અરવલ્લીઃ પાણી પીવાના બહાને ઘરમાં ઘૂસી વૃદ્ધાના ગળા પર દાતરડું મૂક્યું; રોકડ અને દાગીના લઈ લૂંટારૂ ફરાર
ઘટનાની ગંભીરતા જોતા FSL અને ડોગ સ્ક્વોડની મદદ લેવાઈ; DYSPની દેખરેખ હેઠળ ભિલોડા પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે.
Published : November 29, 2026 at 10:02 PM IST
અરવલ્લી: ભિલોડા તાલુકાના ટાકાટુકા ગામે ધોળા દિવસે લૂંટની એક સનસનાટીભરી ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ગામના દરબારવાસ વિસ્તારમાં ઘરમાં એકલા રહેતા 80 વર્ષીય વૃદ્ધ મહિલાને નિશાન બનાવી બાઈક પર આવેલા ત્રણ અજાણ્યા શખ્સોએ ફિલ્મી ઢબે લૂંટ ચલાવી હતી. લૂંટારુઓ રોકડ રકમ અને સોના-ચાંદીના દાગીના સહિત કુલ રૂ. 3.62 લાખનો મુદ્દામાલ લૂંટીને ફરાર થઈ ગયા છે.
પાણી પીવાના બહાને ઘરમાં પ્રવેશ કરી વૃદ્ધાને બંધક બનાવ્યા
મળતી વિગતો મુજબ, ટાકાટુકા ગામના દરબારવાસમાં 80 વર્ષીય વૃદ્ધા ઘરે એકલા હતા. આ દરમિયાન મોટરસાયકલ પર આવેલા ત્રણ અજાણ્યા ઇસમોએ વૃદ્ધા પાસે પાણી પીવાનું બહાનું કાઢ્યું હતું. વૃદ્ધા કંઈ સમજે તે પહેલાં જ ત્રણેય શખ્સો ઘરમાં ઘૂસી ગયા હતા અને વૃદ્ધાના ગળા પર દાતરડું મૂકી તેમને બંધક બનાવી દીધા હતા. લૂંટારૂઓએ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી ડરાવ્યા બાદ ઘરમાં રહેલી તિજોરી તોડી નાખી હતી.
ધાબાના કામ માટે રાખેલી રોકડ અને દાગીનાની લૂંટ
પરિવારના સદસ્ય પ્રવીણસિંહ રાઠોડના જણાવ્યા મુજબ, લૂંટારુઓએ તિજોરીમાંથી મકાનના ધાબાના કામ માટે રાખેલી રોકડ રકમ તેમજ આશરે અઢી તોલા જેટલા સોના-ચાંદીના દાગીના મળી કુલ રૂ. 3,62,000ની મત્તાની લૂંટ ચલાવી હતી. લૂંટને અંજામ આપ્યા બાદ ત્રણેય શખ્સો બાઈક પર બેસીને નાસી છૂટ્યા હતા.
FSL અને ડોગ સ્ક્વોડની મદદથી પોલીસ તપાસ તેજ
ધોળા દિવસે બનેલી આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક રહીશોમાં ભય અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ બનાવ અંગે ઘનશ્યામસિંહ રાઠોડે ભિલોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો. બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને વૈજ્ઞાનિક ઢબે તપાસ કરવા માટે FSL અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમને પણ ઘટનાસ્થળે બોલાવવામાં આવી હતી.
હાલ અરવલ્લી DYSP જે.ડી. વાઘેલાની દેખરેખ હેઠળ ભિલોડા પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી, સ્થળ પરથી મળેલા પુરાવાઓ અને CCTV ફૂટેજના આધારે લૂંટારુઓને ઝડપી પાડવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
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