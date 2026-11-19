CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના દાહોદ પ્રવાસનો બીજો દિવસઃ રતનમહાલમાં બાબાદેવના કર્યા દર્શન; સ્થાનિક સાથે કર્યો સંવાદ
દાહોદ પ્રવાસના બીજા દિવસે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગ્રામજનો સાથે સંવાદ કર્યો હતો અને તેમના પ્રશ્નોને ઉકેલવાની ખાતરી આપી હતી.
Published : November 19, 2026 at 7:43 PM IST
દાહોદઃ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના દાહોદ પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ હતો. બીજા દિવસે મુખ્યમંત્રી ધાનપુર તાલુકાના રતનમહાલના ગાઢ જંગલ વિસ્તારમાં પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમણે પ્રાચીન બાબાદેવના સ્થાનકે દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. આ ઉપરાંત ગ્રામજનો સાથે સંવાદ કર્યો હતો તેમજ આંગણવાડી કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ બાળકો સાથે સમય વિતાવ્યો હતો.
બાબાદેવના સ્થાનકે મુખ્યમંત્રીએ કર્યા દર્શન
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ બીજા દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન ધાનપુર તાલુકાના રતનમહાલના ગાઢ જંગલ વચ્ચે આવેલા ભુવેરો ગામના પ્રાચીન બાબાદેવના સ્થાનકે પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે શ્રદ્ધાપૂર્વક બાબાદેવના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા અને ગુજરાતની જનતાના સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે બાબાદેવનું આ સ્થાન આદિવાસી સમાજની લોકઆસ્થા, પરંપરા અને સંસ્કૃતિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
જમીન પર બેસીને સ્થાનિકો સાથે કર્યો સંવાદ
બાબાદેવના સ્થાનકે દર્શન કર્યા બાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મંદિર પરિસરમાં જ ગ્રામજનો સાથે સંવાદ કર્યો હતો. મંદિર પરિસરમાં જમીન પર સાદગીપૂર્વક બેસીને મુખ્યમંત્રીએ સ્થાનિક લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા હતા. આ બેઠક દરમિયાન સ્થાનિકોએ રસ્તા, પાણી સહિતના પ્રશ્નોને લઈને મુખ્યમંત્રીને રજુઆત કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ પણ સ્થાનિકોને તેમના પ્રશ્નોનો ઝડપથી ઉકેલ લાવવાની ખાતરી આપતી.
આંગણવાડીમાં ભૂલકાઓને મળ્યા મુખ્યમંત્રી
દાહોદ પ્રવાસના બીજા દિવસે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પીપરગોટા ગામ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે આંગણવાડી કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી હતી. મુખ્યમંત્રીએ આંગણવાડી કેન્દ્રના સંચાલક પાસેથી કામગીરી અંગે માહિતી મેળવી હતી. સાથે જ બાળકો સાથે બેસીને નાસ્તો કર્યો હતો અને તેમની સાથે હળવાશભર્યો સમય વિતાવ્યો હતો.
અધિકારીઓ સાથે પણ કરી બેઠક
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અધિકારીઓ સાથે પણ બેઠક કરી હતી. દાહોદ જિલ્લાની વર્તમાન સ્થિતિ, વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યો અને સ્થાનિકોની સમસ્યાઓને લઈને મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક કરી હતી. વિકાસકાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ થાય અને સ્થાનિક લોકોની સમસ્યાઓને ઝડપી ઉકેલ આવે તે માટે મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને તાકિદ પણ કરી હતી.
આમ, મુખ્યમંત્રીના દાહોદ પ્રવાસના બીજા દિવસે રતનમહાલના જંગલ વિસ્તારમાં આદિવાસી સમાજની આસ્થા સાથે જોડાયેલા બાબાદેવના સ્થાનકે દર્શન, ગ્રામજનો સાથે સીધો સંવાદ અને આંગણવાડી કેન્દ્રની મુલાકાત જેવા કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. આ પ્રવાસ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ સ્થાનિક લોકોની સમસ્યાઓ જાણવાની સાથે ગ્રામ્ય વિસ્તારની કામગીરીની પણ સમીક્ષા કરી હતી.
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