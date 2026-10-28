વડોદરા: એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના મોતથી ચકચાર, માતાએ પુત્ર અને પુત્રી સાથે જીવન ટુંકાવ્યું
વડોદરામાં દિવાળી પહેલા આઘાતજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. શહેરમાં નરસિંહજીની પોળ વિસ્તારમાં એક પરિવારે સામુહિક આપઘાત કર્યો છે
Published : October 28, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 10:34 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરના MG રોડ પર આવેલી નરસિંહજીની પોળ ખાતે એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મોત થયા છે. માતાએ પુત્ર અને પુત્રી સાથે જીવન ટુંકાવ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. જોકે, ઘટનાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી અકબંધ છે.
વડોદરામાં એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોએ જીવન ટુંકાવ્યું
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, ત્રણેયનાં મોત ગઈકાલે થયાં હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ઘટનાની જાણ થયા બાદ પોલીસ દ્વારા સ્થળ પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્રણેયનાં મોત પાછળનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી સ્પષ્ટ થયું નથી. પોલીસ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહી છે અને ઘટનાને લગતી વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે.
વડોદરા ઝોન-4ના DCP એન્ડ્રયુ મેકવાને જણાવ્યું હતું કે, એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોએ જીવન ટુંકાવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં એક માતા અને બે બાળકોએ આપઘાત કર્યો છે. FSLની ટીમ અત્યારે આવી છે અને તપાસ ચાલી રહી છે.
વડોદરા: એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના મોતથી ચકચાર, માતાએ પુત્ર અને પુત્રી સાથે કર્યો આપઘાત #Vadodara https://t.co/QV2FNNXckG— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 28, 2026
મળતી માહિતી મુજબ, પરિવારના મોભી ચેતન સોનીનું આશરે બે વર્ષ પહેલાં હૃદયરોગના હુમલાને કારણે અવસાન થયું હતું. તેમના અવસાન બાદ પરિવારની સ્થિતિમાં પરિવર્તન આવ્યું હતું. પિતાના અવસાન બાદ પુત્ર નીલકંઠ સોની કેનેડાથી પરત આવ્યો હતો. જ્યારે પુત્રી જેનીબેન સોની આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ ધરાવતાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પરિવારના ત્રણ સભ્યોનાં એકસાથે મોતની ઘટના સામે આવતાં અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. જોકે, હાલ આ ઘટનાનું કારણ શું છે તે અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા થઈ નથી. પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળની તપાસ અને અન્ય જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર ઘટનાની હકીકત સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
મૃતક પરિવારના મોભીનો હતો જન્મદિવસ
આ બનાવમાં એક અન્ય નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે મૃતક પરિવારના મોભી ચેતન સોનીનો જન્મદિવસ આજે હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પરિવાર માટે આ દિવસ સાથે જોડાયેલી ઘટનાને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ કરુણ બની છે. જોકે, જન્મદિવસ અને પરિવારના ત્રણ સભ્યોનાં મોત વચ્ચે કોઈ સંબંધ હોવાની માહિતી હાલ સામે આવી નથી.
વડોદરામાં એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના મોતથી ચકચાર #vadodara https://t.co/1P4pf18IlQ— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 28, 2026
પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ
પોલીસ દ્વારા પરિવારજનો, પરિચિતો તેમજ મૃતકોના નિયમિત સંપર્કમાં રહેતા લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન હજુ સુધી મોત પાછળનું ચોક્કસ કારણ સામે આવ્યું નથી. પોલીસનું કહેવું છે કે, તમામ ઉપલબ્ધ પુરાવા અને પૂછપરછના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ઘટના અંગે પરિવારના દૂરના સગા અને નજીકમાં દુકાન ધરાવતા હિતેશભાઈ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને સાંજે સાડા પાંચથી પોણા છ વાગ્યાની આસપાસ આ ઘટનાની જાણ થઈ હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ઘરમાં કામ કરવા આવતાં બહેને ચાવીથી દરવાજો ખોલીને અંદર જોયું હતું. ત્યારબાદ બૂમાબૂમ થતાં પરિવારના અન્ય લોકો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. હિતેશભાઈએ આ ઘટનાને સમાજ માટે મોટી ક્ષતિ ગણાવી હતી.
પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ અંગે વાત કરતાં હિતેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને પરિવારની ચોક્કસ આર્થિક સ્થિતિની જાણ નથી. જોકે, તેમના મતે પરિવારનાં સગાં-સંબંધીઓ સદ્ધર છે અને જરૂર પડ્યે મદદ કરી શકે તેમ છે. તેમણે પરિવારનો એક ફ્લેટ વેચવાની વાત ચાલી રહી હોવાની માહિતી સાંભળી હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું. જોકે, આ બાબતનો ત્રણેયનાં મોત સાથે કોઈ સંબંધ છે કે નહીં તે અંગે તેમને જાણ નથી અને પોલીસ તપાસમાં પણ હાલ આ અંગે કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી.
વડોદરા: એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના મોતથી ચકચાર, પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરાઇ #Vadodara https://t.co/cjiKyS6YjH— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 28, 2026
હિતેશભાઈના જણાવ્યા મુજબ, નીલકંઠ અગાઉ કેનેડામાં અભ્યાસ કરતો હતો. તેના પિતાનું અવસાન થયા બાદ તે અભ્યાસ છોડીને વડોદરા પરત આવ્યો હતો અને માતા સાથે ધંધામાં જોડાયો હતો. પરિવાર આયુર્વેદિક અને નેચરોપથી સંબંધિત ઉત્પાદનો, જેમાં વાળ અને શરીર માટેનાં તેલનો સમાવેશ થાય છે, બનાવતો હોવાની માહિતી પણ તેમણે આપી હતી. જોકે, પરિવારના વ્યવસાય કે આર્થિક સ્થિતિનો આ ઘટનાના કારણ સાથે કોઈ સંબંધ છે કે નહીં તે અંગે હાલ કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી.
પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળની તપાસ, સાક્ષીઓની પૂછપરછ અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મોતના સમય અને અન્ય તબીબી વિગતો અંગે સ્પષ્ટતા મળી શકે છે. હાલ સુધી ઘટનાનું ચોક્કસ કારણ સામે આવ્યું નથી. હાલ મોતનું કારણ અકબંધ છે અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ તથા પોલીસ તપાસ બાદ જ સમગ્ર ઘટનાની વધુ વિગતો સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
આત્મહત્યા એ કોઈ ઉકેલ નથી
નોંધ: જો તમને આત્મહત્યાના વિચારો આવી રહ્યા હોય, અથવા તમે કોઈ મિત્ર વિશે ચિંતિત હોવ, અથવા તમને ભાવનાત્મક ટેકોની જરૂર હોય, તો કોઈ એવી વ્યક્તિ છે જે હંમેશા તમારી વાત સાંભળવા માટે તૈયાર હોય છે. સ્નેહા ફાઉન્ડેશન - 04424640050 (24x7 ઉપલબ્ધ) અથવા iCall, ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સિસ હેલ્પલાઇન 9152987821 પર કૉલ કરો (સોમવારથી શનિવાર સવારે 8 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ)
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