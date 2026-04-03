અંધશ્રદ્ધા સામે વિજ્ઞાનનો વિજય, અમરેલીના ઢોલરવામાં વૃદ્ધને જીવતા સમાધી લેતા અટકાવ્યા
અમરેલીના ઢોલરવામાં જીવતા સમાધી લેવાની જાહેરાત બાદ વિજ્ઞાન જાથાની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને વૃદ્ધને સમાધી લેતા અટકાવ્યા છે
Published : April 3, 2026 at 2:50 PM IST
અમરેલી: અમરેલીના ઢોલરવામાં જીવતા સમાધી લેવાની જાહેરાત બાદ વિજ્ઞાન જાથાની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને વૃદ્ધને સમાધી લેતા અટકાવ્યા છે. વૃદ્ધની એક મહિના પહેલા જીવતા સમાધી લેવાની જાહેરાત બાદ ગામના લોકોમાં ચિંતા ફેલાઇ હતી અને આ બનાવને લઇને તંત્ર પણ હરકતમાં આવ્યું હતુ.
અંધશ્રદ્ધા સામે વિજ્ઞાનનો વિજય
મળતી માહિતી અનુસાર, અમરેલીના ઢોલરવા ગામના અરજણભાઇ રૂડાભાઇ ખુમાણે એક મહિના પહેલા જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ 2 એપ્રિલના રોજ સવારે 9થી 11 વાગ્યાની વચ્ચે ધાર્મિક વિધિપૂર્વક 'જીવતા સમાધી' લેશે. આ પ્રસંગ દરમિયાન તેમણે પોતાના સગા-સંબંધી અને ગામલોકોને પણ આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું. આ જાહેરાત બાદ છેલ્લા 3થી 4 દિવસથી દૂરદૂરથી લોકો તેમના દર્શન કરવા માટે ઢોલરવા ગામમાં ઉમટી રહ્યા હતા.
આ ગંભીર ઘટનાની જાણ થતા જ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ ફેલાવતી સંસ્થા ભારત જન વિજ્ઞાન જાથા તાત્કાલિક સક્રિય થઈ હતી. વિજ્ઞાન જાથાની ટીમે ગામની મુલાકાત લઈને અરજણભાઈ સાથે ચર્ચા કરી અને તેમને આ પ્રકારનું પગલું ન ભરવા માટે સમજાવ્યા હતા. અંતે, અરજણભાઈએ લેખિતમાં 'જીવતા સમાધી' લેવાનો ઇરાદો છોડવાનું નક્કી કર્યું હતું.
જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમે સમગ્ર મામલો શાંતિપૂર્ણ રીતે થાળે પાડવામાં સફળતા મેળવી હતી. તેમણે ગ્રામજનોને પણ સમજાવ્યું કે 'જીવતા સમાધી' જેવી ક્રિયા કાનૂની રીતે ગુનો ગણાય છે અને આવી અંધશ્રદ્ધાને પ્રોત્સાહન આપવું યોગ્ય નથી.
આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક તંત્ર પણ સતર્ક બન્યું છે અને ગામમાં કાયદો-વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર બનાવે અંધશ્રદ્ધા સામે જાગૃતિ લાવવાની જરૂરિયાતને ફરી એકવાર ઉજાગર કરી છે.
આ પણ વાંચો: