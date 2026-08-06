પ્રતિબંધ કરાયેલું એનાલોગ પનીર અને ચીઝ કેટલું નુકસાનકારક ? શું કહે છે કામધેનુ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિક, જાણો
મહારાષ્ટ્ર બાદ ગુજરાત સરકારે પણ એનાલોગ પનીર અને એનાલોગ ચીઝ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે, ત્યારે આ વિશે નિષ્ણાંતો શું કહે છે જાણીએ વિસ્તારથી...
Published : August 6, 2026 at 4:15 PM IST
જુનાગઢ: મહારાષ્ટ્ર બાદ ગુજરાત સરકારે પણ એનાલોગ પનીર પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. પનીર અને એનાલોગ પનીર દૂધ અને વનસ્પતિજન્ય તેલ માંથી અને કેટલાક કિસ્સામાં અખાદ્ય અને શરીરને નુકસાન કરતા કેટલાક કેમિકલોના ઉપયોગથી બનાવવામાં આવે છે. કામધેનુ યુનિવર્સિટીના પ્રિન્સિપાલ ડૉ.એમ.ડી.ઓડેદરાએ પનીર અને એનાલોગ પનીરને લઈને ચોંકાવનારી બાબતો જણાવી છે.
મહારાષ્ટ્ર બાદ ગુજરાત સરકારે લગાવ્યો એનાલોગ પનીર પ્રતિબંધ
બુધવારે મહારાષ્ટ્ર સરકારે એનાલોગ પનીર અને એનાલોગ ચીઝ પર પ્રતિબંધ લગાવવાની જાહેરાત કરી હતી. સાંજ પડતા સુધીમાં ગુજરાત સરકારે પણ એનાલોગ પનીર અને એનાલોગ ચીઝ પર પ્રતિબંધ લગાવતો નિર્ણય કરી નાખ્યો. સામાન્ય રીતે પનીર અને એનાલોગ પનીર દેખાવે બિલકુલ એકદમ સમાન જોવા મળતા હોય છે, પરંતુ દૂધમાંથી બનતું પનીર અને વનસ્પતિજન્ય તેલો અને અન્ય કેમિકલો માંથી બનતું પનીર જેવું જ દેખાતું એનાલોગ પનીર આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક હોવાનું અગાઉના સંશોધનોમાં સાબિત થયું છે. લોકોના આરોગ્યની પરવા કરીને રાજ્યની સરકારે એનાલોગ પનીર અને એનાલોગ ચીઝ પર બુધવારે પ્રતિબંધ લગાવી દીધો.
એનાલોગ શબ્દને સમજીએ
એનાલોગ શબ્દ અસલી કે ઓરીજનલ જેવી ચીજો જેવું દેખાતી અન્ય ચીજો માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું હોય છે. એનાલોગનો બીજો સીધો મતલબ એ થાય કે જે ચીજ કુદરતમાંથી અથવા તો પ્રાકૃતિક રીતે બનાવવામાં આવે છે, બિલકુલ તેના જેવા જ રંગ અને આકારમાં જે ચીજો જોવા મળે તેની આગળ એનાલોગ શબ્દ લગાડવામાં આવે છે. તેનો સીધો મતલબ એ થાય કે મૂળભૂત ચીજ જેવું જ પરંતુ પ્રાકૃતિક અને કુદરતી રીતે ન બનેલી ચીજો જેવું.
ગાય અને ભેંસના દૂધમાંથી બને છે પનીર
આપણા દેશમાં સામાન્ય રીતે પનીર બનાવવા માટે ગાય અને ભેંસના દૂધનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમાંથી પ્રાકૃતિક અને કુદરતી રીતે તેમજ બિન નુકસાનકારક પનીરનું ઉત્પાદન થતું હોય છે પરંતુ આધુનિક યુગમાં પનીરનો ખૂબ મોટો ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે જેને કારણે એનાલોગ પનીર એટલે કે દૂધ સિવાય અન્ય ચીજો માંથી બનેલું પનીર બજારમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આવતું હોય છે અને તેનો ઉપયોગ પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં થતો હોય છે.
