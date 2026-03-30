ETV Bharat / state

જામનગર જિલ્લા જેલમાં સુરક્ષામાં ગાબડું: ટેલિફોન બૂથના બોક્સમાંથી મોબાઈલ મળતા દોડધામ

સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ દરમિયાન એક મોબાઈલ ફોન મળી આવતા જેલની કડક સુરક્ષાના દાવાઓની પોલ ખુલી ગઈ છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 6:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: શહેરની જિલ્લા જેલ એકવાર ફરી વિવાદોના કેન્દ્રમાં આવી છે. જેલની અંદર પ્રતિબંધિત ચીજવસ્તુઓના પ્રવેશ પર રોક હોવા છતાં, સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ દરમિયાન એક મોબાઈલ ફોન મળી આવતા જેલની કડક સુરક્ષાના દાવાઓની પોલ ખુલી ગઈ છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

​જેલ અધિક્ષક પી.પી. પટેલની સૂચનાથી ઇન્ચાર્જ જેલર અમિતભાઈ પીઠડીયા અને તેમની ટીમ દ્વારા જેલના વિવિધ યાર્ડમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન યાર્ડ નંબર-7 માં આવેલા ટેલિફોન બૂથ (PCO) ના કનેક્શન બોક્સની પાછળ છુપાવેલો એક લાલ રંગનો મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યો હતો.

​તપાસના મુખ્ય મુદ્દાઓ:

​સીમકાર્ડ ગાયબ: મોબાઈલ ફોન ચાલુ હાલતમાં હતો પરંતુ તેમાં સીમકાર્ડ મળી આવ્યું નથી.

​FSL ની મદદ: ફોનનો ઉપયોગ કોણે અને ક્યારે કર્યો છે તે જાણવા માટે તેને ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. પોલીસ ફરિયાદ: ઇન્ચાર્જ જેલરે આ મામલે સિટી એ-ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં અજાણ્યા કેદી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

ષડયંત્રની શંકા

આ ફોન જેલની અંદર કેવી રીતે પહોંચ્યો? શું આમાં કોઈ જેલ કર્મચારી કે બહારની વ્યક્તિની સંડોવણી છે? તે દિશામાં કોન્સ્ટેબલ એમ.આર. પરમાર તપાસ કરી રહ્યા છે. પોલીસ અત્યારે કોલ ડિટેઈલ્સ (CDR) ના આધારે એ શોધી રહી છે કે આ ફોન દ્વારા કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિને અંજામ તો નથી આપવામાં આવ્યો ને?

TAGGED:

SECURITY BREACH
RETRIEVE MOBILE PHONES
SCRAMBLE TO RETRIEVE MOBILE PHONES
JAMNAGAR DISTRICT JAIL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.