવી તે સ્પષ્ટ થશે.

નવા લોકોને નેતૃત્વ મળવાની શક્યતાઓ

ભાજપની યોજાયેલી સેન્સ પ્રકિરીમાં નવા જુના તમામ લોકો દ્વારા દાવેદારી નોંધાવવામાં આવી છે ત્યારે એક સમૂહમાં ચર્ચાઓ જાગી હતી કે આ વર્ષ મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકમાં ભાજપ દ્વારા નવા અને જુના એમ મળીને 50-50 ટકા ટિકિટની ફાળવણી થઈ શકે છે. જો કે ભાજપ દ્વારા હાલ તો દાવેદારી માટે સેન્સ હાથ ધરવામાં આવી છે. પરંતુ આગામી દિવસોમાં ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.

સંપાદકની પસંદ

