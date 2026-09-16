SD Pay કૌભાંડમાં ગ્રાહકોને ભરમાવવાનો પ્રયાસ યથાવત, રાજસ્થાનથી વધુ એક ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ
635 કરોડના SD Pay કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ બાદ પણ રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે રાજસ્થાનથી વાયરલ ઓડિયો ક્લિપ દ્વારા નવા પ્રયાસો શરૂ થયા છે.
Published : September 16, 2026 at 4:30 PM IST
અમરેલી: SD Pay અને અપના પે એપ્લિકેશન મારફતે રૂ. 635 કરોડથી વધુના કથિત મહાકૌભાંડનો સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યા બાદ તપાસ તેજ બનાવી છે. કૌભાંડના બે મુખ્ય સૂત્રધાર ધવલ પટેલ અને હિરેન શાહની ઓડિશાના સંબલપુરથી ધરપકડ થયા બાદ બંને આરોપીઓને પોલીસ કસ્ટડીમાં રાખી રિમાન્ડની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે, બંનેની ધરપકડ બાદ પણ રોકાણકારો અને ગ્રાહકોને ગેરમાર્ગે દોરવાના પ્રયાસો અટક્યા ન હોવાનું સામે આવ્યું છે.
દરમિયાન રાજસ્થાનથી વધુ એક ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. વાયરલ ઓડિયો અને વિવિધ WhatsApp ગ્રુપમાં ફરતા મેસેજમાં કાનૂની કાર્યવાહી ખોટી હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. એટલું જ નહીં, સમગ્ર ઘટનામાં RBI, કાનૂની પ્રક્રિયા અને હરીફ કંપનીઓ સામે કાવતરાના આક્ષેપો કરી ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ થતો હોવાનો પોલીસનો આક્ષેપ છે.
ધવલ પટેલે સરેન્ડર કર્યું હોવાનો દાવો
વાયરલ ઓડિયો ક્લિપમાં ધવલ પટેલે ઓડિશામાંથી પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે હિરેન શાહ છૂટી ગયો હોવાના દાવા પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ પોલીસની કાર્યવાહી મુજબ બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને બંને પોલીસ કસ્ટડીમાં રિમાન્ડ પર હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે. આમ, આરોપીઓની સ્થિતિ અંગે જ ગ્રાહકોમાં ગેરસમજ ઊભી કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો હોવાના આક્ષેપો છે.
કેટલાક મેસેજમાં ગ્રાહકોને ધીરજ રાખવા અને ટૂંક સમયમાં તમામ સેવાઓ પૂર્વવત થઈ જશે તેવી ખાતરી આપતી વાતો પણ કરવામાં આવી રહી છે. IMPS સેવા બંધ હોવા છતાં વિવિધ સુવિધાઓ અને રિવોર્ડ પોઈન્ટની પ્રક્રિયા ચાલુ હોવાના દાવા પણ સોશિયલ મીડિયા અને WhatsApp ગ્રુપમાં ફરતા હોવાની માહિતી સામે આવી છે.
RBI અને હરીફ કંપનીઓ સામે કાવતરાના આક્ષેપો
વાયરલ ઓડિયો ક્લિપમાં SD Pay સામે કાવતરું રચાયું હોવાની વાતો કરવામાં આવી રહી છે. કંપનીની કામગીરી સામે થયેલી કાનૂની કાર્યવાહી માટે RBI સહિતની સંસ્થાઓ અને હરીફ કંપનીઓ તરફ આંગળી ચીંધવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. કાનૂની પ્રક્રિયા ખોટી હોવાનું જણાવી રોકાણકારોને હાલની પરિસ્થિતિને અલગ રીતે સમજાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આવી વાતોનો હેતુ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જાળવી રાખવાનો અને તેમને પોલીસ ફરિયાદ અથવા નિવેદન આપવા માટે આગળ આવતા અટકાવવાનો હોઈ શકે છે. જોકે, આ બાબતે વાયરલ ઓડિયો ક્લિપની પ્રામાણિકતા અને તેના સ્ત્રોત અંગે પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
SP સંજય ખરાતની નાગરિકોને અપીલ
આ સમગ્ર મામલે અમરેલી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સંજય ખરાતે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલી ઓડિયો ક્લિપ અને મેસેજ પર વિશ્વાસ ન કરે. તેમના જણાવ્યા મુજબ વાયરલ ઓડિયો ક્લિપ ખોટી છે અને રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. બંને મુખ્ય આરોપીઓ પોલીસ કસ્ટડીમાં રિમાન્ડ પર હોવાનું જણાવી તેમણે નાગરિકોને અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે.
