ભાવનગર જિલ્લાનો સિઝનનો વરસાદ 4 ડિજિટ મીમીમાં પહોંચ્યો, શેત્રુંજી ડેમ કાલથી ઓવરફ્લો યથાવત

કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોના બચી ગયેલા કપાસ મગફળી વગેરે જેવા પાકોને નુકસાન થવાની ભીતિ વધી ગઈ છે. સિઝનનો કુલ વરસાદ એમએમમાં ચાર આંકડામાં થયો છે.

ભાવનગર જિલ્લાનો સિઝનનો વરસાદ 4 ડિજિટ મીમીમાં પહોંચ્યો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 9:36 AM IST

ભાવનગર: જિલ્લામાં 30 તારીખના રોજ વહેલી સવારથી શુક્રવાર સવાર સુધીમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લાના કેટલાક તળાવો ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે. ત્યારે ખેડૂતોના બચી ગયેલા કપાસ મગફળી વગેરે જેવા પાકોને નુકસાન થવાની ભીતિ વધી ગઈ છે. સમગ્ર શહેર અને જિલ્લો ઠંડોગાર થઈ ચૂક્યો છે. સિઝનનો કુલ વરસાદ એમએમમાં ચાર આંકડામાં જતો રહ્યો છે.

સવારથી રાત્રી સુધી વરસાદથી ઓવરફ્લો તળાવ

ભાવનગર જિલ્લામાં 30 તારીખના રોજ વહેલી સવારથી શરૂ થયેલો વરસાદ મોડી રાત સુધી યથાવત રહ્યો હતો. જેને પગલે જિલ્લામાં આવેલા રાજપરા ખોડિયાર તળાવ ઓવરફ્લો થવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. જેને પગલે આસપાસના ગામો અને સ્થાનિકો લાંબા સમય તળાવ ખાલી હોવાથી આનંદીત થયા હતા. ત્યારે સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે શિહોરનું ગોતમેશ્વર તળાવ પણ ઓવરફ્લો થવા પામ્યું હતું. આમ કમોસમી વરસાદને પગલે અંતમાં પણ તળાવો ઓવરફ્લો થવા પામ્યા છે. જ્યારે મહુવાનો માલણ ડેમ પણ ઓવરફ્લો થયો હતો. ત્યારે શેત્રુંજી ડેમના પણ દરવાજા ખોલવાની ફરજ પડી હતી.

શેત્રુંજી ડેમ કાલથી ઓવરફ્લો યથાવત
શેત્રુંજી ડેમ કાલથી ઓવરફ્લો યથાવત (Etv Bharat Gujarat)

શેત્રુંજી ડેમના દરવાજા હજુ પણ ખુલ્લા

ભાવનગર જિલ્લામાં ગઈકાલે પડેલા વરસાદને પગલે મહુવામાં 81 મીમી જેટલો વરસાદ રાત સુધીમાં નોંધાયો હતો. જેને પગલે માલણ ડેમના 46 દરવાજા ઉપરથી પાણી વહેતું હતું. તંત્રના સુત્રોના કહેવા પ્રમાણે 298 ક્યુસેક જેટલી પાણીની આવક સામે જાવક હતી. સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી એ.એમ.બાલધીયાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, શેત્રુંજી ડેમના હાલમાં પણ 20 દરવાજા ખુલ્લા રાખવામાં આવ્યા છે, અને દરવાજા એક ફૂટ સુધી ખુલ્લા રાખવામાં આવ્યા છે, અને 1800 ક્યુસેક પાણીના વહેતું કરવામાં આવી રહ્યું છે, એટલે ગઈકાલથી શેત્રુંજી ડેમના દરવાજા હજુ સંપૂર્ણ બંધ થયા નથી. આ સાથે તંત્ર દ્વારા નીચાણવાળા ગામડાઓને પણ એલર્ટ કરાયા છે, અને નદી કાંઠેથી દૂર રહેવા જણાવ્યું છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ
ભાવનગર જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં કુલ વરસાદ 4 આંકડામાં પહોંચ્યો

ભાવનગર જિલ્લામાં ચોમાસાના પ્રારંભથી સતત વરસી રહેલા વરસાદ હવે ચાર આંકડામાં પહોંચી ગયો છે, તંત્રના જણાવ્યા પ્રમાણે જોઈએ તો 30 તારીખના રોજ નોંધાયેલો વરસાદ વલભીપુર 8 મીમી, ઉમરાળા 7 મીમી,ભાવનગર 20 મીમી, ઘોઘા 41 મીમી, સિહોર 39 મીમી, ગારીયાધાર 11 મીમી,પાલીતાણા 36 મીમી, તળાજા 77 મીમી, મહુવા 81 મીમી અને જેસર 14 મીમી મળીને દિવસ પરનો કુલ 33.4 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. જો કે સંપૂર્ણ સિઝનનો આંકડો જોઈએ તો 1004 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, એટલે કે સીઝનનો વરસાદ ચાર ડીજીટમાં જતો રહ્યો છે. જો કે ચાર તાલુકા પણ ચાર ડિજિટમાં ગયા છે તેમાં વલભીપુર 1047 મીમી, ઉમરાળા 1045 મીમી, સિહોર 1368 મીમી અને મહુવા 1687 મીમી સિઝનનો કુલ વરસાદ નોંધાયો છે.

