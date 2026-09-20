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અમરેલીમાં ધોધમાર વરસાદ બાદ રસ્તા પર નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો, અમદાવાદ-જૂનાગઢમાં પણ મેઘરાજા વરસ્યા

અમદાવાદ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ તથા અમરેલીમાં પણ સારો એવો વરસાદ નોંધાયો હતો. અમદાવાદમાં બપોરે અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટું પડ્યું હતું.

અમરેલીમાં વરસાદ બાદના દ્રશ્યો
અમરેલીમાં વરસાદ બાદના દ્રશ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2026 at 6:52 PM IST

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અમદાવાદ: રવિવારે રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. અમદાવાદ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ તથા અમરેલીમાં પણ સારો એવો વરસાદ નોંધાયો હતો. અમદાવાદમાં બપોરે અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટું પડ્યું હતું. તો જૂનાગઢમાં પણ વરસાદ બાદ રસ્તાઓ પર અને ગુજરી બજારમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. અમરેલીમાં પણ બગસરા, સાવરકુંડલા અને જાફરાબાદ પંથકમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડતાં રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા થયા હતા. લાંબા સમયના વરસાદી વિરામ બાદ પડેલા વરસાદથી ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

બગસરાના પીઠડીયા ગામે ગાજવીજ સાથે વરસાદ, મંદિર પર વીજળી ત્રાટકી
બગસરા તાલુકાના પીઠડીયા ગામે ધોધમાર વરસાદ સાથે ગાજવીજનો માહોલ સર્જાયો હતો. આ દરમિયાન સેલડીયા પરિવારના માતાજીના મંદિર પર વીજળી ત્રાટકવાની ઘટના બની હતી. મંદિર પર વીજળી પડતાં સામાન્ય નુકસાની થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જોકે સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. ગાજવીજ સાથે મુશળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો હતો ત્યારે અચાનક વીજળી મંદિર પર ત્રાટકતાં ગ્રામજનોમાં થોડા સમય માટે ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે મોટી દુર્ઘટના ટળી જતાં ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

અમરેલીમાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

સાવરકુંડલાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સતત બીજા દિવસે મેઘમહેર
સાવરકુંડલા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ સતત બીજા દિવસે વરસાદી માહોલ યથાવત્ રહ્યો હતો. મીતિયાળા, અભરામપરા, ઘોબા સહિતના ગામડાઓમાં વરસાદ વરસતાં રોડ-રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા થયા હતા. લાંબા સમયથી વરસાદના વિરામને કારણે ખેતરોમાં ઉભા પાકને પાણીની જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી. ત્યારે હાલ વરસેલા વરસાદથી કપાસ, મગફળી સહિતના પાકને ફાયદો થવાની આશા ખેડૂતોમાં જાગી છે. વરસાદના કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી.

જાફરાબાદ કોસ્ટલ બેલ્ટમાં બપોર બાદ મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી
જાફરાબાદના કોસ્ટલ બેલ્ટમાં પણ બપોર બાદ અચાનક વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો. જાફરાબાદ શહેર સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો.

જાફરાબાદ, મીતિયાળા, બાબરકોટ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસતાં અનેક સ્થળોએ રોડ-રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા થયા હતા અને રસ્તાઓ નદીની માફક જોવા મળ્યા હતા. વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી જતાં ગરમી અને ઉકળાટથી લોકોને રાહત મળી હતી.

લાંબા વિરામ બાદ વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશી
અમરેલી જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં લાંબા સમયના વિરામ બાદ ફરી વરસાદ પડતાં ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને કપાસ અને મગફળી જેવા પાક માટે આ વરસાદ રાહતરૂપ બન્યો હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે. વરસાદનું પ્રમાણ અને આગામી દિવસોમાં વરસાદી સ્થિતિ પાક માટે મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે.

એક તરફ બગસરાના પીઠડીયામાં વીજળી પડવાની ઘટના બની હતી, તો બીજી તરફ સાવરકુંડલા અને જાફરાબાદના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મેઘમહેર થતાં સમગ્ર અમરેલી જિલ્લામાં ફરી વરસાદી માહોલ છવાયો છે.

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અમરેલીમાં વરસાદ
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