'દારૂનું વેચાણ કે સેવન કરતા હશો તો નહિ મળે સરકારી સેવાઓનો લાભ', પાલનપુરની છાપરા ગ્રામ પંચાયતનો મોટો નિર્ણય
જો કોઈ વ્યક્તિ દારૂ નું વેચાણ કે સેવન કરતો હશે તેને સરકારી સેવાઓનાં લાભથી વંચિત કરવામાં આવશે. - છાપરા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત
Published : December 2, 2025 at 4:22 PM IST
બનાસકાંઠા: ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કહેવત છે કે પંચ ત્યાં પરમેશ્વર, એટલે કે પંચાયત જો નિર્ણય કરી લે તો ગમ્મે તેવી વિકટ સમસ્યા પણ નિવારી શકાય છે. કંઇક આવું જ કરી બતાવ્યું છે પાલનપુર તાલુકાની છાપરા ગ્રામ પંચાયતે. પંચાયતે સામૂહિક રીતે નિર્ણય કર્યો છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ દારૂ નું વેચાણ કે સેવન કરતો હશે તેને પંચાયત તરફથી મળતી સરકારી સેવાઓનાં લાભથી વંચિત કરવામાં આવશે.
આખરે ગ્રામજનોએ આ નિર્ણય કેમ કરવો પડ્યો?
બનાસકાંઠા જિલ્લા મથક પાલનપુર તાલુકામાં આવેલ છાપરા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત, અહી પંચાયત કચેરીમાં જ જાહેર નોટીસ લગાવી લોકોને સૂચના અપાઈ છે કે, દારૂ બંધીના કાયદાનો કડક અમલ થાય તે માટે હવે જો કોઈ દારૂ નું વેચાણ કે સેવન કરશે તો તેને પંચાયત તરફથી મળતી સરકારી સેવાઓનો લાભ મળશે નહીં. પંચાયતના આ નિર્ણયને આજે ગામના યુવાનો પણ હર્ષભેર આવકારી તેનો કડકાઇથી પાલન કરાવવા ખાત્રી આપી રહ્યા છે.
આદિવાસી સમાજની વસ્તી ધરાવતા છાપરા, લિંડી પાદર તેમજ જાંબુડી ગામ વચ્ચે છાપરા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત આવેલી છે. આ ત્રણ ગામોમાં 5 હજારથી વધુ પ્રજાજનો વસવાટ કરે છે, મોટાભાગની પ્રજા આદિવાસી સમાજની છે, અહી ત્રણથી ચાર દેશી દારૂની ભઠ્ઠીઓ આવેલી હોવાનું સ્થાનિકોનું માનવું છે, જેના લીધે દારૂ પી યુવાનો જીવન બરબાદ કરતાં હોય છે. અનેક મહિલાઓના પારિવારિક જીવનમાં ક્લેશ ઊભા થઈ રહ્યા છે. તેથી આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હવે ના ઊભી થાય તે હેતુથી દારૂ વેચનાર તેમજ સેવન કરનારને હવે પછીથી પંચાયત તરફથી મળતી કોઈ જ સરકારી સેવાનો લાભ નહિ અપાય, તેવો નિર્ણય છાપરા પંચાયતે ઠરાવ કરી સામૂહિક રીતે લીધો હોવાનું ખુદ તલાટી પણ જણાવી રહ્યા છે.
ગ્રામ પંચાયત અને ગામના સંયુક્ત વડીલો દ્વારા લેવામાં આવેલા આ નિર્ણયને ગામ લોકોએ પણ આવકારી લીધો છે. ગામ લોકોનું કહેવું છે કે, દારૂ પીને ગામમાં લોકો ધમાલ કરતા હતા અને મહિલાઓને હેરાન કરતા હોવાના આક્ષેપો ખુદ ગામજનો પણ કરી રહ્યા છે. ગ્રામજનોએ જણાવ્યું કે, જો સંપૂર્ણ દારૂબંધીનો કડક અમલવારી ગામમાં થાય તો આ પ્રકારના દૂષણો દૂર થઈ શકે એટલે કે ગામમાં જે નાની ઉંમરે મહિલાઓ વિધવા બને છે અને યુવાનો જે વ્યસનના લેતે ચડે છે, તેઓ આ દૂષણથી બચી શકે. હાલમાં ગ્રામજનો પણ આ નિર્ણયને આવકારીને પંચાયતને સહયોગ આપી રહ્યા છે.
આમ તો ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે તેમ છતાં ઘણા લોકો દારૂનો ચોરી છુપકે ધંધો કરતા હોય છે તેમજ પડોશી રાજ્ય રાજસ્થાનમાંથી પણ દારૂ ઘુસાડવાના ઘણા પ્રયાસો થતા હોય છે. બીજીતરફ પોલીસ પણ કડક કાર્યવાહી કરીને દારૂના દૂષણને દામવા માટે સતત પ્રયાસ કરી રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી ગાંધીના ગુજરાતમાં સંપૂર્ણ દારૂબંધીની કડક અમલવારી શક્ય બની શકી નથી.
બનાસકાંઠા એસપીએ કહ્યું કે, છેલ્લા 3 માસમાં બનાસકાંઠા પોલીસએ 19.59 કરોડનો દારૂ અને 41.18 લાખનો એનડીપીએસનો મુદ્દામાલ ઝડપ્યો છે.પોલીસે ત્રણ માસમાં દારૂના 3164 કેસમાં 3372 શખ્સઓની અટકાયત કરી છે.
હાલમાં દારૂબંધી અને ડ્રગ્સ મુદ્દે ગુજરાતમાં રાજનીતિ ગરમાઈ છે. ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ ઉઠાવેલો દારૂ અને ડ્રગ્સનો મુદ્દો સમગ્ર ગુજરાતમાં ગંભીર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ઠેર ઠેર દારૂબંધી અને ડ્રગ્સ જેવા દૂષણો ઉપર સંપૂર્ણ પાબંદી લગાવવા માટે ઉગ્ર રજૂઆતો થઈ રહી છે ત્યારે મહત્વનું છે કે ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે અને છતાં દારૂ, ડ્રગ્સ જેવા દુષણો સમાજને અધોગતિનાં માર્ગે લઈ જતા હોય છે. છાપરા ગ્રામ પંચાયત જેવા નિર્ણયો જો દરેક ગામોની પંચાયત લે તો આવનાર સમયમાં આપણે સાચા અર્થમાં વ્યસનમુક્ત ગુજરાત ના સ્વપ્નને સાકાર કરી શકીશું.
આ પણ વાંચો: