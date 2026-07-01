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ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા? ડ્રોપઆઉટ રેશિયો શૂન્ય કરવાનો લક્ષ્ય

સૌપ્રથમ જિલ્લામાં ધોરણ 1થી 12માં અભ્યાસ કરતા તમામ બાળકોનો પ્રી-સર્વે કરીને તેમનો યોગ્ય પ્રવેશ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા?
ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા? (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 5:52 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં ધોરણ 12 પહેલાં શાળા છોડનાર તમામ બાળકોને પરત શાળામાં લાવવા માટે શિક્ષણ વિભાગ સતત મહેનત કરી રહ્યું છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં ઘણા બાળકોનો પુનઃ પ્રવેશ કરાવવામાં આવ્યો છે. સરકારનું સ્પષ્ટ લક્ષ્ય છે કે 2030 સુધીમાં જિલ્લા તેમજ રાજ્યમાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો શૂન્ય કરવાનું છે.

શિક્ષણથી વંચિત કોઈ પણ બાળક ન રહે તે માટે સરકાર વિવિધ પગલાં ભરી રહી છે. આમ છતાં આર્થિક, સામાજિક અને અન્ય પરિસ્થિતિઓને કારણે ઘણા બાળકો નાનપણથી જ શિક્ષણ છોડી દે છે. ભાવનગર જિલ્લામાં એક પણ બાળક શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તે માટે શિક્ષણ તંત્ર સક્રિયપણે કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા? (ETV Bharat Gujarat)

બાળકોને શિક્ષણથી વંચિત ન રાખવા માટેની કાર્યવાહી

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં આર્થિક, સામાજિક કે અન્ય કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં બાળકો શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તે માટે શિક્ષણ વિભાગ પૂર્ણ તાકાતે કામ કરી રહ્યું છે. આ અંગે શિક્ષણાધિકારી હિતેન્દ્રસિંહ પઢેરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, RTE એક્ટ અનુસાર 1થી 14 વર્ષના કોઈ પણ બાળકને શિક્ષણથી વંચિત ન રાખવા માટે વ્યાપક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા?
ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા? (ETV Bharat Gujarat)

સૌપ્રથમ જિલ્લામાં ધોરણ 1થી 12માં અભ્યાસ કરતા તમામ બાળકોનો પ્રી-સર્વે કરીને તેમનો યોગ્ય પ્રવેશ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે.

શિક્ષણ વિભાગે કેટલા બાળકોને પરત લાવવામાં સફળતા મેળવી?

ભાવનગર જિલ્લામાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટાડવા માટે શિક્ષણ વિભાગ કમર કસીને કામ કરી રહ્યું છે. શિક્ષણાધિકારી હિતેન્દ્રસિંહ પઢેરીયાએ જણાવ્યું કે, આજની તારીખે જિલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગયા વર્ષે શાળા છોડી દીધેલા 4455 બાળકોનો પુનઃ પ્રવેશ કરાવવામાં આવ્યો છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા?
ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા? (ETV Bharat Gujarat)

સાથે જ, વિવિધ કારણસર માઈગ્રેટ થયેલા બાળકોની શોધખોળ કરીને તેઓ શાળામાં આવે છે કે નહીં તેનું સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. વળી, માધ્યમિક શાળામાં વાલીઓ દ્વારા ભણવાની ના પાડવામાં આવતી હોય તેવા બાળકોનું ગુજરાત ઓપન સ્કૂલમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાની પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા?
ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા? (ETV Bharat Gujarat)

રિવ્યુ મીટિંગ અને 2030નું લક્ષ્ય

ભાવનગર જિલ્લામાં કોઈ પણ બાળક શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તે માટે સતત કાર્યવાહી થઈ રહી છે. શિક્ષણાધિકારીએ કહ્યું કે, ડ્રોપઆઉટ રેશિયો દર વર્ષે બદલાતો હોય છે, પરંતુ 2030 સુધીમાં જીરો ડ્રોપઆઉટ રેશિયો લાવવાના સરકારી નિર્ણય અનુસાર તમામ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા?
ભાવનગર જિલ્લામાં શાળા છોડનાર કેટલા બાળકોને પરત શાળામાં લાવવામાં મળી સફળતા? (ETV Bharat Gujarat)

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