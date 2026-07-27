અમદાવાદમાં વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ, SG હાઇવે સહિતના અનેક વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા
અમદાવાદમાં મોડી રાત્રે શરૂ થયેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે આખી રાત અને વહેલી સવાર સુધી જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
Published : July 27, 2026 at 10:14 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ચોમાસાના બીજા રાઉન્ડની ધમાકેદાર શરૂઆત થઈ ગઈ છે. મોડી રાત્રે શરૂ થયેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે આખી રાત અને વહેલી સવાર સુધી જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. SG હાઇવે, થલતેજ, સાયન્સ સિટી અને ચાંદલોડિયા જેવા મુખ્ય વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી વહેલી સવારે ઓફિસ જતા નોકરીયાતો અને સ્કૂલે જતા બાળકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
રસ્તાઓ પર ગોઠણસમા પાણી ભરાતા અનેક વાહનો બંધ પડી ગયા હતા, જેને પગલે ટ્રાફિકજામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. વરસાદની આ સ્થિતિને જોઈ ઘણા વાલીઓએ પોતાના બાળકોને સ્કૂલે મોકલવાનું પણ ટાળ્યું હતું.
શહેરમાં અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા
અમદાવાદમાં SG હાઇવે, થલતેજ, ચાંદલોડિયા, ઇસ્કોન સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદને પગલે પાણી ભરાયા હતા. SG હાઇવે પર ઝાયડસથી થલતેજ અંડરપાસ તરફનો રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ થતા વાહન ચાલકો અટવાયા હતા અને ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઇ હતી. તંત્ર દ્વારા વરસાદના પાણી નિકાલની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
વરસાદી પાણીને કારણે કારના અડધાથી વધુ ટાયર ડૂબી જતા અનેક વાહનો રસ્તા વચ્ચે બંધ પડી ગયા છે જેના કારણે વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
હવામાન વિભાગની વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ અનુસાર, ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા અને અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ અને મહીસાગર તેમજ સૌરાષ્ટ્રના સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ જિલ્લાઓમાં 'ઓરેન્જ એલર્ટ' આપવામાં આવ્યું છે. આ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે ખૂબ જ ભારે વરસાદ વરસવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
બીજી તરફ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા અને સુરત જિલ્લાઓમાં 'યલો એલર્ટ' જાહેર કરાયું છે.
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