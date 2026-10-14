વડોદરામાં ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં થયું સ્કૂલનું રિયુનિયન, 35 વર્ષ બાદ મળેલા મિત્રો ગરબાના માહોલમાં જૂની યાદોમાં ખોવાયા
સંસ્કારી નગરી વડોદરાના નવલખી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાઈ રહેલા વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલમાં નવરાત્રીની રંગત સાથે દેશભક્તિ, સુરક્ષા અને મિત્રતાની યાદોનો અનોખો સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : October 14, 2026 at 8:52 PM IST
વડોદરા: વડોદરાના નવલખી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાઈ રહેલા વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ (VNF)માં દેશભક્તિ, માતાજીની આરાધના અને સુરક્ષાનો અનોખો સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. વર્ષ 2015થી ગરબાની શરૂઆત રાષ્ટ્રગાન સાથે કરવાની પરંપરા જાળવવામાં આવી છે. આયોજક મયંક પટેલે આ પરંપરાની વિશેષતા જણાવી હતી, જ્યારે ખેલૈયા માનસી પટેલે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની પ્રશંસા કરી હતી. બીજી તરફ, 35 વર્ષ બાદ સ્કૂલ રિયુનિયન માટે આવેલા મિત્રો પણ ગરબાના માહોલમાં જૂના દિવસોની યાદોમાં ખોવાઈ ગયા હતા.
સંસ્કારી નગરી વડોદરાના નવલખી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાઈ રહેલા વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ (VNF)માં નવરાત્રીની રંગત સાથે દેશભક્તિ, સુરક્ષા અને મિત્રતાની યાદોનો અનોખો સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓ ગરબાના તાલે ઝૂમી રહ્યા છે, ત્યારે વર્ષ 2015થી ચાલી આવતી રાષ્ટ્રગાન સાથે ગરબાની શરૂઆત કરવાની પરંપરા આ મહોત્સવને આગવી ઓળખ આપે છે.
રાષ્ટ્રપ્રેમ સૌથી મોટો પ્રેમ: મયંક પટેલ
વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલના આયોજક મયંક પટેલે જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રપ્રેમ સૌથી મોટો પ્રેમ છે અને રાષ્ટ્રભક્તિ સૌથી મોટી ભક્તિ છે. VNFમાં વર્ષ 2015થી ચાલી આવતી પરંપરા મુજબ ગરબાની શરૂઆત પહેલાં રાષ્ટ્રગીત ગાવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ગરબાનો પ્રારંભ થાય છે. આ પરંપરા દ્વારા નવરાત્રીના ઉત્સવમાં દેશભક્તિની ભાવનાને પણ સ્થાન આપવામાં આવે છે.
SHE ટીમની હાજરીથી મહિલાઓમાં સુરક્ષાનો વિશ્વાસ
VNFમાં ગરબાની મજા માણવા આવતાં ખેલૈયાઓ માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ મહત્વપૂર્ણ બની રહી છે. માનસી પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગરબાના આયોજનમાં મેનેજમેન્ટ અને આયોજકોની વ્યવસ્થા સારી છે. અહીંનું વાતાવરણ પણ ખૂબ સરસ છે. ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં SHE ટીમ સતત કાર્યરત રહે છે, જેથી મહિલાઓ અને યુવતીઓ સુરક્ષિત રીતે ગરબાની મજા માણી શકે.
માનસી પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. ગરબા દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થતા હોય છે, ત્યારે મહિલાઓ અને યુવતીઓ સુરક્ષિત વાતાવરણમાં ઉત્સવનો આનંદ માણી શકે તે માટે SHE ટીમની હાજરી મહત્વપૂર્ણ બની રહે છે. ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં સતત કાર્યરત રહેતી ટીમને કારણે મહિલાઓને સુરક્ષાનો વિશ્વાસ મળતો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
35 વર્ષ બાદ રિયુનિયન, ગરબાએ તાજી કરી બાળપણની યાદો
VNFમાં માત્ર યુવા ખેલૈયાઓ જ નહીં, પરંતુ જૂના મિત્રો પણ ગરબાના માહોલનો આનંદ માણતા જોવા મળ્યા હતા. પ્રિયા સિબ્બલે જણાવ્યું હતું કે, 35 વર્ષ બાદ સ્કૂલ રિયુનિયન માટે વડોદરા આવેલા મિત્રો અહીં ગરબાનું આયોજન જોઈને બાળપણ અને કોલેજના દિવસોની યાદોમાં ખોવાઈ ગયા છે.
તેમણે કહ્યું હતું કે, તમામ મિત્રો 60 વર્ષની ઉંમરે પહોંચી ગયા હોવા છતાં અહીંનો માહોલ જોઈને એવું લાગી રહ્યું છે કે જાણે તેઓ ફરી 16 વર્ષનાં થઈ ગયાં હોય. ગરબાના સંગીત, ઉત્સાહ અને સમગ્ર વાતાવરણથી જૂના દિવસોની યાદો તાજી થઈ હતી. પ્રિયા સિબ્બલે ગરબાના આયોજનની પ્રશંસા કરતાં ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.
આ અનુભવ દર્શાવે છે કે નવરાત્રીનો ઉત્સવ માત્ર ગરબા રમવા પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ જુદી જુદી ઉંમરના લોકોને એકસાથે જોડવાનું માધ્યમ પણ બને છે. એક તરફ યુવા ખેલૈયાઓ પરંપરાગત વેશભૂષામાં ગરબે ઘૂમે છે, તો બીજી તરફ વર્ષો બાદ મળેલા મિત્રો પણ આ માહોલમાં પોતાની જૂની યાદોને ફરી જીવંત કરે છે.
વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલમાં વર્ષ 2015થી રાષ્ટ્રગાન સાથે ગરબાની શરૂઆત કરવાની પરંપરા, SHE ટીમની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ વિશેષ આકર્ષણ બની રહ્યાં છે. આયોજક મયંક પટેલે દેશભક્તિ અને વડોદરાવાસીઓના સહયોગની વાત કરી, જ્યારે માનસી પટેલે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની પ્રશંસા કરી હતી. બીજી તરફ, 35 વર્ષ બાદ રિયુનિયન માટે આવેલા મિત્રોએ ગરબાના માહોલમાં પોતાને ફરી 16 વર્ષનાં હોવાનો અનુભવ કર્યો હતો. આમ, VNFમાં દેશભક્તિ, સુરક્ષા, સંસ્કૃતિ અને જૂની યાદોનો અનોખો સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે.
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