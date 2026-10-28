નડિયાદના સોડપુર પાસે કારમાંથી યુવકનો મૃતદેહ મળતા ચકચાર, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
ખેડાના નડિયાદ તાલુકાના સોડપુર ગામ પાસે બંધ ઇકો ગાડીમાંથી યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.
Published : October 28, 2026 at 10:25 PM IST
ખેડા: ખેડાના નડિયાદ તાલુકાના સોડપુર ગામ પાસે બંધ ઇકો ગાડીમાંથી યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઇ હતી. બનાવની જાણ થતાં ચકલાસી પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને મૃતદેહને પીએમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
કારમાંથી યુવકનો મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર
બનાવની વિગત જોઇએ તો, નડિયાદ તાલુકાના સોડપુર ગામ પાસે આવેલા ઝાલા નગર સ્મશાનની બાજુમાં ઇકો ગાડી પાર્ક કરેલી હતી. વહેલી સવારે જ્યારે જનકભાઈ સોલંકી દૂધ ભરવા માટે જઈ રહ્યા હતા,ત્યારે તેમની નજર આ બંધ ઇકો ગાડી પર પડી હતી. ગાડીની અંદર જોતાં જ તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી, કારણ કે ગાડીની અંદર તેમનો 28 વર્ષનો સગો ભત્રીજો મૃત હાલતમાં પડ્યો હતો.
મૃતક યુવકની ઓળખ અશ્વિન હર્ષદભાઈ સોલંકી (ઉં.વ. 28) તરીકે થઈ છે. ભત્રીજાને આ હાલતમાં જોઈ સ્તબ્ધ થઈ ગયેલા કાકાએ તાત્કાલિક બૂમાબૂમ કરી મૂકી હતી અને આ અંગે ચકલાસી પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી હતી. બનાવની જાણ થતા જ સોડપુર ગામના લોકોના ટોળેટોળાં ઘટનાસ્થળે ઉમટી પડ્યા હતા. ચકલાસી પોલીસે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને પંચનામું કર્યું હતું અને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ આદરી છે. પોલીસે યુવકના મૃતદેહને કબજે કરીને મોતનું સાચું કારણ જાણવા માટે પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સલુણ પીએચસી (PHC) ખાતે ખસેડ્યો છે.
પોલીસે હાથ ધરી તપાસ
યુવકનું મોત કયા સંજોગોમાં થયું અને તેની લાશ સ્મશાન પાસે પાર્ક કરેલી બંધ ગાડીમાં કેવી રીતે પહોંચી, તે અંગે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટતા થઈ શકી નથી. આ ઘટના અકસ્માત છે, આત્મહત્યા છે કે પછી તેની પાછળ કોઈ મોટું ષડયંત્ર છુપાયેલું છે? તે તમામ દિશાઓમાં ચકલાસી પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસે જણાવ્યું છે કે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મોતનું ચોક્કસ અને સાચું કારણ બહાર આવી શકશે.
આ ઘટના અંગે ચકલાસીના PI એ.જે.અસારીએ જણાવ્યું હતું કે, મોતનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાયું નથી. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ મોતનું કારણ સ્પષ્ટ થશે. હાલ અકસ્માત મોતનો ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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