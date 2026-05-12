અમરેલી જિલ્લામાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે શેત્રુંજી નદીમાં ઠંડક મેળવતા સિંહોના અદ્ભુત દૃશ્યો વાયરલ
આવી જ એક અદ્ભુત ઘટના ઘોબા ગામ નજીકથી સામે આવી છે, જ્યાં બે સાવજો ભર બપોરે શેત્રુંજી નદીમાં ઉતરીને ઠંડક મેળવતા કેમેરામાં કેદ થયા હતા.
Published : May 12, 2026 at 7:10 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ સતત વધી રહ્યો છે. જિલ્લામાં તાપમાન ૪૪ ડિગ્રીથી વધુ નોંધાતા માનવજીવન સાથે હવે વન્યજીવો પણ ગરમીથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા હોય તેવા દૃશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. આવી જ એક અદ્ભુત ઘટના સાવરકુંડલા તાલુકાના ઘોબા ગામ નજીકથી સામે આવી છે, જ્યાં બે સાવજો ભર બપોરે શેત્રુંજી નદીમાં ઉતરીને ઠંડક મેળવતા કેમેરામાં કેદ થયા હતા. આ વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં ભારે વાયરલ બનીને ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
માહિતી મુજબ સાવરકુંડલા તાલુકાના ખારાપાટ વિસ્તારમાં આવેલા ઘોબા ગામ નજીક રાજવી પરિવારના દિલુભાઈ ખુમાણની વાડી પાસે શેત્રુંજી નદીમાં બે સિંહો લાંબા સમય સુધી પાણીમાં બેસેલા જોવા મળ્યા હતા. અસહ્ય ગરમી વચ્ચે જાણે સાવજો કુદરતી એરકન્ડિશનનો આનંદ માણી રહ્યા હોય તેવા દૃશ્યો સ્થાનિકોએ પોતાના મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કર્યા હતા.
વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે કે બંને સિંહો નદીના ઠંડા પાણીમાં આરામથી બેસી રહ્યા છે અને ગરમીથી રાહત મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા બે દિવસથી અમરેલી જિલ્લામાં ૪૪ ડિગ્રીથી વધુ તાપમાન નોંધાતા માનવજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે, ત્યારે વન્યજીવો પર પણ ગરમીની ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે.સ્થાનિકો જણાવે છે કે ઘોબા ગામ અને આસપાસનો વિસ્તાર સિંહોના કાયમી વસવાટ માટે ઓળખાય છે. અહીં અવારનવાર સાવજો ગામની સીમ અને નદીકાંઠે જોવા મળે છે. હાલની અસહ્ય ગરમીમાં પાણીના સ્ત્રોતો વન્યજીવો માટે જીવનદાયી સાબિત થઈ રહ્યા છે. તેથી સિંહો સહિત અન્ય પ્રાણીઓ પણ નદી, તળાવ અને જળાશયોનો આશરો લઈ રહ્યા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે.
શેત્રુંજી નદીમાં ઠંડક મેળવતા સાવજોના આ દૃશ્યો લોકોને કુદરત અને વન્યજીવનની નજીક લાવી રહ્યા છે. સાથે સાથે આ ઘટના એ પણ દર્શાવે છે કે ગરમીનો પ્રભાવ હવે જંગલના રાજા ગણાતા સિંહો પર પણ પડી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા આ વીડિયોને લોકો ભારે રસપૂર્વક જોઈ રહ્યા છે અને કુદરતી સૌંદર્ય સાથે ગીરના સાવજોની અદ્ભુત જીવનશૈલીની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.
ઘોબાથી દિલુભાઈ ખુમાણે જણાવ્યું કે, “આ વિસ્તારમાં સિંહોનો કાયમી વસવાટ છે અને સિંહો હાલ ગરમીથી બચવા નદીના ઠંડા પટમાં બેસતા હોય છે, પરંતુ નદીના પાણીમાં તેઓને પહેલીવાર જોયા છે.” આ અદ્ભુત દૃશ્યો તેમના પારિવારિક ફાર્મ હાઉસ નજીક આવેલી શેત્રુંજી નદીના છે.