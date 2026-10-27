સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલકોનો સરકાર સામે મોરચો, શિક્ષણ સુધારા વિધેયક અને FRC સામે વિરોધ
રાજકોટમાં સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલકોએ શિક્ષણ સુધારા વિધેયક અને FRCને લઈને અસહકાર આંદોલનની જાહેરાત કરી છે.
Published : October 27, 2026 at 7:01 PM IST
રાજકોટઃ ગુજરાતની 17 હજાર સ્વનિર્ભર શાળાઓના સંચાલકો હવે સરકાર સામે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. શિક્ષણ સુધારા વિધેયક-2026 અને ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી એટલે કે FRCની જટિલ કામગીરી દૂર કરવાની માંગ સાથે સંચાલકોએ અસહકાર આંદોલનની જાહેરાત કરી છે.
રાજકોટ સહિત રાજ્યભરની સ્વનિર્ભર શાળાઓએ ચીમકી આપી છે કે, જો તેમની માંગણીઓ નહીં સ્વીકારાય તો, તેઓ સ્કૂલ અને ટીચર રજિસ્ટ્રેશનની કામગીરીનો બહિષ્કાર કરશે અને આગામી 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ શાળાઓ બંધ રાખીને શૈક્ષણિક કાર્યથી અળગા રહેશે.
સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળના પ્રમુખ જતીન ભરાડના જણાવ્યા મુજબ, ગુજરાતમાં અંદાજે 17 હજાર સ્વનિર્ભર શાળાઓ છે, જેમાં 53 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળના પ્રમુખ જતીન ભરાડના જણાવ્યા પ્રમાણે, 2022થી શિક્ષણ વિભાગ સમક્ષ અનેક રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, પરંતુ કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી.
સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલકોની મુખ્ય 3 માંગણી:
1. FRCની કામગીરી સામે નારાજગી
સંચાલકોનો આક્ષેપ છે કે, રાજ્યના ચારેય ઝોનમાં FRCની કામગીરીમાં એકસૂત્રતા અને પારદર્શકતાનો અભાવ છે. હાઈકોર્ટના નિર્દેશો છતાં ફી નિર્ધારણમાં મનમાની થઈ રહી છે.
2. શિક્ષણ સુધારા વિધેયક-2026નો વિરોધ
આ વિધેયકમાં સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના નિયમો સ્વનિર્ભર શાળાઓ પર લાદવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને શિક્ષકોની ભરતીના કડક નિયમો, દંડની રકમમાં અતિશય વધારો અને સીધી ફોજદારી કાર્યવાહીની જોગવાઈઓ સામે સંચાલકોને વાંધો છે.
3. રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયાનો બહિષ્કાર
જો માંગ ન સંતોષાય, તો રાજ્યની તમામ 17 હજાર શાળાઓ સ્કૂલ રજિસ્ટ્રેશન અને ટીચર રજીસ્ટ્રેશનની કામગીરી નહીં કરે.
રાજકોટમાં પણ સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલકોએ આ આંદોલનને સમર્થન આપ્યું છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે સરકાર આ મુદ્દે કોઈ મધ્યમ માર્ગ કાઢે છે, કે પછી વિદ્યાર્થીઓના ભણતર પર અસર કરતું આ આંદોલન વધુ ઉગ્ર બને છે.
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