નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો છોટા ઉદેપુર પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ, હાફેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરી પ્રવાસન પ્રોજેક્ટનું નિરીક્ષણ કર્યું અને યુવાઓ સાથે ટીમલીના તાલે ઝૂમ્યા
હાફેશ્વરમાં શ્રદ્ધા, વિકાસ અને સંસ્કૃતિનો ત્રિવેણી સંગમ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મંદિરે દર્શન કર્યા, પ્રવાસન પ્રોજેક્ટનું નિરીક્ષણ કર્યું અને યુવાઓ સાથે ટીમલીના તાલે ઝૂમ્યા.
Published : November 28, 2026 at 4:36 PM IST
હૈદરાબાદ: છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના પ્રવાસના બીજા દિવસે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કવાંટ તાલુકાના હાફેશ્વરને પ્રવાસન, વિકાસ અને યુવા શક્તિના કેન્દ્ર તરીકે રજૂ કર્યું હતું. સવારે હાફેશ્વર મહાદેવ મંદિરે દર્શન અને ગૌપૂજાથી શરૂ થયેલો દિવસ બપોરે જેટી પ્રોજેક્ટ, ટુરિઝમ રિસેપ્શન કાઉન્ટર અને રેવા ઇકો-ટુરિઝમ સાઇટના સ્થળ નિરીક્ષણ સુધી પહોંચ્યો હતો અને સાંજે ડુંગર તળેટીમાં આદિવાસી યુવાઓ સાથેના ખુલ્લા સંવાદ અને ટીમલી નૃત્ય સાથે પૂર્ણ થયો હતો. એક જ દિવસમાં શ્રદ્ધા, વિકાસ અને સંસ્કૃતિનો ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળ્યો હતો.
બીજા દિવસની શરૂઆત હાફેશ્વર મહાદેવ મંદિરે દર્શનથી
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ છોટા ઉદેપુરની મુલાકાતના બીજા દિવસની શરૂઆત કવાંટમાં આવેલા હાફેશ્વર મહાદેવ મંદિરે દર્શન કરીને કરી હતી. તેમણે ભગવાન શિવની પૂજા કરી અને રાજ્યના નાગરિકોના સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી હતી. મંદિર પરિસરમાં તેમણે ગૌપૂજા પણ કરી હતી.
આ પ્રસંગે અધિકારીઓએ નાયબ મુખ્યમંત્રીને હાફેશ્વરમાં આગામી વર્ષોમાં પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટેના માળખાકીય વિકાસની યોજનાઓ અને સંભાવનાઓ વિશે માહિતી આપી હતી. વધુમાં, નાયબ મુખ્યમંત્રીએ હાફેશ્વરમાં વન આધારિત ખેતી કરતા ખેડૂત ગુલાબસિંહ શેરખાભીલ સાથે મુલાકાત કરી અને સોલર પંપ માટે મળેલી સહાયથી ખેતીમાં થયેલા સકારાત્મક પરિણામો વિશે જાણકારી મેળવી હતી.
હાફેશ્વરના પ્રવાસન અને વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું સ્થળ પર નિરીક્ષણ
છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના હાફેશ્વર ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પ્રવાસન અને વિકાસને લગતા વિવિધ મહત્ત્વના પ્રોજેક્ટ્સની સ્થળ પર મુલાકાત લઈને નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમાં ટુરિઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત લિમિટેડનો જેટી પ્રોજેક્ટ, ગુજરાત ટુરિઝમ કોર્પોરેશનના ટુરિઝમ રિસેપ્શન કાઉન્ટરના પ્રથમ અને બીજા તબક્કાના પ્રોજેક્ટ તથા રેવા ઇકો-ટુરિઝમ સાઇટ પ્રોજેક્ટનો સમાવેશ થાય છે.
તેમણે નર્મદા નદીમાં બોટ સવારી કરીને સ્થળની સ્થિતિનું પણ મૂલ્યાંકન કર્યું હતું અને સંબંધિત વિભાગોના અધિકારીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન તથા સૂચનો આપ્યા હતા.
હાફેશ્વરની ડુંગર તળેટીમાં યુવાઓ સાથે સંવાદ: કાઉબોય લુકમાં નવો અંદાજ
છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં પ્રવાસન વિકાસના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ હાફેશ્વરના ડુંગર પર આદિવાસી સમાજના યુવાઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો. કાઉબોય લુકના નવા અને યુવા અંદાજમાં સજ્જ સંઘવીએ યુવાઓ સાથે તેમના પ્રશ્નો, સપનાં, કારકિર્દીની તકો અને પડકારો વિશે ખુલ્લા દિલે વાત કરી હતી.
સંઘવીએ સ્થાનિક કલાકારો, રમતવીરો, વિદ્યાર્થીઓ અને ઉદ્યોગસાહસિકો સહિતના યુવાઓ સાથે ખૂબ જ આત્મીયતાથી વાતચીત કરી અને તેમની પ્રતિભાઓ વિશે જાણકારી મેળવી હતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે યુવાઓને મળવાથી સતત કામ કરવાની તેમની ઇચ્છાશક્તિમાં વધારો થાય છે.
