ડભોડિયા હનુમાનજી મંદિરે તેલ વિતરણ દરમિયાન સિક્યોરિટી ગાર્ડ અને ગ્રામજનો વચ્ચે મારામારી, ત્રણ ઇજાગ્રસ્ત
સિક્યોરિટી ગાર્ડ સાથેની બોલાચાલી બાદ મામલો વણસ્યો, ઇજાગ્રસ્તોને ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા
Published : September 30, 2026 at 8:06 PM IST
ગાંધીનગર: જિલ્લાના ડભોડા ગામે આવેલા સુપ્રસિદ્ધ ડભોડિયા હનુમાનજી મંદિર ખાતે દર્શનાર્થીઓ દ્વારા ચઢાવવામાં આવતા તેલનું જરૂરિયાતમંદોને નજીવા દરે વિતરણ કરવામાં આવે છે. બુધવારે તા. 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેલ વિતરણ દરમિયાન સિક્યોરિટી ગાર્ડ અને ગ્રામજનો વચ્ચે થયેલી બોલાચાલી બાદ મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો અને મારામારીની ઘટના બની હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મંદિર ખાતે તેલનું વિતરણ ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે સિક્યુરિટી ગાર્ડ અને તેલ લેવા આવેલા કેટલાક ગ્રામજનો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. આ અંગે મંદિરના વહીવટકર્તાઓને તેમજ સિક્યુરિટી ઇન્ચાર્જને જાણ કરવામાં આવી હતી. જોકે, ત્યારબાદ વિવાદ વધુ ઉગ્ર બન્યો હતો અને હાજર સિક્યુરિટી સ્ટાફ દ્વારા ગ્રામજનો સાથે મારામારી કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપો થયા છે.
આ ઘટનામાં ડભોડા ગામના સધીમાતાના વાસ ખાતે રહેતા જગદીશ અભાજી પરમારને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજા થઈ હતી. તેમને માથામાં 10થી 12 જેટલા ટાંકા આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જ્યારે મેહુલ દિનાજી પરમારને છાતીના ભાગે ઇજા થઈ હતી અને દિનાજી ભલાજીને પણ નાની-મોટી ઇજાઓ પહોંચી હતી. ઇજાગ્રસ્ત ત્રણેયને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હાલ ત્રણેયની સ્થિતિ સારી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ડભોડા પોલીસનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને સ્થિતિ થાળે પાડી હતી. બીજી તરફ, સમગ્ર ઘટનાને લઈને ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોએ સિક્યોરિટી સ્ટાફ તેમજ મંદિરના વહીવટકર્તા ટ્રસ્ટીઓની ભૂમિકા અંગે પણ સવાલો ઉઠાવી તપાસ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, ઘટનાસ્થળે મંદિરના કેટલાક વહીવટકર્તાઓ હાજર હોવાનું તેમજ સમગ્ર ઘટનાના વીડિયો પણ સામે આવ્યા હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. આથી હુમલાની ઘટનામાં હાજર તથા ગેરહાજર ટ્રસ્ટીઓની સંડોવણી અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે.
આ સમગ્ર મામલે ડભોડા પોલીસે ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે ઘટનાના વીડિયો, સાક્ષીઓના નિવેદનો તથા અન્ય પુરાવાના આધારે સમગ્ર ઘટનામાં કોની ભૂમિકા હતી તે અંગે તપાસ શરૂ કરી છે.
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