'જે લોકો માંસાહારી નથી, આવા લોકોના શરીર માટે પ્રોટીન મેળવવા માટે પનીર સૌથી મોટો અને સરળ મળતો ખાદ્ય પદાર્થ છે. કોઈ પણ તંદુરસ્ત વ્યક્તિના શરીરના કુલ વજનની સરખામણીએ પ્રતિ એક કિલો વજન મુજબ કોઈ પણ વ્યક્તિને 24 કલાકમાં એક ગ્રામ પ્રોટીનની જરૂર પડતી હોય છે. સામાન્ય રીતે 70 કિલો વજન ધરાવતા વ્યક્તિને દિવસ દરમિયાન 70 ગ્રામ પ્રોટીનની જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે. જે શાકાહારી વ્યક્તિઓ પનીર કે કઠોળમાંથી પ્રાપ્ત કરતા હોય છે.' - ડૉ.પ્રાકૃતિક ભાવસાર, વૈજ્ઞાનિક અને એસોસિએટ પ્રોફેસર, કામધેનુ યુનિવર્સિટી.
News Alert! Gujarat government bans production and sale of analogue paneer, cheese and butter: Health Minister Praful Pansheriya. pic.twitter.com/dXDQqgbPbp— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2026
કેમ બને છે પનીર અને એનાલોગ પનીર ?
સામાન્ય રીતે પ્રાકૃતિક રીતે તેમજ ગાય અને ભેંસના દૂધ માંથી બનતા પનીરને બનાવવા માટે દૂધને ઉકાળ્યા બાદ તેને ફાડવા માટે ખાદ્ય એસિડ કે અન્ય ખાદ્ય રસાયણો કે જે કોઈ પણ સ્વસ્થ વ્યક્તિના આરોગ્ય પર કોઈ પણ પ્રકારની નકારાત્મક અસરો ઊભી કરતા નથી તેની મદદથી કુદરતી રીતે ગાય અને ભેંસના દૂધ માંથી પનીર બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ એના લોગ પનીરની બનાવટમાં દૂધનો ઉપયોગ જોવા મળતો નથી, તેમાં કેટલાક વેજીટેબલ, તેલ, સ્ટાર્ચ કેટલાક કેસોમાં બટાકાનો માવો અને મકાઈનો લોટ ઉમેરીને રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા વનસ્પતિ તેલોને ઉમેરીને એનાલોગ પનીર બનાવવામાં આવતું હોય છે. એનાલોગ પનીર ઉદ્યોગિક રીતે બનાવવામાં આવતું હોવાની વિગતો પણ અનેકવાર જોવા મળે છે.
દૂધનું બંધારણ અને તેમાંથી પ્રાપ્ત થતું પ્રોટીન
કુદરતી રીતે દૂધમાંથી પનીર બનાવવામાં આવતું હોય છે. દૂધના બંધારણમાં 87% પાણી, 13% ઘન પદાર્થ અને 04 થી 06% ફેટ અને પ્રોટીન જોવા મળતું હોય છે. 100 મીલી દૂધમાંથી માત્ર ચાર ગ્રામ પ્રાકૃતિક અને કુદરતી રીતે પ્રોટીન મળે છે. આ રીતે જો કોઈ પણ વ્યક્તિને પનીરની જગ્યા પર દૂધમાંથી પ્રોટીન મેળવવું હોય તો તેવી પ્રત્યેક વ્યક્તિએ દિવસ દરમિયાન ઓછામાં ઓછું બે લીટર દૂધ પીવું પડે.
સમગ્ર રાજ્યમાં એનાલોગ પનીર , ચીઝ અને બટરના ઉત્પાદન, સંગ્રહ, પરિવહન, વિતરણ અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ... pic.twitter.com/mLlCjK4icT— Praful Pansheriya (@prafulpbjp) August 5, 2026
એક લીટર દૂધ માંથી કેટલું બને પનીર
વેટરનરી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉ.એમ.ડી.ઓડેદરાએ પનીર અને એનાલોગ પનીરને લઈને વિગતો આપી છે, તે મુજબ દૂધ માંથી પનીર બનાવવા માટે સૌ પ્રથમ 80 થી 90 ડિગ્રી સુધી દૂધને ઉકાળવામાં આવે છે. જેમાં ખાદ્ય સાઈટ્રિક અને લેક્ટિક એસિડ નાખીને તેને ફાડવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ તેમાંથી પનીર બનતું હોય છે. સાઈટ્રિક અને લેક્ટિક એસિડ ખાદ્ય એસિડ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જે કોઈ પણ રીતે સ્વસ્થ વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક હોવાનું સામે આવ્યું નથી. સામાન્ય રીતે કુદરતી અને પ્રાકૃતિક રીતે 1 લિટર દૂધ માંથી અંદાજિત 160 ગ્રામથી લઈને 260 ગ્રામ સુધી પનીર પ્રાપ્ત થતું હોય છે. જેમાં એક લિટર ગાયના દૂધમાંથી 160 ગ્રામથી લઈને 200 ગ્રામ તેમજ ભેંસના એક લીટર દૂધમાંથી સરેરાશ 260 ગ્રામ પનીર બનતું હોય છે. મલાઈ યુક્ત દૂધ માંથી 180 થી 220 ગ્રામ પનીર બનતું હોય છે. કુદરતી રીતે બનેલું પનીર આજના દિવસે સરેરાશ 500 થી 700 રૂપિયા પ્રતિ 1 કિલોના ભાવે વેચાતું હોય છે.