સ્થાનિક રોજગારને કેન્દ્રમાં રાખીને હાફેશ્વરને ઇકો-ટુરિઝમ તરીકે વિકસાવવાની જાહેરાત
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ હાફેશ્વર વિસ્તારને આગામી સમયમાં ઇકો-ટુરિઝમ તરીકે વિકસાવવાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે મોટા પાયે માળખાકીય સુવિધાઓ વિકસાવી સ્થાનિક લોકોને વિપુલ પ્રમાણમાં રોજગારી મળે તે દિશામાં કામ કરવા જણાવ્યું હતું. આ વિસ્તારમાં 100થી વધુ હોમસ્ટે વિકસાવવા માટે સરકાર સ્થાનિકોને મદદ કરશે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. આ ભગીરથ કાર્યને પૂર્ણ કરવા તેમણે છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના યુવાઓને સહકાર આપવા અપીલ કરી હતી.
સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે માળખાકીય સુવિધાઓનું નિર્માણ કરવાની સાથે આ વિસ્તારોમાં સ્વચ્છતા અને આતિથ્યના ઉચ્ચ માપદંડો જાળવવા પડશે. તેમણે કહ્યું હતું કે છોટા ઉદેપુરમાં પ્રવાસન વિકાસ દ્વારા આદિવાસી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવામાં યુવાઓની ભૂમિકા મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.
યુવાઓએ મન મૂકીને પૂછ્યા પ્રશ્નો
આ દ્વિપક્ષીય સંવાદમાં યુવાઓએ પણ મન મૂકીને નાયબ મુખ્યમંત્રીને શિક્ષણ, રોજગાર, રમતગમત અને સ્થાનિક પ્રવાસન જેવા વિષયો પર પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. ખજૂરિયા ગામનાં પેરાગ્લાઇડર શ્વેતા રાઠવાએ હાફેશ્વરમાં પણ આવી સુવિધા શરૂ કરવાની વિનંતી કરી હતી. ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતી સાધના તન્વીએ ડૉક્ટર બનીને સમાજસેવા કરવાનું પોતાનું સપનું રજૂ કર્યું હતું, જેને સંઘવીએ બિરદાવ્યું હતું.
સ્થાનિક પીઠોરા કલાકાર નારણ રાઠવાએ પોતાની ચિત્રકળાને વૈશ્વિક મંચ પર રજૂ કરવા જરૂરી સહકાર આપવા વિનંતી કરી હતી. ધંધોળાના ઉદ્યોગસાહસિક રાહુલ રાઠવાએ શરૂ કરેલા સનસેટ કાફેની સફળતા વિશે જણાવ્યું હતું. હોકી ખેલાડી ઊર્મિલા રાઠોડ અને પ્રજ્ઞાચક્ષુ ક્રિકેટર દિનેશ રાઠવાએ પણ રમતગમત ક્ષેત્રે પોતાની પ્રતિભા વિશે વાત કરી હતી.
પેરાગ્લાઇડિંગ અને રમતગમતના મેદાન માટે સૂચના
સંઘવીએ આ પ્રતિભાશાળી યુવાઓના સાહસ અને સફળતાને બિરદાવ્યા હતા. તેમણે હાફેશ્વરમાં પેરાગ્લાઇડિંગની શક્યતા તપાસવા અને જિલ્લામાં રમતગમત માટે વિશાળ મેદાન તૈયાર કરવા જરૂરી કામગીરી કરવા વહીવટી તંત્રને સૂચના આપી હતી.
તેમણે અન્ય યુવાઓને પણ આવા સકારાત્મક કાર્યોમાં જોડાવા, આદિવાસી સમાજનું ગૌરવ ઉજાગર કરતા કાર્ય કરવા અને સરકારની યોજનાઓના લાભ વિશેની માહિતીનો મહત્તમ પ્રચાર કરવા અપીલ કરી હતી.
ઇકો-ટુરિઝમમાં સ્થાનિક આદિવાસીઓના રોજગારને પ્રાથમિકતા
આ ઉપરાંત, નાયબ મુખ્યમંત્રીએ આ વિસ્તારમાં ચાલી રહેલા ઇકો-ટુરિઝમ વિકાસ પ્રોજેક્ટનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. કોઈપણ નવી શરૂઆતમાં સ્થાનિક આદિવાસીઓના રોજગારને કેન્દ્રમાં રાખીને કામ કરવા તેમણે સૂચના આપી હતી.
ટીમલીના તાલે ઝૂમ્યા નાયબ મુખ્યમંત્રી
આ પ્રસંગે યુવાઓએ છોટા ઉદેપુરના લોકપ્રિય ટીમલી નૃત્ય દ્વારા નાયબ મુખ્યમંત્રીનું અભિવાદન કર્યું હતું. હર્ષ સંઘવી પણ યુવાઓ સાથે ટીમલીના તાલે ઝૂમ્યા હતા.
આ પ્રસંગે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ઉપેન્દ્ર રાઠવા, સાંસદ જશુભાઈ રાઠવા, રાજ્યસભાના સાંસદ ડૉ. મુકેશ રાઠવા, છોટા ઉદેપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ ઉપેન્દ્ર પટેલ, કલેક્ટર ગાર્ગી જૈન, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ઓમકાર શિંદે, પોલીસ અધિક્ષક ઇમ્તિયાઝ શેખ સહિત સ્થાનિક અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
એકંદરે, હાફેશ્વરનો આ પ્રવાસ માત્ર નિરીક્ષણ કે ઔપચારિક કાર્યક્રમ પૂરતો મર્યાદિત રહ્યો ન હતો. શ્રદ્ધા, વિકાસ, રોજગાર અને યુવા સંવાદને એકસૂત્રમાં જોડીને હાફેશ્વરને આગામી સમયમાં ગુજરાતના મહત્ત્વના ઇકો-ટુરિઝમ કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવાનો સ્પષ્ટ સંદેશ આ પ્રવાસ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.
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