સ્કૂલ ખુલતા જ વાલીઓ પર વધારાનો બોજ! અમદાવાદમાં સ્કૂલ રીક્ષા-વાનના ભાડામાં વધારો, નવા દર કાલથી અમલમાં
અમદાવાદ શહેરમાં અંદાજે 15 હજાર જેટલા સ્કૂલ વર્ધી વાહનો કાર્યરત છે, જ્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં આ સંખ્યા આશરે 80 હજાર જેટલી છે.
Published : June 8, 2026 at 7:21 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત સાથે જ વાલીઓ માટે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. સ્કૂલ વર્ધી એસોસિએશને સ્કૂલ રીક્ષા અને વાનના ભાડામાં વધારો જાહેર કર્યો છે. આ નવા દર આવતીકાલથી અમલમાં આવશે, જેના કારણે હજારો વાલીઓના માસિક ખર્ચમાં વધારો થશે.
સ્કૂલ વર્ધી એસોસિએશનના પ્રમુખ ધર્મેન્દ્ર બ્રહ્મભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, ડીઝલ-પેટ્રોલના ભાવ, વાહનોના મેન્ટેનન્સ ખર્ચ, સ્પેર પાર્ટ્સ, વીમા પ્રીમિયમ અને ડ્રાઇવર-હેલ્પરના વધતા વેતનને ધ્યાનમાં રાખીને ભાડામાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ખર્ચ સતત વધી રહ્યો હતો, પરંતુ ભાડામાં યોગ્ય સુધારો કરવામાં આવ્યો ન હતો. નવા દર મુજબ સ્કૂલ રિક્ષાના ભાડામાં પ્રતિ વિદ્યાર્થી 100 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ લઘુત્તમ માસિક ભાડું 750 રૂપિયા હતું, જે હવે 850 રૂપિયા થશે. બીજી તરફ સ્કૂલ વાનના ભાડામાં 200 રૂપિયાનો વધારો નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ લઘુત્તમ માસિક ભાડું 1200 રૂપિયા હતું, જે હવે વધીને 1400 રૂપિયા થશે.
એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર અમદાવાદ શહેરમાં અંદાજે 15 હજાર જેટલા સ્કૂલ વર્ધી વાહનો કાર્યરત છે, જ્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં આ સંખ્યા આશરે 80 હજાર જેટલી છે. આ નિર્ણયની સીધી અસર લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓ પર પડશે.
ધર્મેન્દ્ર બ્રહ્મભટ્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સ્કૂલ બસ એસોસિએશન સાથે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને તેઓ પણ ટૂંક સમયમાં 15 થી 20 ટકા સુધીનો ભાડા વધારો જાહેર કરી શકે છે. એટલે કે આગામી દિવસોમાં સ્કૂલ બસમાં મુસાફરી કરતા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ પર પણ વધારાનો આર્થિક બોજ પડી શકે છે.
સ્કૂલ વર્ધી એસોસિએશનનું કહેવું છે કે, વધતા ઓપરેશનલ ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે આ નિર્ણય અનિવાર્ય બન્યો હતો. જોકે બીજી તરફ વાલીઓમાં આ નિર્ણયને લઈને મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાક વાલીઓનું માનવું છે કે, શિક્ષણ અને પરિવહન બંનેના ખર્ચમાં સતત વધારો થવાને કારણે ઘરેલું બજેટ પર તેની સીધી અસર પડી રહી છે.
મહત્વનું છે કે આ નવા ભાડા દરો આવતીકાલથી અમલમાં આવશે, જેથી નવા શૈક્ષણિક વર્ષની શરૂઆત સાથે જ વાલીઓએ વધારાનો ખર્ચ સહન કરવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે.
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