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હિંમતનગર-ઇડર હાઈવે પર 5000 નંબરની સ્કોર્પિયોએ અંબાજી જતા 12 પદયાત્રીઓને ફંગોળતા 1નું મોત, લોકોએ કારને આગ ચાંપી

ખાસ વાત છે કે, પદયાત્રી માર્ગ ઉપર ચાલી રહેલા પદયાત્રીઓને કારે અડફેટે લીધા હતા. જે બાદ રોષે ભરાયેલા યાત્રીઓએ સ્કોર્પિયો કારને આગ ચાંપી દીધી હતી.

હિંમતનગર-ઇડર હાઈવે પર સ્કોર્પિયો ચાલકે અંબાજી જતા પદયાત્રીઓને અડફેટે લીધા
હિંમતનગર-ઇડર હાઈવે પર સ્કોર્પિયો ચાલકે અંબાજી જતા પદયાત્રીઓને અડફેટે લીધા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 8:45 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 9:25 PM IST

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સાબરકાંઠા: હિંમતનગર-ઇડર સ્ટેટ હાઇવે પર સોમવારે સાંજે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. હિંમતનગરના ડોલગઢ નજીક સ્કોર્પિયો ચાલકે 12 જેટલા પદયાત્રીઓને હવામાં ફંગોળ્યા હતા. 12 દર્દીઓ પૈકી એકનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. જ્યારે ગંભીપ ઇજા પહોંચતા અન્ય પદયાત્રીઓને સારવાર અર્થે હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા.

હિંમતનગર-ઇડર તાલુકા પર પદયાત્રીઓ માટેના રૂટ પર સ્કોર્પિયો કાર આવી જતા અનેક લોકોને અડફેટે લીધા હતા. જેમાં તલોદ તાલુકાના નાના ચેખલા ગામના મોહનભાઇ વાઘેલાનું મોત થયું હતું. મોહનભાઇ વાઘેલા વિસામા કેમ્પમાં સેવા આપી રહ્યા હતા. જ્યારે અન્ય 3 દર્દીઓને વધુ સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

ખાસ વાત છે કે, પદયાત્રી માર્ગ ઉપર ચાલી રહેલા પદયાત્રીઓને કારે અડફેટે લીધા હતા. GJ09 BQ 5000 નંબર સ્કોર્પિયો કારે પદયાત્રીઓ પર ફરી વળી હતી. જે બાદ રોષે ભરાયેલા અન્ય પદયાત્રીઓએ સ્કોર્પિયો કારને આગ ચાંપી દીધી હતી. ગમખ્વાર અકસ્માતને પગલે ઘટના સ્થળે દોડધામ મચી ગઈ હતી. પોલીસ સહિતના સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો.

હિંમતનગર-ઇડર હાઈવે પર સ્કોર્પિયો ચાલકે અંબાજી જતા પદયાત્રીઓને અડફેટે લીધા (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લા પોલીસ વડા, પાર્થરાજસિંહ ગોહિલે આ અંગે જણાવ્યું કે, હાલ જે અંબાજી માતાજીનો પગપાળા સંઘ ચાલીને જઈ રહ્યો છે તેમાં સાબરકાંઠાના હિંમતનગરના રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એક સ્કોર્પિયો કાર દ્વારા સંઘના લોકો સાથે અકસ્માત સર્જવામાં આવ્યો છે. તેના દ્વારા જે જગ્યાએ બેરિકેડિંગ મૂકવામાં આવ્યા હતા ત્યાં હાજર GRDવાળાએ રોકવાનો પ્રયાસ કરતા તેની પર ગાડી નાખીને તે ઘુસી ગયો અને આગળ બેથી અઢી કિલોમીટરના ગાળામાં તેણે 12 જેટલા લોકો સાથે અકસ્માત કર્યો છે. તે 12 લોકોને હાલ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા છે તે લોકોની સારવાર હાલ ચાલુ છે. કાર ચાલકની અટકાયત કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ત્યાં હાજર ટોળા દ્વારા ગાડીને આગચંપી કરવામાં આવી છે તેવી પ્રાથમિક માહિતી મળી છે. ગાડી ચાલક હિંમતપુરા ગામના હોવાની માહિતી મળી છે. કાર ચાલક નશામાં હતો કે કેમ તે તપાસ ચાલુ છે.

વન-વે યાત્રિકોના હાઈવે પર સ્કોર્પિયો ચાલકો ઓવરસ્પીડમાં કાર ચલાવી હતી. અકસ્માત બાદ સ્થાનિકોએ ઉતારેલા વીડિયોમાં કારમાંથી દારૂની બોટલના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. જે બાદ પદયાત્રીઓએ અકસ્માત સર્જનાર કાર ચાલકને મેથીપાક આપીને પોલીસને હવાલે કર્યો હતો. હાલમાં કાર ચાલક નશામાં હતો કે કેમ તે દિશામાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. અકસ્માતના પગલે હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા, કલેક્ટર સહિતના લોકો પહોંચ્યા છે.

હિંમતનગરના ધારાસભ્ય વી.ડી ઝાલાએ જણાવ્યું કે, આજે હિંમતનગર તાલુકામાં વકતાપુર અને ધોલગઢ વિસ્તારમાં અંબાજી જે હાઈવે જાય છે તેના પર જે પદયાત્રીઓ અંબાજી જાય છે ત્યાં વાહન ચાલક દ્વારા અકસ્માત થયો છે, જેમાં કુલ 12 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે તેવી મને માહિતી મળી છે. હું અને કલેક્ટર અહીં આવ્યા છીએ અને વોર્ડમાં જઈને બધાની મુલાકાત લીધી અને એકાદ દર્દી ગંભીર હોવાની જાણ થઈ છે.

સાંસદ શોભનાબેન બારૈયાએ કહ્યું કે, મને અચાનક જાણ થઈ કે અહીંયા આવી દુઃખદ ઘટના બની છે એટલે હું તાત્કાલિક અહીં આવી છું અને દર્દીઓને જે પ્રમાણે સારવાર આપવાની હોય તે પ્રમાણે સુચન કરી અને ઝડપથી તેઓ સાજા થઈ જાય તેની સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. અકસ્માત ખૂબ ગંભીર બાબત છે. ઈજાગ્રસ્તો દેવગઢ બારિયા અને ગોધરા બાજુના હોવાની જાણ થઈ છે.

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Last Updated : September 21, 2026 at 9:25 PM IST

TAGGED:

HIMMATNAGAR PADYATRI ACCIDENT
AMBAJI PADYATRA
HIMMATNAGAR ACCIDENT
પદયાત્રીઓને કારે અડફેટે લીધા
AMBAJI PADYATRI ACCIDENT

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