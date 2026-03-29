જૂનાગઢના સતાધાર ધામમાં બાયોગેસથી ચાલતા અન્નક્ષેત્રમાં રોજ 10,000 યાત્રાળુઓનું ભોજન બને છે
બાયોગેસ સિસ્ટમની સ્થાપના પહેલાં, રસોઈ લાકડા પર કરવામાં આવતી હતી, જેમાં દરરોજ 800-900 કિલોગ્રામનો વપરાશ થતો હતો.
Published : March 29, 2026 at 4:38 PM IST
ગાંધીનગર: જૂનાગઢ જિલ્લામાં સંત અપ્પા ગીગા સાથે સંકળાયેલું પ્રખ્યાત તીર્થસ્થળ, સતાધાર ધામ, તેની સાંજની આરતી માટે વ્યાપકપણે જાણીતું છે. આજે, આ પવિત્ર સ્થળ રિન્યૂએબલ ઉર્જાના ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતાના પ્રતીક તરીકે પણ ઉભરી આવ્યું છે.
સતાધાર ધામ ખાતે, ગુજરાતની સૌથી મોટી ક્ષમતા ધરાવતી બાયોગેસ ફેસીલિટી કાર્યરત છે. હાલમાં, 85 ઘન મીટર પ્રતિ દિવસની ક્ષમતા ધરાવતા ચાર બાયોગેસ પ્લાન્ટ કાર્યરત છે, જ્યારે સમાન ક્ષમતાવાળા બે વધુ પ્લાન્ટ નિર્માણાધીન છે.
પરિસરમાં આવેલી છે 1000 ગાયો
આ પરિસરમાં લગભગ 1,000 ગાયો રહે છે અને એક વિશાળ કોમ્યુનિટી કિચન (અન્નક્ષેત્ર) ચલાવે છે જેમાં દરરોજ સરેરાશ 10,000 યાત્રાળુઓને ભોજન પીરસવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે, આખું રસોડું ફક્ત બાયોગેસ પર જ ચાલે છે. રસોઈ માટે જરૂરી ગેસ ઉત્પન્ન કરવા માટે દરરોજ લગભગ 8,000 કિલોગ્રામ ગાયના છાણનો ઉપયોગ થાય છે.
બાયોગેસ પ્લાન્ટ પહેલા રોજ 800-900 કિલો લાકડું વપરાતું
સંસ્થાના મેનેજમેન્ટ અનુસાર, બાયોગેસ સિસ્ટમની સ્થાપના પહેલાં, રસોઈ લાકડા પર કરવામાં આવતી હતી, જેમાં દરરોજ 800-900 કિલોગ્રામનો વપરાશ થતો હતો. જ્યારે LPG સિલિન્ડરનો ઉપયોગ થતો હતો, ત્યારે દરરોજ લગભગ 10-15 સિલિન્ડરની જરૂર પડતી હતી.
સતાધારના મહંત વિજય બાપુએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે રસોઈમાં સંપૂર્ણપણે આત્મનિર્ભર છીએ અને ફક્ત બાયોગેસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વધુમાં, બાયોગેસ પ્લાન્ટમાંથી ઉત્પન્ન થતી સ્લરીનો ઉપયોગ અમારી ખેતીની પ્રવૃત્તિઓમાં ઓર્ગેનિક ખાતર તરીકે થાય છે."
બાયોગેસ પ્લાન્ટ માટે મળે છે સરકારી સહાય
રાજ્ય સરકાર હેઠળની ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ એજન્સી (GEDA) તેની સંસ્થાકીય બાયોગેસ પ્લાન્ટ યોજના હેઠળ બાયોગેસ પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે સંસ્થાઓને સબસિડી પૂરી પાડે છે. સતાધાર ધામને પણ આ સહાયનો લાભ મળ્યો છે.
ગુજરાતભરમાં, ગૌશાળાઓ, પાંજરાપોળો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટો નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં કાર્બનિક કચરો જેમ કે પશુઓના છાણ, ઓર્ગેનિક કચરો અને રસોડાના કચરાનું ઉત્પાદન કરે છે. એનારોબિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા, આ કચરાને બાયોગેસમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે, જે સસ્તું રસોઈ બળતણ પૂરું પાડે છે. આડપેદાશ સ્લરી પોષક તત્વોથી ભરપૂર કાર્બનિક ખાતર તરીકે કામ કરે છે, જે ટકાઉ ખેતીને પ્રોત્સાહન આપે છે.
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, રાજ્યભરમાં કુલ 193 સંસ્થાકીય બાયોગેસ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે, જેની સંયુક્ત ક્ષમતા 13,955 ઘન મીટર પ્રતિ દિવસ છે.
નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે, રાજ્ય સરકારે આ યોજના હેઠળ ₹12 કરોડ ફાળવ્યા છે, જેમાં હાલમાં લગભગ 60 નવા પ્લાન્ટ સ્થાપન હેઠળ છે. કુલ 15 એજન્સીઓને અમલીકરણ માટે પેનલમાં સામેલ કરવામાં આવી છે. 2026-27 માટે સમાન જોગવાઈઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનો હેતુ બીજા 60 બાયોગેસ પ્લાન્ટ સ્થાપવાનો છે.
યોજના હેઠળ, 25, 35, 45, 60 અને 85 ઘન મીટરની ક્ષમતા ધરાવતા પ્લાન્ટ માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. બિન-લાભકારી સંસ્થાઓ પ્રોજેક્ટ ખર્ચના 75% સુધી મેળવી શકે છે, જ્યારે નફો કરતી સંસ્થાઓ 50% સુધી સહાય માટે પાત્ર છે.
