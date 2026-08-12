રાજ્યના 4.72 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને રૂ. 646 કરોડની શિષ્યવૃત્તિનું વિતરણ, સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે શિક્ષણમાં સમાજની ભાગીદારી પર ભાર મૂક્યો
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉત્તમ પરિણામો મેળવવા શિક્ષકો સાથે સમાજને પણ ખભે ખભો મિલાવવો જોઈએ.
Published : August 12, 2026 at 6:04 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નમો લક્ષ્મી અને નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજનાની સહાય તેમજ ઉચ્ચ શિક્ષણની અન્ય પ્રોત્સાહક સહાયનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યના ૪,૭૨,૨૬૦થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને કુલ રૂ. ૬૪૬ કરોડથી વધુની આર્થિક સહાય ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT)ના માધ્યમથી તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવી છે.
સહાય વિતરણમાં ‘નમો લક્ષ્મી યોજના’ અંતર્ગત ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ બોર્ડની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલી ૪ લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીનીઓને કુલ રૂ. ૫૧૩ કરોડથી વધુની રકમ ચૂકવવામાં આવી છે. તેમજ ‘નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના’ અંતર્ગત ધોરણ ૧૨ બોર્ડ વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલા ૫૭ હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને કુલ રૂ. ૨૮ કરોડથી વધુની રકમની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે.
શિક્ષણ થકી નવી પેઢીના ઘડતરનો ઉત્સવ..— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) August 12, 2026
ગાંધીનગર ખાતેથી ‘નમો લક્ષ્મી યોજના’, ‘નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના’ અને ઉચ્ચ તથા ટેકનિકલ શિક્ષણની વિવિધ શિષ્યવૃત્તિઓ અંતર્ગત રાજ્યના 4.72 લાખથી વધુ તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને DBT ના માધ્યમથી રૂ. 646 કરોડથી વધુની આર્થિક સહાય અર્પણ કરી.
સૌ… pic.twitter.com/ugwQH7PFja
મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના, સ્કીમ ઓફ ડેવલપિંગ હાઇ ક્વોલિટી રિસર્ચ, મુખ્યમંત્રી શ્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના અને મુખ્યમંત્રી કન્યા કેળવણી નિધિ યોજના સહિત વિવિધ શિષ્યવૃત્તિ યોજનાઓ અંતર્ગત ૭,૭૬૦ વિદ્યાર્થીઓને રૂ. ૯૬ કરોડની સહાય તથા ૪૮ સંસ્થાઓને રૂ. ૯ કરોડની ગ્રાન્ટ મળીને કુલ રૂ. ૧૦૫ કરોડની સહાયનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. નમો લક્ષ્મી અને નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજનાના ખૂબ સારા પરિણામો મળ્યા છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉત્તમ પરિણામો મેળવવા શિક્ષકો સાથે સમાજને પણ ખભે ખભો મિલાવવો જોઈએ. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે રાજ્ય સરકારે શાળા શિક્ષણ અધવચ્ચે છોડી દીધેલા બાળકોને શોધીને ફરીથી શાળામાં પ્રવેશ કરાવવાનું અભિયાન ઉપાડ્યું છે. શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના સમન્વયથી રાજ્યમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે વધુ ને વધુ ઉચ્ચ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવાની પણ તેમણે પ્રેરણા આપી હતી.
શિક્ષણ મંત્રી ડૉ. પ્રદ્યુમન વાજાએ આ પ્રસંગે સ્વામી વિવેકાનંદને યાદ કરતાં કહ્યું હતું કે, “શિક્ષણ એટલે મનુષ્યમાં રહેલી પૂર્ણતાનું પ્રગટીકરણ.” આ દિવ્ય વિચારને આત્મસાત કરીને આજના સમયમાં હજારો-લાખો વિદ્યાર્થીઓના સપનાઓને પાંખો આપીને તેમને ઉડાન ભરવા માટે ગુજરાત સરકાર કામ કરી રહી છે. યોગાનુયોગ આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ પણ છે. આવા સમયે યુવાઓને શિક્ષણ અને હક માટે મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વમાં રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે. શિક્ષણ રાષ્ટ્રના સર્વાંગીણ વિકાસનો પાયો વધુ મજબૂત બનાવે છે અને વિકસિત ભારતની આધારશિલા પણ છે.
ડૉ. વાજાએ વધુમાં કહ્યું હતું કે, વડાપ્રધાને ‘વિકસિત ભારત ૨૦૪૭’નું જે સપનું જોયું છે તેને સાકાર કરવા માટે ગુજરાત સરકારે પણ શિક્ષણને વિકાસનું સૌથી શક્તિશાળી સાધન બનાવ્યું છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે અનેક સકારાત્મક યોજનાઓ અને કામગીરીના પરિણામે હજારો-લાખો વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં આજે ગુણાત્મક પરિવર્તન આવી રહ્યું છે. વડાપ્રધાનનો મંત્ર છે—‘બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો’ અને તેની સાથે “દીકરીને આપો જ્ઞાન, એ જ સાચું સન્માન છે.” આ બંને મંત્રને ચરિતાર્થ કરતી સરકારનો સ્પષ્ટ અભિગમ છે કે કોઈ દીકરી માત્ર આર્થિક કારણોસર અભ્યાસથી વંચિત ન રહે અને કોઈ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થી આર્થિક મર્યાદાને કારણે ભણવામાં પાછળ ન રહી જાય.
રાજ્યમંત્રી રિવાબા જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં વર્ષ ૨૦૦૩માં શરૂ થયેલા ‘શાળા પ્રવેશોત્સવ’ અને ‘કન્યા કેળવણી’ અભિયાનના પરિણામે આજે શિક્ષણ ક્ષેત્રે પાયાનું પરિવર્તન આવ્યું છે. એક સમયે જે શાળામાં એનરોલમેન્ટ રેટ અંદાજે ૭૫ ટકા હતો તે આજે વધીને ૯૯.૯૯ ટકા સુધી પહોંચ્યો છે, જ્યારે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ૩૭ ટકાથી ઘટીને માત્ર ૧ ટકા જેટલો થઈ ગયો છે. દરેક બાળક શાળામાં પ્રવેશ બાદ ટકી રહે, નિયમિત હાજરી આપે અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મેળવે તે દિશામાં રાજ્ય સરકાર મક્કમતાથી આગળ વધી રહી છે.
વિદ્યાર્થીઓ અને ખાસ કરીને દીકરીઓ વિજ્ઞાન પ્રવાહ તેમજ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણમાં આગળ વધે તે માટે ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘નમો સરસ્વતી’ યોજનાઓ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે. આ યોજનાઓના અમલીકરણથી ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્તરે દીકરીઓના પ્રવેશમાં પ્રથમ વર્ષમાં ૧૬ ટકા અને ૮૦ ટકાથી વધુ હાજરી ધરાવતી ધોરણ ૯થી ૧૨ની દીકરીઓની સંખ્યામાં અંદાજે ૭૩ ટકા જેટલો વધારો નોંધાયો છે. એટલું જ નહીં, વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પણ ૮૦થી ૧૦૦ ટકા હાજરી ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં ૧૨૫ ટકાનો અભૂતપૂર્વ વધારો થયો છે.
કરોડો રૂપિયાની આર્થિક સહાય સીધી જ લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં DBTના માધ્યમથી જમા કરીને સરકાર દીકરીઓની આત્મનિર્ભરતા અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યના સ્વપ્નોને પાંખો આપી રહી છે. આ તમામ આંકડા અને આર્થિક સહાય માત્ર એક સરકારી કાર્યક્રમ પૂરતા સીમિત નથી, પરંતુ ‘વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત’ની દીર્ઘદૃષ્ટિનો એક મહત્વનો ભાગ છે.