SP સંજય ખરાતે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, આવી ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ કરનારાઓની ભૂમિકા અંગે પણ કાયદેસરની તપાસ કરવામાં આવશે. એટલે કૌભાંડની તપાસ સાથે હવે રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે વાયરલ કરવામાં આવી રહેલા મેસેજ અને ઓડિયો ક્લિપ પણ પોલીસ તપાસના દાયરામાં આવી શકે છે.
FIR બાદ 250થી વધુ કોલ, 160થી વધુ નિવેદન
SD Pay કૌભાંડ અંગે FIR નોંધાયા બાદ અમરેલી પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ તેમજ સિનિયર પોલીસ અધિકારીઓને અત્યાર સુધીમાં 250થી વધુ ફોન કોલ મળ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે. બીજી તરફ 160થી વધુ ભોગ બનનારાઓના અધિકૃત નિવેદનો પોલીસ દ્વારા નોંધવામાં આવ્યા હોવાનું જણાવાયું છે.
કૌભાંડનો વ્યાપ કેટલો મોટો છે તે જાણવા માટે પોલીસ દ્વારા રોકાણકારો અને ગ્રાહકો પાસેથી મળતી માહિતીનું પણ સંકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. એપ્લિકેશન આશરે 12 લાખ લોકોએ ડાઉનલોડ કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમાંથી આશરે 3.5 લાખ યુઝર્સનો ડેટા પોલીસે રિકવર કર્યો હોવાનું જણાવાયું છે, જ્યારે બાકીના ડેટાની તપાસ અને વિશ્લેષણની કામગીરી ચાલુ છે.
અનેક જિલ્લાઓ સુધી કૌભાંડના તાર
પ્રાથમિક તપાસમાં કથિત કૌભાંડના તાર ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓ સુધી પહોંચ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગાંધીનગર, અમરેલી, સોમનાથ, જૂનાગઢ, રાજકોટ, મોરબી, ભુજ, સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, મહેસાણા, દાહોદ અને બોટાદ સહિતના વિસ્તારોમાં રોકાણકારો અને એજન્ટો સાથેના જોડાણ અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.
પોલીસ દ્વારા કૌભાંડમાં નાણાંના વ્યવહારો, રોકાણકારો પાસેથી લેવામાં આવેલી રકમ, એજન્ટોની ભૂમિકા તેમજ એપ્લિકેશન સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકો અંગે પણ માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે.
એજન્ટોની Zoom મીટિંગો પર પણ પોલીસની નજર
કાનૂની કાર્યવાહી બાદ પણ કેટલાક એજન્ટો દ્વારા રોકાણકારો સાથે ઓનલાઈન Zoom મીટિંગ અને સેમિનાર યોજવામાં આવતા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આવા ઓનલાઈન કાર્યક્રમોમાં રોકાણકારોને નવી આશા અને લાલચો આપવામાં આવી રહી હોવાના આક્ષેપો છે.
FIR નોંધાવવાથી રોકવા અથવા પોલીસ સમક્ષ નિવેદન આપવા અંગે રોકાણકારોને અટકાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે કે કેમ તે દિશામાં પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. આવા એજન્ટોની ભૂમિકા અંગે પોલીસની નજર હોવાનું જાણવા મળે છે.
SIT દ્વારા નાણાકીય તપાસ તેજ
સમગ્ર કૌભાંડની તપાસ માટે IPS જયવીર ગઢવીના નેતૃત્વ હેઠળ SITની રચના કરવામાં આવી છે. SIT દ્વારા કૌભાંડ સાથે સંકળાયેલા લોકોના બેંક ખાતા, નાણાકીય વ્યવહારો, GST તથા ઇનકમટેક્સ સંબંધિત વિગતો એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે.
કૌભાંડની રકમ ક્યાંથી આવી, કયા ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર થઈ, તેમાં કોણ-કોણ સંકળાયેલું છે અને સમગ્ર નાણાકીય નેટવર્ક કેટલું વિસ્તૃત છે તે અંગે તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
પોલીસે તમામ ભોગ બનનાર રોકાણકારોને અપીલ કરી છે કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર ફરતી અફવાઓ કે ખોટી ખાતરીઓથી ગેરમાર્ગે દોરાયા વગર પોલીસનો સંપર્ક કરે અને પોતાની સાથે થયેલા નાણાકીય વ્યવહાર અંગેની સાચી માહિતી તથા પુરાવા તપાસ એજન્સીને આપે.
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