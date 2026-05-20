ભાવનગરમાં અશાંતધારાના ભંગની બીજી ફરિયાદ, કલેક્ટરની મંજૂરી વિના ફ્લેટ વેચનાર અને ખરીદનાર ઝડપાયા

કલેક્ટરની પૂર્વ મંજૂરી વગર 33 લાખની મિલકતનો સોદો કરવા બદલ ખરીદનાર અને વેચનાર બન્ને શખ્સની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 11:36 AM IST

ભાવનગર: ભાવનગરમાં અશાંતધારાના ઉલ્લંઘનનો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ગુજરાતમાં અશાંતધારો લાગુ થયા બાદ કાયદાના ભંગની રાજ્યની ત્રીજી અને ભાવનગર શહેરની બીજી ફરિયાદ નોંધાઇ છે. શહેરના જૂની માણેકવાડી વિસ્તારમાં આવેલા એપાર્ટમેન્ટમાં કલેક્ટરની પૂર્વ મંજૂરી વગર 33 લાખની મિલકતનો સોદો કરવા બદલ ખરીદનાર અને વેચનાર બન્ને શખ્સની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

બનાવની વિગત જોઇએ તો ભાવનગરના જૂના માણેકવાડી વિસ્તારમાં પ્લોટ નંબર 582માં આવેલા સુરભી એપાર્ટમેન્ટના ત્રીજા માળે સ્થિત ફ્લેટ નંબર B/10ના વેચાણમાં કાયદાનો ભંગ થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ મિલકત અશાંતધારા હેઠળ આવતી હોવા છતાં, જિલ્લા કલેક્ટરની જરૂરી મંજૂરી મેળવ્યા વિના જ તેનું ખરીદ-વેચાણ કરી નાખવામાં આવ્યું હતું. આ મામલે ગંગાજળિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાતા પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને મિલકત વેચનાર અને ખરીદનાર બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે.

મિલકતના માલિક અને ખરીદનારની ધરપકડ

ભાવનગર શહેરના મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 5 (ઉત્તર કૃષ્ણનગર રૂવા)માં સીટ નંબર 135, સીટી સર્વે નંબર 4281 અને 4282 હેઠળ, જૂની માણેકવાડી વિસ્તારમાં આવેલા પ્લોટ નંબર 582 સ્થિત 'સુરભી એપાર્ટમેન્ટ'ના ત્રીજા માળે ફ્લેટ નંબર B/10 આવેલો છે. આ મિલકતના મૂળ માલિક ચંદ્રકાંત ભગવાનદાસ લંગાળીયાએ કલેક્ટરની પૂર્વ પરવાનગી લીધા વિના પોતાની આ મિલકત જીલાનીભાઇ સલીમભાઇ ધોળીયાને ₹33 લાખમાં વેચી દીધી હતી.

અશાંતધારાના નિયમોનો સરેઆમ ભંગ થતાં, વિદ્યાનગરના સીટી મામલતદાર દ્વારા આ મામલે ગંગાજળીયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસરની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસે કાયદેસરનો ગુનો દાખલ કરીને ફ્લેટના મૂળ માલિક ચંદ્રકાંત ભગવાનદાસ લંગાળીયા અને ખરીદનાર જીલાનીભાઇ સલીમભાઇ ધોળીયા બંનેની અટકાયત કરી આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આ પહેલા અમદાવાદ અને ભાવનગરમાં અશાંતધારાની ફરિયાદ નોંધાઇ ચુકી છે. ભાવનગરમાં બે મહિના પહેલા ક્રેસન્ટ વિસ્તારમાં જમીન મિલકતના સોદામાં અશાંતધારાની ફરિયાદ નોંધાઇ હતી.

શું છે અશાંતધારો?

ગુજરાતમાં અશાંતધારો એ સામાજિક સૌહાર્દ જાળવવા અને ચોક્કસ વિસ્તારોમાં મિલકતોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટેનો મહત્ત્વપૂર્ણ કાયદો છે. માર્ચ 2026માં ગુજરાત વિધાનસભામાં આ કાયદામાં સુધારા કરીને તેને નવું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.