કેવી રીતે બને છે એનાલોગ પનીર ?
પનીર જેવું જ દેખાતું અને ખૂબ જ સસ્તા ભાવે તૈયાર થતું એનાલોગ પનીર વિવિધ વેજીટેબલ, તેલ, મકાઈનો લોટ, સ્ટાર્ચ અને બટાકાના લોટની સાથે કેમિકલ મેળવીને એનાલોગ પનીર બનાવવામાં આવતું હોય છે, જેને બનાવવા માટે ઈમલ્સીફાયરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જે પાણી અને વનસ્પતિ તેલને એક સાથે ખૂબ જ મજબૂત રીતે જકડી રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે. જેને પરિણામે પનીર જેવું જ દેખાતું એનાલોગ પનીર દૂધ વગર પણ બનાવી શકાય છે. આ પ્રકારે બનેલું પનીર ખાવાથી કોઈપણ વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યને પણ વિપરીત અસરો થઈ શકે છે.
ખાદ્ય ચીજોમાં ઈમ્લસીફાયર ફાયરનો ઉપયોગ
ખાદ્ય ચીજો જેવી કે આઈસ્ક્રીમ, દહીં, ચીજ, ચોકલેટ, બ્રેડ, કેક, બિસ્કીટ, પનીર, દૂધનો પાઉડર જેવી ખાદ્ય ચીજો બનાવવા માટે ઈમલ્સીફાયરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. જે મુખ્યત્વે ચરબી અને પાણીને એક સરખી રીતે મજબૂતથી જોડી રાખીને કોઈપણ ખાદ્ય ચીજોના સ્ટ્રકચરમાં મજબૂતી લાવવા માટે વપરાતું હોય છે. ખાદ્ય પદાર્થોમાં ઈમલ્સીફાયર તરીકે લેસિથિન ઈ 322 અને પોલીસોર્બેટ ઈ 435નો ઉપયોગ અત્યારે થઈ રહ્યો છે. પરંતુ ઈમલ્સીફાયરનો વૈજ્ઞાનિક રીતે સૂચવવામાં આવેલા પ્રમાણથી વધારે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો કોઈપણ વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્ય માટે તે હાનિકારક માનવામાં આવે છે. જેથી એનાલોગ પનીરમાં આ પ્રકારના રસાયણોનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, જેથી તેને નુકસાનકારક માનવામાં આવે છે.
એનાલોગ પનીર અને ચીઝથી થતું નુકસાન
કુદરતી રીતે મળતા પનીર અને ચીઝમાં પ્રોટીન અને ચરબીનું પ્રમાણ કુદરતી રીતે જળવાયેલું હોય છે, પરંતુ એનાલોગ પનીર અને ચીઝમાં કુદરતી તત્વોની જગ્યા પર રાસાયણિક અને ફેક્ટરીમાં બનાવેલા તત્વો હોવાને કારણે આવા એનાલોગ ખાદ્ય પદાર્થો ખાવાથી હૃદય અને લોહીમાં કોલેસ્ટ્રોલ વધવું, લીવરને ક્રોનિક બીમારી તરફ લઈ જવું અથવા તો તેના પર સોજો આવવાની સાથે એનાલોગ ચીઝમાં પ્રોટીન કરતાં ફેટ વધુ જોવા મળે છે, જેને કારણે તે હૃદયની નળીઓમાં લોહીના પરિવહન માટે વિક્ષેપ ઊભો કરે છે. સાથે સાથે તે મગજની અતિ સૂક્ષ્મ નશોમાં પણ ફેટ એકઠું કરે છે, જેથી એનાલોગ ચીઝ અને પનીર ખાનાર વ્યક્તિને હૃદય અને મગજ સંબંધી બીમારીઓ પણ થવાની શક્યતાઓ પ્રબળ બની જાય છે.
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