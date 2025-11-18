સુરતમાં 'લવ જેહાદ'નો સનસનાટીભર્યો કિસ્સો; સગીરા ગર્ભવતી થતા ગર્ભપાત કરાવી નિકાહ કરાવ્યા
Published : November 18, 2025 at 7:11 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના એક ગામમાં 'લવ જેહાદ'નો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં એક વિધર્મી યુવકે નામ બદલી સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. આ મામલો હવે મહુવા પોલીસ મથક સુધી પહોંચ્યો છે, જ્યાં પોલીસે મુખ્ય આરોપીને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ખોટું નામ, મોહજાળ અને ગર્ભપાત
પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, આ ઘટનાની શરૂઆત વર્ષ 2016 માં થઈ હતી. તે સમયે ધોરણ-10માં અભ્યાસ કરતી એક સગીરા (ફરિયાદી) એક યુવકના સંપર્કમાં આવી હતી. યુવકે પોતે હિન્દુ હોવાનો ઢોંગ કરી, પોતાનું નામ 'જેનિસ' જણાવ્યું હતું.
મિત્રતા થયા બાદ યુવકે સગીરાને પ્રપોઝ કરી, વિશ્વાસમાં લીધી હતી. આ વિશ્વાસનો ગેરલાભ લઈને આરોપીએ સગીરાની મરજી વિરુદ્ધ વારંવાર તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા. આ સંબંધોને કારણે સગીરા ગર્ભવતી બની હતી. હકીકત બહાર ન આવે તે માટે આરોપી 'જેનિસ'એ બહારથી દવા લાવી સગીરાનો ગર્ભપાત પણ કરાવી દીધો હતો.
ધમકી આપી નામ બદલાવ્યું અને નિકાહ
સમય જતાં સગીરાને ખબર પડી કે 'જેનિસ' તેનું ખોટું નામ છે અને તેનો ધર્મ પણ અલગ છે. આ હકીકત ખુલ્લી પડતા જ આરોપીએ યુવતીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપી હતી. ધમકી આપીને, આરોપીએ સગીરાનું નામ બદલીને 'ફૈઝા' ધારણ કરાવ્યું હતું.
ત્યારબાદ તે યુવતીને ગાડીમાં બેસાડી એક દાઢીવાળા મૌલવી પાસે લઈ ગયો હતો, જ્યાં મૌલવીએ બન્નેના નિકાહ કરાવી દીધા હતા. તાજેતરમાં, ૭-૧૧-૨૦૨૫ ના રોજ પણ આરોપીએ યુવતી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હોવાની ફરિયાદમાં નોંધ છે.
પોલીસે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી
સમગ્ર મામલે પીડિત યુવતીના પરિવારને જાણ થતા તેઓ મહુવા પોલીસ મથકે દોડી ગયા હતા અને સગીરા સાથે બનેલી ઘટનાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. સુરત ગ્રામ્ય DYSP એચ. એલ. રાઠોડ એ આ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, "મહુવા પોલીસ મથકે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. આરોપી વિરુદ્ધ BNSની અલગ-અલગ કલમો અને એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધાયો છે. હાલમાં મુખ્ય આરોપીને રાઉન્ડઅપ કરીને તેની પૂછપરછ ચાલુ છે અને ટૂંક સમયમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવશે."
પોલીસે 'જેનિસ'ને મદદ કરનાર અજાણ્યા દાઢીવાળા મૌલવી ને પણ વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે અને તેને ઝડપી પાડવા માટે બે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી છે. DYSP રાઠોડે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આરોપીએ ખોટું નામ ધારણ કરીને દીકરીને ફસાવી હોવાથી તેને કડકમાં કડક સજા થાય તે માટેના તમામ પુરાવાઓ એકત્ર કરીને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.
