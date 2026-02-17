ETV Bharat / state

ગુજરાત વિધાનસભા સત્રનો આજે બીજો દિવસ: પ્રશ્નોતરી કાળથી બેઠકની શરૂઆત થશે, બે વિધેયક ગૃહમાં પારિત થશે

ગુજરાત વિધાનસભા સત્રના બીજા દિવસે મુખ્યમંત્રી હસ્તકના વિભાગોની પ્રશ્નોતરી કાળમાં ચર્ચા થશે.

ગુજરાત વિધાનસભા
ગુજરાત વિધાનસભા (ETV Bharat Gujarat)
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રનો આજે બીજો દિવસ છે. બીજા દિવસે પ્રશ્નોતરી કાળથી બેઠકની શરૂઆત થશે. મુખ્યમંત્રી હસ્તકના વિભાગોની પ્રશ્નોતરી કાળમાં ચર્ચા થશે. બે વિધેયકો પર ગૃહમાં ચર્ચા થશે અને પારિત થઇ શકે છે.

વિધાનસભા સત્રનો આજે બીજો દિવસ

વિધાનસભાના સત્રના બીજા દિવસે મુખ્યમંત્રી હસ્તકના વિભાગોની પ્રશ્નોતરી કાળમાં ચર્ચા થશે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, મહેસુલ, માર્ગ અને મકાન, નર્મદા, પાટનગર યોજના, ખાણ ખનીજ તથા બંદરો, માહિતી પ્રસારણ સહિતના પ્રશ્નો પર ચર્ચા થશે. જળ સંપત્તિ, મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગના પ્રશ્નો પર પણ ચર્ચા થશે.

બિન સરકારી સભ્યોના સમિતિના કામકાજની સમિતિનો અહેવાલ ગૃહમાં રજૂ થશે. બે વિધેયકો પર ગૃહમાં ચર્ચા થશે અને પારિત થશે. ગુજરાત દુકાન અને સંસ્થા (રોજગાર નિયમન અને સેવાની શરતો) સુધારા વિધેયક ગૃહમાં મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા રજૂ કરશે. ગુજરાત ઘરખેડ, ગણોત વહીવટ પતાવટ અને ખેતી ની જમીન ગુજરાત સુધારા વિધેયક મંત્રી સંજયસિંહ મહિડા ગૃહમાં રજૂ કરશે.

પુર્ણેશ મોદી ઉપાધ્યક્ષ બન્યા, પ્રથમ દિવસે વિપક્ષની નારેબાજી

ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રના પ્રથમ દિવસે રાજ્યપાલના સંબોધન વખતે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ ખેડૂતોના દેવા માફ કરો, ડ્રગ્સનો કારોબાર બંધ કરો તેવા નારા લગાવ્યા હતા. બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્યોએ ટ્રેડડીલના પોસ્ટર સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આચાર્ય દેવવ્રતે માત્ર 20 મિનિટમાં જ પોતાનું ભાષણ પૂર્ણ કર્યું હતું.

સુરત પશ્ચિમના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી પુર્ણેશ મોદી વિધાનસભાના નવા ઉપાધ્યક્ષ બન્યા છે. ધ્વનિમતથી યોજાયેલા મતદાનમાં પુર્ણેશ મોદી બહુમતથી જીત્યા હતા જ્યારે કોંગ્રેસના શૈલેષ પરમારની હાર થઇ હતી.

